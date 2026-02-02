إذاعة دمشق تستعد لانطلاقة جديدة

- إعادة تعريف الدور: تعود إذاعة دمشق للبث بهدف إعادة تعريف دورها في المجتمع السوري، متجاوزة البعد التقني إلى أبعاد سياسية ومهنية، مع التركيز على تقديم محتوى دقيق وتحليل رصين والانفتاح على المجتمع وتنوعه. - التحديات والفرص: تواجه الإذاعة تحديات تقنية وبشرية، مع التركيز على تحديث البنية التحتية واستعادة ثقة الجمهور من خلال محتوى صادق يعبر عن قضايا الناس بجرأة ومسؤولية. - برامج وتفاعل رقمي: تتضمن الخريطة البرامجية الجديدة أكثر من 100 برنامج، مع التركيز على التفاعل الرقمي وتلبية احتياجات الأجيال الشابة، مما يعزز الدور الثقافي والإعلامي للإذاعة.

تعود إذاعة الجمهورية العربية السورية إلى البث عبر الأثير من دمشق بعد غد الأربعاء، في خطوة تتجاوز بعدها التقني إلى أبعاد سياسية ومهنية أعمق، وتفتح باب التساؤل حول موقع الإعلام الرسمي في سورية ما بعد سقوط النظام، فعودة إذاعة دمشق، بوصفها واحدة من أقدم المؤسّسات السمعية في البلاد، لا يمكن قراءتها بمعزل عن سياق إعادة بناء الدولة، ومحاولات إعادة تعريف دور الإعلام العام بعد سنوات طويلة من تحوّله إلى أداة خطاب أحادي أفقده ثقة شريحة واسعة من السوريين.

اليوم، لا يطرح السؤال حول استئناف البث فحسب، بل حول طبيعة الخطاب الذي سيعود إلى الأثير، وحدود القطيعة مع مرحلة كان فيها الإعلام الرسمي جزءاً من منظومة السلطة، أكثر من كونه مساحة عامة تعكس تنوع المجتمع وقضاياه. وبين إرث تاريخي ثقيل ومحاولات معلنة للتجديد، تجد إذاعة دمشق نفسها أمام اختبار حقيقي: هل تستطيع التحول إلى إعلام وطني مهني يخاطب المجتمع، أم ستكتفي بإعادة إنتاج شكل جديد لخطاب قديم؟

إذاعة دمشق بين الإرث والتجديد

قال مدير إذاعة دمشق محمد الشيخ إنّ الفلسفة التحريرية الجديدة تنطلق من النظر إلى الإذاعة بوصفها مؤسّسة إعلامية وطنية ذات تاريخ عريق لا يمكن القفز فوقه أو إنكاره، وفي الوقت ذاته لا يجوز تحويله إلى عبء يقيّد الحاضر والمستقبل. وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة تعريف دور الإذاعة بما يتناسب مع التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد، ومع تطلعات جمهور يبحث عن إعلام مختلف في المضمون والأسلوب. وأضاف أن إذاعة دمشق اليوم تضع في صلب أولوياتها تقديم الخبر الدقيق، والتحليل الرصين، والخدمة العامة، مع الانفتاح الحقيقي على المجتمع ومختلف الآراء، ضمن إطار من المسؤولية الوطنية. وأكّد أن الحديث عن القطيعة مع المرحلة السابقة، "لا يعني القطيعة مع تاريخ الإذاعة ولا مع مهنيتها، بل مع الممارسات التي قيّدت دورها، وحصرت خطابها ضمن قوالب جامدة وأطر دعائية، فالإذاعة، بحسب قوله، "تحافظ على تقاليدها المهنية الراسخة، وعلى مكانتها منصة إخبارية ذات حضور وطني، كما تحافظ على بعض البرامج الأرشيفية والقوالب التي أثبتت نجاحها وقربها من الجمهور". وتابع: "سنتجاوز الأساليب الدعائية التي سادت في الماضي، مع تحديث الخطاب التحريري، وتوسيع مساحة التحليل والتفاعل، بما يعكس واقع المجتمع السوري وتنوعه، ويمنح المستمع شعوراً بأن صوته مسموع وأن قضاياه مطروحة بجدية".

