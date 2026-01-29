إدارة ترامب على الإنترنت: كل رموز المتطرفين وشعاراتهم

- أثارت منشورات من حسابات رسمية في الولايات المتحدة جدلاً بسبب ارتباطها بشعارات اليمين المتطرف، رغم نفي الإدارة الأميركية أي صلة لها بتلك الجماعات. - تضمنت المنشورات إشارات إلى التطهير العرقي ونظريات مؤامرة يمينية، مما يعزز الشكوك حول وجود توجهات خفية في هذه الرسائل. - يرى خبراء أن تراكم الرموز المتطرفة في المنشورات قد يكون موجهاً لشريحة محددة، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها كرسائل مشفرة.

أثارت سلسلة منشورات صادرة عن حسابات رسمية للبيت الأبيض ووزارتي الأمن الداخلي والعمل في الولايات المتحدة سجالاً، بعد ربطها بشعارات وأدبيات مرتبطة بجماعات اليمين المتطرف، بما في ذلك النازيون الجدد، وحركات القومية البيضاء المتطرفة، وأنصار نظرية المؤامرة "كيو أنون". ويقول خبراء إن هذه المنشورات تحمل إشارات رمزية مألوفة للمتطرفين، فيما تنفي الإدارة الأميركية أي صلة لها بتلك الجماعات.

خلال الأسابيع الماضية، نشرت حسابات حكومية أميركية مواد تشير إلى التطهير العرقي وأدبيات النازيين الجدد ونظريات مؤامرة يمينية، إضافة إلى التلميح إلى فكرة ترحيل نحو ثلث سكان الولايات المتحدة. وروّجت بعض المنشورات كلمات من نشيد مرتبط بجماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة. والمثير أن هذه الرسائل لم تصدر عن جهات هامشية، بل عن حسابات رسمية داخل البيت الأبيض ووزارتي الأمن الداخلي والعمل.

ونشر البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي إعلاناً لتجنيد عناصر في وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) على منصات إنستغرام وفيسبوك وإكس، مرفقاً بعبارة "سنستعيد وطننا". وتحيل العبارة إلى عنوان أغنية كتبها أعضاء في منظمة تصف نفسها بأنها "أخوية مؤيدة للبيض"، وتبنتها "براود بويز" وغيرها من جماعات القوميين البيض. فمنذ عام 2020، شاركت مئات الحسابات النازية الجديدة والعنصرية المتطرفة هذه الأغنية على تطبيق تليغرام، كما استخدم منفذ هجوم مسلح عام 2023 في فلوريدا كلمات منها في كتاباته.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوغلين، لصحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء، إن الربط بين المنشور والأغنية "سيكون مشكلة أخلاقية خطيرة"، لكنها نفت وجود أي علاقة.

غير أن "نيويورك تايمز" لفتت إلى أن مقطعاً صوتياً من الأغنية يُسمع عند فتح المنشور على تطبيق إنستغرام عبر الهاتف. وبعد أقل من 40 دقيقة على إثارة المسألة، اختفى المنشور من "إنستغرام"، بينما بقيت النسخ المنشورة على "إكس" و"فيسبوك"، وفقاً للصحيفة نفسها التي اتهمتها ماكلوغلين بنشر نظرية مؤامرة يسارية، معتبرة أن الربط بين المنشور والأغنية "يسهم في تطبيع العنصرية".

لم يقتصر الجدل على هذا المنشور، إذ نشرت حسابات حكومية أخرى مواد تتضمن رموزاً مرتبطة باليمين المتطرف، بينها صورة نشرها حساب البيت الأبيض بعنوان "أي طريق يا رجل غرينلاند؟"، وهي عبارة تستحضر كتاباً يعتبره أنصار التفوق الأبيض نصاً تأسيسياً، ومنشور لوزارة العمل يحمل شعار "ثق بالخطة"، وهو شعار أساسي لحركة "كيو أنون" التي تزعم أن نخبة عالمية "شيطانية" تتحكم في العالم، وصورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب مرفقة بعبارة "إعادة الهجرة"، وهو مصطلح في خطاب اليمين المتطرف الأوروبي يشير إلى سياسات ترحيل جماعي للمهاجرين وأحفادهم، غالباً على أساس عرقي، إضافة إلى فيديو نشرته وزارة العمل عنوانه "وطن واحد. شعب واحد. تراث واحد"، وهي صياغة تشبه شعاراً نازياً استخدم خلال الحرب العالمية الثانية، وفق ما لفتت إليه "نيويورك تايمز".

في ما يخص مراقبين وخبراء في التطرف الرقمي، فإن منشوراً أو اثنين قد يكونان مجرد مصادفة، لكن تراكم المنشورات التي تحمل الرموز نفسها يجعل من الصعب التصديق أنها أخطاء غير مقصودة. وقال مدير مختبر أبحاث الاستقطاب والتطرف في الجامعة الأميركية في واشنطن، وليام برانيف، لـ"نيويورك تايمز"، إن تراكم الرموز يجعل تجاهلها أكثر صعوبة، فيما حذرت الباحثة جيسي دانيلز من أن "من كانوا في زوايا الإنترنت المظلمة باتوا اليوم في مواقع السلطة".

ولفت باحثون إلى أن هذه الرسائل قد تكون موجهة إلى شريحة محددة من الأميركيين، ولا سيما الشباب المنخرطين في ثقافة الإنترنت اليمينية والمتأثرين بالخطاب المتطرف. وأشارت الباحثة القانونية شيرين سينار، في حديث لـ"نيويورك تايمز"، إلى أن هذه اللغة قد تكون محاولة لتجنيد فئات تتجاوب مع هذا النوع من الخطاب السياسي.

لطالما واجه دونالد ترامب اتهامات باستخدام إشارات مبطنة للعنصريين ومعادية السامية، منذ حملته الانتخابية عام 2016، حين نشر مواد اعتُبرت معادية اليهود، واستخدم خطاباً عن "مصالح عالمية خاصة". ويرى بعض الباحثين وجود خط استمرارية بين تلك الخطابات والمنشورات الحالية.

وعلى الرغم من تأكيد مسؤولين جمهوريين رفضهم معاداة السامية، فإن بعض قيادات الحزب يناقشون علناً مسألة التعامل مع التيارات المتطرفة داخل القاعدة السياسية، وما إذا كان ينبغي استبعادها من التحالف الجمهوري. وفي الوقت الذي قال فيه ترامب إن بلاده "لا تحتاج إلى مُعادي السامية"، رفض نائب الرئيس جي دي فانس استبعاد متبني نظريات المؤامرة والمتطرفين من القاعدة السياسية.

ورغم التدقيق الإعلامي والانتقادات، لا تزال معظم المنشورات الحكومية المثيرة للجدل متاحة على منصات التواصل الاجتماعي، ما يعكس استمرار الجدل حول حدود الخطاب السياسي، وإلى أي مدى يمكن للرموز الرقمية أن تعمل رسائلَ مشفرةً لجمهور بعينه.