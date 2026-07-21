إدارة ترامب تلاحق مصادر "نيويورك تايمز" عبر سجلات الهواتف

- سعت إدارة ترامب للحصول على سجلات هواتف صحافيي "نيويورك تايمز" وأقاربهم لكشف المصادر السرية المتعلقة بالطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، مما أثار غضب الصحيفة. - اعتبرت "نيويورك تايمز" هذه الإجراءات محاولة عدوانية وغير مسبوقة لترهيب الصحافيين، وقدمت طلبًا للمحكمة لإبطال مذكرات الاستدعاء ووقف طلبات سجلات الهواتف. - أشارت الصحيفة إلى أن مذكرات الاستدعاء تشمل فترة قبل نشر التحقيق، بينما أكدت وزارة العدل توافقها مع القانون، ومن المقرر عقد جلسة للنظر في طلب الصحيفة.

سعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

إلى الحصول على سجلات هواتف عدد من صحافيي "نيويورك تايمز" وأقاربهم، بما في ذلك والدة أحد المراسلين، في إطار تحقيق يهدف إلى كشف المصادر السرية التي زودت الصحيفة بمعلومات عن القدرات الأمنية للطائرة الرئاسية الجديدة "إير فورس وان".

وقالت الصحيفة في رسالة قدّمتها إلى قاضٍ اتحادي السبت، وأعلنت عنها الاثنين، إن وزارة العدل الأميركية أصدرت طلبات قضائية للحصول على سجلات هواتف الصحافيين وأقاربهم في 10 يوليو/ تموز الحالي، وهو اليوم نفسه الذي أصدرت فيه مذكرات استدعاء لإجبار ثلاثة من مراسلي الصحيفة على الإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى.

وجاءت هذه الاستدعاءات ضمن تحقيق فتحته الحكومة الأميركية حول تقرير أعدّه المراسلون الثلاثة ونشرته "نيويورك تايمز" قبل أيام، أشار إلى مخاوف أمنية حول الطائرة التي أهدتها قطر إلى الولايات المتحدة، وتستخدم بوصفها الطائرة الرئاسية "إير فورس وان". ورأت الصحيفة أن هذه الإجراءات "محاولة غير مسبوقة وشديدة العدوانية من إدارة ترامب لكشف المصادر السريّة لصحافيين مستقلين أثارت تقاريرهم غضب الرئيس الأميركي".

وكانت الطائرة الجديدة، التي قدمتها قطر هدية للولايات المتحدة، قد دخلت الخدمة أخيراً، بعدما أنفقت إدارة ترامب نحو 400 مليون دولار على تحديثها وتجهيزها. إلا أن الرئيس الأميركي استخدم الطائرة الأقدم لدى مغادرته قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في تركيا في وقتٍ سابق من يوليو الحالي. ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر لم تكشف هويتها، أن جهاز الخدمة السرية أوصى باستخدام الطائرة القديمة، بسبب افتقار الطائرة الجديدة إلى بعض أنظمة الحماية المتقدمة الموجودة في الطائرة السابقة. وفي المقابل، نفى ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجود أي مخاوف أمنية.

وقدّم محامو الصحيفة، السبت، رسالة إلى المحكمة عدّلوا فيها طلبهم السابق لإبطال مذكرات الاستدعاء الموجهة إلى الصحافيين، كما طلبوا من القاضي إلغاء الطلبات التي وجهت إلى شركات الاتصال للحصول على سجلات الهواتف.

وقالت الصحيفة، في مذكرتها القانونية، إن وزارة العدل انتهكت إرشاداتها الخاصة المتعلقة بإصدار مذكرات استدعاء لوسائل الإعلام، بعدما انتظرت أسبوعاً قبل إبلاغ الصحيفة بطلبات الحصول على سجلات الهواتف، ووصفت هذا التأخير بأنه "يثير قلقاً بالغاً". وأضافت أن سلسلة الإجراءات الحكومية تشكل "محاولة بسوء نية لترهيب الصحافيين والحد من قدرتهم على تغطية أخبار الإدارة".

ووفق المذكرة، سعت الحكومة للحصول على أرقام قالت إنها مرتبطة بالمراسلين، منها رقم تستخدمه والدة أحدهم إضافة إلى رقمي هاتفي زوجي مراسلين آخرين. واعتبر المحامون أن هذه الطلبات تمثّل "إساءة لاستخدام إجراءات هيئة المحلفين الكبرى"، وتشكّل "استمراراً للهجمات المنفذة بسوء نية ضد الصحافيين"، إضافةً إلى مخالفتها لوائح وزارة العدل.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن اثنتين من مذكرات الاستدعاء تطلبان سجلات هواتف تعود إلى 1 يناير/ كانون الثاني 2026، أي قبل أشهر عدة من نشر التحقيق الخاص بالمخاوف الأمنية المتعلقة بالطائرة الرئاسية. وكتبت الصحيفة: "يشير هذا الإطار الزمني بقوة إلى أن الوزارة لا تستخدم التحقيق للتركيز على أي مخاوف مزعومة ناجمة عن تقريري 8 و9 يوليو، بل للبحث بصورة أوسع عن معلومات تتعلق بعلاقات الصحافيين مع مصادرهم".

من جهتها، قالت متحدثة باسم وزارة العدل، الاثنين، إن "أي مذكرة استدعاء تصدرها الوزارة تتوافق بالكامل مع القانون الاتحادي والسياسات الداخلية للوزارة". ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة، الخميس، للنظر في طلب "نيويورك تايمز" إلغاء مذكرات الاستدعاء.