وعن كيفية تحقيق التوازن بين دور الإذاعة كونها مؤسسة وطنية ومتطلبات الحياد والمهنية الإعلامية، شدّد الشيخ على أن هذا التوازن يقوم على الفصل الواضح بين الانحياز للوطن والانحياز للرأي الواحد، فدور إذاعة دمشق بصفتها مؤسسة وطنية يتمثل في حماية المصلحة العامة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ونقل القضايا الوطنية بمسؤولية. وفي الوقت نفسه، أكّد الشيخ أن الإذاعة تلتزم بالمعايير المهنية من دقة في نقل الخبر، وتعدد في المصادر، وإتاحة المجال للآراء المختلفة، والتمييز الواضح بين الخبر والرأي، معتبراً ذلك ضرورية لاستعادة مصداقية المؤسسة وإعادة ترسيخ ثقة الجمهور بها.

ولم ينكر مدير إذاعة دمشق أن التحديات كبيرة ومتعددة، لكنّه وصفها بأنها طبيعية في مشروع بحجم إعادة إطلاق إذاعة عريقة بعد سنوات طويلة من التهميش. على المستوى التقني، واجهت الإذاعة تهالكاً واسعاً في البنية التحتية والمعدات، ما استدعى بذل جهود مضاعفة لتأمين بدائل حديثة تلبّي متطلبات البث الإذاعي المعاصر. أما على المستوى البشري، فأشار إلى أن التحدي الأبرز تمثل في إعادة بناء فريق مهني على أسس الكفاءة والخبرة، بعد سنوات من الأدلجة التي أثّرت سلباً في بيئة العمل، وقد جرى التعامل مع هذا التحدي عبر عمليات تقييم شاملة، وبرامج تدريب، واستقطاب طاقات جديدة.

لكن التحدي الأهم، بحسب تعبيره، يبقى استعادة ثقة جمهور ابتعد طويلاً عن الإعلام الرسمي، وأكّد أن هذه الثقة لا تُستعاد بالشعارات، بل بالممارسة اليومية، وبمحتوى صادق وقريب من الناس، يعبّر عن قضاياهم بجرأة ومسؤولية. وأضاف أن الرهان الأساسي هو أن تثبت الأيام الأولى للبث أن إذاعة دمشق عادت لتكون صوت الناس لا صوت السلطة.

خريطة برامجية متنوعة

من جهته، قال مدير البرامج مصطفى المقصوص، لـ"العربي الجديد"، إن الخريطة البرامجية الجديدة، التي تضم أكثر من 100 برنامج، انطلقت من رؤية مؤسساتية واضحة، تقوم على تحديث المحتوى الإذاعي وتعزيز دوره الثقافي والإعلامي، مع الحفاظ على هوية إذاعة دمشق وتاريخها. وأشار إلى أن إعداد الخريطة استند إلى قراءة دقيقة لاحتياجات المستمعين، مع توزيع البرامج بما يحقق توازناً بين السياسي والثقافي والاجتماعي والديني والمنوع، مع مراعاة الفئات العمرية المختلفة وأوقات الاستماع، كما أُخذ بعين الاعتبار رفع وتيرة الإنتاج، وإتاحة مساحة أوسع للمحتوى الحواري والتفاعلي، بما يجعل الإذاعة حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للمستمع.

وحول معايير الإبقاء على البرامج القديمة أو تطويرها، أوضح المقصوص، أن القرار "استند إلى معايير مهنية دقيقة، شملت مستوى أداء البرنامج، ومضمونه، ومدى تفاعل الجمهور معه، وقابليته للتطوير. فالبرامج التي رسخت حضورها لدى المستمعين، وباتت جزءاً من ذاكرة أجيال من جمهور إذاعة دمشق، جرى الحفاظ عليها، مع إدخال تحسينات شكلية أو تحريرية تعزز جاذبيتها، أما إيقاف بعض البرامج، فجاء نتيجة تقييم موضوعي لحاجات الدورة الجديدة، أو لتجنب تكرار الأفكار، أو لعدم انسجام بعض البرامج مع التوجه البرامجي الحالي".

