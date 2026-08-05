إدانات حقوقية لاعتقال الصحافي السوداني الريح عصام جكسا

- اعتقال الصحافي السوداني الريح عصام جكسا أثار انتقادات حقوقية واسعة، حيث أوقفته قوات درع السودان قسراً، ولا يزال مصيره مجهولاً، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرية الصحافة. - نقابة الصحافيين السودانيين ولجنة حماية الصحافيين طالبتا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جكسا، محملتين قوات درع السودان المسؤولية عن سلامته، ومؤكدتين على ضرورة حماية الصحافيين من الترهيب. - قوات درع السودان نفت اعتقال جكسا، لكنها اعترفت باحتجاز شخص لأسباب أمنية، وسط تصاعد العنف ضد الصحافيين في السودان، حيث يواجهون مخاطر جسيمة.

أثار اعتقال الصحافي السوداني الريح عصام جكسا انتقادات حقوقية ومطالبات بإطلاق سراحه. وذكرت نقابة الصحافيين السودانيين أن قوة أمنية تابعة لقوات درع السودان قد أوقفت الصحافي الأحد الماضي، عند مدخل مدينة ود مدني، وذلك في أثناء عودته من تغطية صحافية في كلية التربية بجامعة الجزيرة بمنطقة الحصاحيصا. وأكدت النقابة أن إنزاله قد تمّ قسراً من العربة التي كان يستقلها، واقتيد إلى جهة غير معلومة، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.

ورفضت نقابة الصحافيين السودانيين اعتقال الريح عصام. وأكدت في بيان أنها تدين "بأشد العبارات هذا الاعتقال الذي يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويمثل خرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحافي". وتابعت: "تعتبر النقابة أن قيام المجموعات المسلحة باعتقال الصحافيين وممارسة التضييق بحقهم هو أمر بالغ الخطورة لا يمكن السكوت عنه، ويهدد الكشف عن الحقائق وتمليك المعلومات، كما يهدف إلى طمس دور الصحافة في توثيق الأحداث بإرهاب الصحافيين".

وحمّلت نقابة الصحافيين قوات درع السودان المسؤولية الكاملة عن سلامة عصام الريح، وعن أي ضرر جسدي أو نفسي قد يلحق به نتيجة هذا الاعتقال. وطالبتها بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وتوفير كل سبل الحماية له باعتباره صحافياً يؤدي واجبه المهني. كذلك طالبت بالإطلاق الفوري وغير المشروط، وإيقاف كل إجراءات الترهيب والتضييق ضده.

بدورها دعت لجنة حماية الصحافيين إلى الإفراج الفوري عن الريح عصام جكسا. وقالت المديرة الإقليمية للجنة، سارة قداح، في بيان إن "احتجاز الصحافي المستقل عصام جكسا تذكير آخر بالمخاطر الجسيمة التي يواجهها الصحافيون في السودان. يجب على قوات درع السودان الكشف فوراً عن مكان وجود جكسا وضمان إطلاق سراحه سالماً. لا يجوز للجماعات المسلحة استهداف الصحافيين بسبب قيامهم بعملهم".

من جانبها، نفت قوات درع السودان اعتقال أي صحافي، لكنها أقرّت باحتجاز شخص مطلوب بتهم تتعلق بالأمن القومي عند إحدى نقاط تفتيشها في الجزيرة. وبحسب البيان الذي نشرته أمس الثلاثاء، فقد نُقل إلى السلطات الأمنية المختصة. ولم تكشف المنظمة عن اسم المحتجز.

الريح عصام جكسا من بين تسعة صحافيين على الأقل مفقودين في السودان، معظمهم محتجزون لدى قوات الدعم السريع شبه العسكرية. ومنذ اندلاع الحرب، واجه الصحافيون عمليات قتل واعتقال تعسفي واختفاء قسري واعتداءات وتهديدات وتدمير للبنية التحتية الإعلامية، في ظلّ اشتعال القتال بين قوات درع السودان وقوات الدعم السريع في أنحاء البلاد.