إدارة جديدة وإقالات واسعة في برنامج "60 دقيقة" الأميركي

- عيّنت شبكة "سي بي إس نيوز" نك بيلتون لقيادة برنامج "60 دقيقة"، ليصبح خامس منتج تنفيذي للبرنامج الذي يحظى بمتابعة واسعة وارتفعت نسبة مشاهدته بنسبة 9% هذا الموسم. - رئيسة تحرير "سي بي إس نيوز" باري وايس أجرت تغييرات جذرية في قسم الأخبار، منها تعيين توني دوكوبيل لرئاسة برنامج "سي بي إس إيفنينغ نيوز" وتوظيف مساهمين جدد. - صحيفة نيويورك تايمز وصفت تعيين بيلتون بأنه "أكبر مغامرة في مسيرة وايس"، وسط اضطرابات داخلية ودعوى قضائية من ترامب ضد الشبكة.

أقالت "سي بي إس نيوز" عدداً من أبرز العاملين في برنامج "60 دقيقة" (60 Minutes)، ضمن عملية إعادة هيكلة واسعة يقودها فريق الإدارة الجديد للشبكة الأميركية، وسط اتهامات داخلية بتزايد التدخل في المحتوى التحريري للبرنامج الأشهر في الصحافة التلفزيونية الأميركية.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أمس الخميس، بأنّ الإقالات شملت المراسلة المخضرمة شارين ألفونسي، والمنتجة التنفيذية تانيا سايمون ابنة المراسل الراحل بوب سايمون، أحد أشهر وجوه "سي بي إس". كما أُقيلت المراسلة سيسيليا فيغا والمحرر التنفيذي دراغان ميهايلوفيتش، فيما كان المذيع أندرسون كوبر قد ترك البرنامج أخيراً بعد عقدين من العمل فيه.

وجاءت التغييرات بعد أقل من أسبوعين على انتهاء الموسم الثامن والخمسين من البرنامج، وفي إطار عملية إعادة تنظيم تقودها رئيسة تحرير "سي بي إس نيوز" باري وايس، ورئيس الشبكة والمحرر التنفيذي توم سيبروسكي. وقد عيّنا الصحافي والكاتب المتخصص في التكنولوجيا نيك بيلتون منتجاً تنفيذياً جديداً للبرنامج خلفاً لتانيا سايمون.

وفي رسالة داخلية اطلعت عليها "واشنطن بوست"، وصف فايس وسيبروسكي بيلتون بأنه يجسد "الطاقة والطموح اللذين ميّزا مؤسسي البرنامج"، وقالا إنه الشخص الأنسب لقيادة "60 دقيقة" في مرحلته المقبلة. تولت تانيا سايمون إدارة البرنامج العام الماضي خلفاً للمنتج التنفيذي المخضرم بيل أوينز الذي استقال على خلفية تراجع قدرته على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن محتوى البرنامج.

وكتب أوينز في رسالة إلى الموظفين أنه لم يعد قادراً على إدارة البرنامج بالطريقة التي اعتاد عليها أو اتخاذ قرارات مستقلة "بناءً على ما هو صحيح للبرنامج وللجمهور". وتأتي هذه التطورات بعد إتمام صفقة اندماج بين شركة باراماونت غلوبال المالكة السابقة لـ"سي بي إس" وشركة سكايدانس ميديا التابعة لديفيد إليسون، وهي الصفقة التي مهّدت لوصول باري وايس، مؤسسة منصة فري برس، إلى رئاسة تحرير الشبكة.

وفي رسالة وداع إلى فريق البرنامج، أكدت سايمون أن قرار التغيير اتخذته الإدارة الجديدة، لكنها قالت إنها تشعر بالفخر لما حققه البرنامج خلال العام الماضي. وأضافت أن "60 دقيقة" ليس مجرد برنامج تلفزيوني، بل "مؤسسة قائمة على الاستقلالية والصلابة والسعي الدؤوب إلى الحقيقة"، كما أشارت إلى أن البرنامج يشكل جزءاً من حياتها منذ عقود، وأنها عملت فيه لأكثر من 25 عاماً.

من جهتها، ذهبت المراسلة سيسيليا فيغا أبعد من ذلك في انتقاد الإدارة. ففي بيان أصدرته عقب إقالتها، قالت إن عقدها كان يمتد حتى مارس/ آذار 2027، وأشارت إلى أن قرار الاستغناء عنها جاء في ظل محاولات لإقحام انحيازات سياسية إلى التغطيات الصحافية. وأضافت أن بعض فرق التحرير باتت تتردد في اقتراح موضوعات إخبارية مهمة خوفاً من العواقب الداخلية، ووصفت ذلك بأنه شكل من أشكال "الرقابة"، سواء المفروضة مباشرة أو الناتجة عن الخشية الذاتية.

ورد متحدث باسم "سي بي إس نيوز" على هذه الاتهامات بالقول إن مزاعم فيغا "لا تستند إلى الواقع"، معرباً عن احترام الشبكة لمساهماتها المهنية. باري وايس خاضت سابقاً خلافات مع فريق "60 دقيقة"، من بينها قرارها تأجيل بث تقرير عن سجن "سيكوت" المثير للجدل في السلفادور في اللحظات الأخيرة. ورغم هذه التوترات، ظل البرنامج أحد أكثر البرامج الإخبارية مشاهدة في الولايات المتحدة، إذ بلغ متوسط عدد مشاهديه خلال الموسم الأخير نحو 9.1 ملايين مشاهد، وفق أرقام الشبكة.

أما المنتج التنفيذي الجديد نيك بيلتون، فأكد في رسالة داخلية أن قبوله المنصب يمثل "شرف حياته المهنية"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن البرنامج بحاجة إلى التكيف مع التحولات الجارية في طرق استهلاك الأخبار، وكتب: "العالم الذي نغطيه والعالم الذي نوجه إليه تغطيتنا قد تغير. وإذا لم نتغير معه بالطرق المناسبة، فلن نكون موجودين خلال الأعوام الستين المقبلة".