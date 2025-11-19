- تعرضت خدمة "كلاودفلير" لعطل كبير أدى إلى انقطاع الإنترنت عن مواقع بارزة مثل "إكس" و"تشات جي بي تي" و"سبوتيفاي"، حيث وصف الرئيس التنفيذي ماثيو برينس العطل بأنه الأسوأ منذ 2019. - كان السبب الرئيسي للعطل هو خطأ في نظام الحماية الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم مصداقية طلبات المرور، حيث أدى تحديث خاطئ إلى تضخم ملف الميزات المستخدم في إدارة الحسابات المزيفة. - بعد الاشتباه الأولي في هجوم خبيث، أكدت "كلاودفلير" أن المشكلة لم تكن نتيجة هجوم إلكتروني، وتم حلها بإعادة إصدار ملف الميزات السابق.

سبّب عطل ضرب خدمة "كلاودفلير"، إحدى أهم البنى التحتية التي يعتمد عليها جزء كبير من العالم الرقمي، انقطاعَ جزء كبير من الإنترنت، أمس الثلاثاء، مما أدى إلى عجز المستخدمين عن الوصول إلى مواقع وخدمات بارزة مثل "إكس" و"تشات جي بي تي" و"سبوتيفاي" و"يوتيوب" و"أوبر". الشركة نشرت تفاصيل ما حدث في مدونتها، حيث اعتذر الرئيس التنفيذي ماثيو برينس عن العطل الذي وصفه بأنه الأسوأ منذ 2019.

وقال برينس في المنشور: "خلال السنوات الست الماضية، لم نشهد أي انقطاع آخر سبّب توقفَ تدفقِ معظم حركة البيانات الأساسية عبر شبكتنا"، مضيفاً: "بالنيابة عن فريق كلاودفلير بأكمله، أود أن أتقدم بالاعتذار عن الألم الذي سببناه للإنترنت اليوم". وأوضح برينس أن انقطاع خدمة "كلاودفلير" ناجم عن مشكلة في النظام الذي تستخدمه الشركة لحماية مواقع الويب من الهجمات الإلكترونية.

يتضمن نظام الحماية هذا نموذج ذكاء اصطناعي يسجّل طلبات المرور، وعند محاولة الوصول إلى موقع محمي بهذا النظام يدرس الذكاء الاصطناعي مصداقية مصدر الوصول، ويرفض الحسابات المزيفة الآلية (بوت). للقيام بذلك، يأخذ الذكاء الاصطناعي في الاعتبار ميزات مختلفة للطلب، والتي تُحفظ في "ملف ميزات". هذا الملف هو المكان الذي حدثت فيه المشكلة التي سبّبت الانقطاع الواسع.

يُحدَّث هذا الملف كل خمس دقائق لمواكبة تطور سلوكات الحسابات المزيفة الآلية، ويُستخدم في جميع أنحاء شبكة كلاودفلير للأمن السيبراني. لكن، أجرت الشركة تغييراً في التعليمات التي تجدّد ملف الميزات، مما سبّب تكرار المعلومات مرات عدة. أدى هذا إلى زيادة حجم ملف الميزات عن المعتاد، مما أدى بدوره إلى حدوث خطأ في نظام إدارة الحسابات المزيفة الآلية. ونتيجةً لذلك، أدت محاولة الوصول إلى مواقع الإنترنت التي تستخدم نظام إدارة الحسابات الآلية من "كلاودفلير" إلى ظهور رسالة خطأ.

تشير "كلاودفلير" إلى أن شبكتها بدأت تواجه أعطالاً كبيرة بعد حوالي 15 دقيقة من تطبيق تحديث إنشاء ملف الميزات. اشتبهت "كلاودفلير" في البداية بأن الانقطاع ناجم عن هجوم خبيث، لكن برينس أكد أن "المشكلة لم تكن ناجمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن هجوم إلكتروني أو نشاط خبيث من أي نوع"، مضيفاً: "بعد أن اشتبهنا في البداية خطأً بأن الأعراض التي نراها ناجمة عن هجوم ضغط واسع النطاق، حدّدنا المشكلة الأساسية بشكل صحيح، وتمكنا من إيقاف انتشار ملف الميزات الذي تجاوزَ حجمَه المتوقع واستبداله بإصدار سابق منه".