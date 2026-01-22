إدارة ترامب تضيّق على البرامج الحوارية الترفيهية

- أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية عن قرار يلزم البرامج الحوارية الترفيهية بمنح وقت بث متساوٍ لجميع المرشحين، مما أثار جدلاً حول تأثيره على حرية الإعلام، خاصةً مع استهدافه لمقدمي البرامج الكوميدية الذين انتقدوا ترامب. - القرار جاء بعد شكاوى من الجمهوريين حول انحياز البرامج لليسار، ويُلزم البرامج التي تستضيف مرشحين بتقديم وقت بث متساوٍ لمنافسيهم أو طلب إعفاء من اللجنة. - القرار أثار ردود فعل متباينة؛ حيث رحب به المحافظون، بينما اعتبرته المعارضة الديمقراطية محاولة للرقابة على الإعلام.

أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة، الأربعاء، أن البرامج الحوارية ذات الطابع الترفيهي ملزمةٌ بمنح وقت بث متساوٍ لجميع المرشحين للمنصب العام نفسه، وهو ما رأته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية خطوة جديدة من إدارة الرئيس ترامب للتضييق على خصومه من مقدّمي البرامج المعارضين.

واستهدف القرار الجديد عدداً من مقدمي البرامج الكوميدية الليلية الذين أغضبوا ترامب سابقاً، خصوصاً جيمي كيميل من "إي بي سي" وسيث مايرز من "إن بي سي"، إضافةً إلى برنامج حواري نهاري هو "ذا فيو". وجاء هذا القرار بعد شكاوى متكرّرة من الجمهوريين تتّهم القائمين على هذه البرامج بالانحياز إلى اليسار، وباستضافة مؤيدين للحزب الديمقراطي أكثر بكثير من مؤيدي الحزب الجمهوري.

وقاد رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار، على امتداد عامٍ كامل، حملة لإعادة استخدام لوائح إعلامية قديمة تُعرف باسم "معيار المصلحة العامة" لمواجهة ما يصفه بأنه "تحيّز" من كبرى الشبكات الإعلامية، فيما يراها المعارضون أداة تضغط من خلالها إدارة ترامب على المؤسسات الإعلامية.

ويفرض "معيار المصلحة العامة" على المحطات منح المرشحين المتنافسين فرصاً متساوية لشراء وقت إعلاني والظهور على شاشاتها، فيما تعفى البرامج الإخبارية ونشرات الأخبار المسائية المصنفة "أخباراً حقيقية" من هذه القواعد. طوال العقدين الماضيين تعاملت كبرى المؤسسات الإعلامية مع مقابلات المرشحين في البرامج الحوارية الترفيهية على أنها تندرج ضمن الفئة نفسها. كان ذلك استناداً إلى قرار للجنة الاتصالات الفيدرالية عام 2006، توصّل إلى أن بثّ مقابلات مع مرشحين رئاسيين في برنامج "ذا تونايت شو مع جاي لينو"، يندرج ضمن فئة "الأخبار الحقيقية".

لكن، من الآن فصاعداً، سيتعيّن على البرامج الحوارية التي ترغب في استضافة مرشحين خلال سنة انتخابية بأن تتقدّم بطلب إعفاء للجنة الاتصالات الفيدرالية أو أن تمنح مقداراً مكافئاً من وقت البث المجاني لمنافسيهم.

وكتب كار على منصة إكس، الأربعاء: "لسنوات افترضت شبكات التلفزيون التقليدية أن برامجها الحوارية الليلية والنهارية تعدّ أخباراً حقيقيةً حتى عندما تكون مدفوعة بأغراض سياسية حزبية بحتة"، مضيفاً: "اليوم ذكّرتهم لجنة الاتصالات الفيدرالية بالتزامهم بتوفير فرص متساوية لجميع المرشحين".

ونشر ترامب عبر منصته تروث سوشيال، الأربعاء، رابطاً لتقرير عن قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الجديدة من دون التعليق عليه. لكن المذيع جيمي كيميل، تطرّق إلى المنشور في برنامجه، قائلاً: "لقد شارك تقريراً عن كيفية تخطيط أتباعه في لجنة الاتصالات الفيدرالية ليصعّب على برامج مثل برنامجنا إجراء مقابلات مع سياسيين معارضين لهم".

ورحّب مركز الحقوق الأميركية المحافظ، الذي كان قد تقدّم بشكاوى رسمية إلى اللجنة، بالتوجيه الجديد. وقالت رئيسة المركز دانييل سور على منصة إكس: "هذا الإعلان الكبير من لجنة الاتصالات الفيدرالية يجب أن يوقف برامج الترفيه اليسارية المنحازة التي تدّعي أنها أخبار حقيقية".

على المقلب الآخر، رأت العضوة الديمقراطية الوحيدة في اللجنة، آنا غوميز، في القرار الجديد "تصعيداً في حملة اللجنة المستمرة للرقابة على الخطاب والتحكم فيه"، وأضافت: "ينبغي ألا يشعر المذيعون بالضغط لتجنّب التغطية النقدية خوفاً من انتقامٍ تنظيمي".