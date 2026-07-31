إدانات صحافية لتهديد مراسل "العربية" في مأرب اليمنية

- دانت نقابة الصحافيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحافيين التهديدات التي تعرض لها مراسل قناة "العربية" محمود الحميدي في مأرب، بعد تغطيته للغارات الجوية على مواقع الحوثيين، معتبرين ذلك انتهاكاً لحرية الصحافة وحق الصحافيين في العمل دون ترهيب. - تلقى الحميدي تهديدات بالقتل واتهامات بالعمالة، مما أثار مخاوف جدية بشأن سلامته وسلامة أسرته، وسط دعوات للسلطات اليمنية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم وفتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن التهديدات. - تأتي هذه التهديدات في ظل بيئة عمل خطرة للصحافيين في اليمن، حيث تتزايد حوادث استهدافهم، كما حدث مع اغتيال الصحافي محمد عيضة في حضرموت، مما يستدعي تعزيز حماية الصحافيين وضمان سلامتهم.

دانت نقابة الصحافيين اليمنيين، الخميس، التهديدات التي تعرض لها مراسل قناة "العربية" في محافظة مأرب، محمود الحميدي، عقب أيام من تغطيته الإعلامية للغارات الجوية التي استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين). كما دعا الاتحاد الدولي للصحافيين السلطات اليمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامته وسلامة أفراد أسرته.

وأفادت النقابة، في بيان، بأنها تلقت بلاغاً من الحميدي يفيد بتلقيه اتصالاً هاتفياً في 26 يوليو/تموز الحالي، تضمن اتهامات له بـ"العمالة والارتزاق" وتهديدات صريحة باستهدافه هو وأفراد أسرته، وذلك بعد يوم واحد من نشره تقارير عن تطورات الغارات الجوية التي استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في عدد من المحافظات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الجهات التي طالبت بالتحقيق في التهديدات التي تعرض لها مراسل "العربية"؟ ما هي الانتهاكات التي وثقتها المنظمات بحق العاملين في وسائل الإعلام في اليمن؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

واعتبرت النقابة أن هذه التهديدات تمثل "انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وحق الصحافيين في أداء عملهم من دون ترهيب أو تهديد"، محذرة من أي "مساس بالحميدي أو أفراد أسرته"، ومطالبة السلطات المختصة "بتوفير الحماية الكاملة لهم، وفتح تحقيق لكشف المسؤولين عن التهديدات ومحاسبتهم وفقاً للقانون".

مخاوف جدية

وفي السياق، أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين انضمامه إلى إدانة النقابة اليمنية لهذه التهديدات، مؤكداً أن ما تعرض له الحميدي يثير مخاوف جدية بشأن سلامته، ولا سيما في ظل تزايد حوادث استهداف الصحافيين في اليمن.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن الحميدي تلقى تهديدات بالقتل عقب نشره تقارير عن الغارات الجوية على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيراً إلى أن المتصل وصفه بـ"المرتزق والعميل"، وهدد باستهدافه هو وأفراد عائلته أينما كانوا.

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، أنطوني بيلانجي، إن التهديدات وأعمال الترهيب التي تعرض لها الحميدي وعائلته "تمثل اعتداءً صارخاً على حرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات"، داعياً السلطات اليمنية إلى "إجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل بالتنسيق مع نقابة الصحافيين اليمنيين على إنشاء آلية وطنية لحماية الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي".

وأشار الاتحاد إلى أن "هذه التهديدات تأتي في ظل مخاوف متزايدة من تكرار استهداف الصحافيين"، مستشهداً باغتيال مراسل قناة "العربية" في حضرموت، محمد عيضة، في يونيو/حزيران الماضي، إثر تفجير استهدف سيارته، بعدما كان قد تلقى تهديدات سابقة، بحسب البيان.

تشييع جثمان الصحافي محمد عيضة

في غضون ذلك، تستعد مدينة تعز لتشييع جثمان الصحافي محمد عيضة عقب صلاة الجمعة، بعدما دعت أسرته وزملاؤه في الوسط الإعلامي إلى المشاركة في مراسم التشييع، التي ستنطلق من جامع السعيد قبل مواراة جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء.

ويواجه الصحافيون في اليمن بيئة عمل شديدة الخطورة نتيجة استمرار النزاع والانقسام السياسي والأمني في البلاد. وقد وثقت منظمات محلية ودولية خلال السنوات الماضية عشرات الانتهاكات بحق العاملين في وسائل الإعلام، شملت القتل والاختطاف والاعتقال والتهديد، وسط مطالبات متكررة للسلطات والأطراف المتنازعة بضمان حماية الصحافيين وتمكينهم من أداء عملهم بحرية وأمان.