كما أوضح حرص القيمين على أن تعكس البرامج الهوية الثقافية السورية بتنوعها، وأن تستضيف تجارب فنية وفكرية مختلفة، مع الالتزام بلغة إعلامية مسؤولة، ومحتوى يراعي الذائقة العامة، ويحافظ على هوية إذاعة دمشق العريقة، من دون تسطيح أو نخبوية مفرطة.

وحول آليات تقييم تفاعل الجمهور، فأكد المقصوص لـ" العربي الجديد"، أن الإذاعة تولي هذه المسألة أهمية خاصة، وتعتمد منظومة متكاملة تجمع بين الأدوات التقليدية والوسائل الرقمية الحديثة، إلى جانب متابعة الاتصالات والمشاركات المباشرة أثناء البث، ورصد آراء المستمعين. ويلعب قسم التحول الرقمي دوراً محورياً في تحليل التفاعل عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. ويساعد ذلك، بحسب قوله، في الحصول على مؤشرات دقيقة حول نسب المتابعة، وأنماط الاستماع، واهتمامات الجمهور، ما ينعكس مباشرة على تطوير المحتوى وتحسين الأداء البرامجي.

اختبار الثقة

رأت المذيعة مرح الطه أن التحوّل الذي تشهده إذاعة دمشق يتجاوز حدود التغيير التقني أو البرامجي، ليصل إلى إعادة ربط شرايين الذاكرة الجمعية للسوريين، وأشارت أن هذا التحول يتجلى في مستويات عدّة، أبرزها تحول الإذاعة إلى منصة تعددية تحتفي بتنوع السوريين واهتماماتهم، من خلال برامج الحوار المباشر مع المسؤولين، والنقاشات المفتوحة حول القضايا المجتمعية، واستقبال اتصالات المستمعين. ولفتت في حديثها لـ"العربي الجديد"، إلى أن الإذاعة تجاوزت حدود البث المحلي، لتنطلق في الفضاء الرقمي الواسع، عبر البث المباشر على الإنترنت، والتفاعل عبر منصات التواصل، وإنتاج محتوى صوتي (بودكاست) يتماشى مع اهتمامات الأجيال الشابة، ليصبح ذلك جزءاً أساسياً من هويتها الجديدة.

وعلى مستوى المضمون، اعتبرت الطه أن الإذاعة انتقلت من الخطاب إلى الخدمة والإبداع، فحافظت على دورها الوطني والتثقيفي، لكنها بدأت بمتابعة الحياة اليومية بكل تفاصيلها، كما أشارت إلى "تحوّل واضح في الأداء الصوتي، إذ خفت الجدية الصارمة لصالح دفء أكبر في الأصوات، مع إتاحة مساحات أوسع للأصوات الشابة".

أما التحدي الأبرز، فتختصره في انتقال المذيع من دور قارئ خطاب في نظام إعلامي مغلق، إلى صانع حوار ومدير تفاعل في فضاء مفتوح ومتعدد المهام، وهو جوهر التحدي في هذه المرحلة الجديدة.

وتأتي عودة إذاعة الجمهورية العربية السورية إلى الأثير في لحظة سياسية وإعلامية شديدة الحساسية، إذ لم يعد ممكناً للإعلام الرسمي أن يستعيد حضوره من دون مراجعة نقدية لتجربته السابقة، وبينما تعلن إدارة إذاعة دمشق تبني فلسفة تحريرية جديدة، وتوسيعاً لمساحات التفاعل والتعدد، يبقى الامتحان الحقيقي في القدرة على تحويل هذه الوعود إلى ممارسة يومية، تعيد للإذاعة دورها كونها مرفقاً عاماً يخدم المجتمع، لا منبراً يعيد إنتاج خطاب السلطة. وبالنسبة لجمهور سوري خبر طويلاً إعلاماً رسمياً مغلقاً، فإنّ استعادة الثقة ستكون عملية بطيئة وتراكمية، لا تقاس بكثافة البرامج ولا بتحديث المعدات، بل بمدى صدق المحتوى، وجرأته، وقدرته على الاقتراب من هموم الناس اليومية. وفي هذا السياق، تبدو عودة إذاعة دمشق إلى الأثير اختباراً مفتوحاً لمسار الإعلام العام في سورية الجديدة، أكثر من كونها مجرد عودة صوت إلى موجات البث.