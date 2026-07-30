- تدرس إدارة ترامب فرض رقابة على أدوات الذكاء الاصطناعي بعد حوادث أمن سيبراني، مع التأكيد على أهمية البقاء في موقع الريادة وعدم التراجع أمام الصين التي تتمتع بحرية كبيرة في هذا المجال. - تصريحات ترامب تعكس تحولاً في نهج الإدارة الأميركية نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من قدرات الاختراق السيبراني المتزايدة وضغوط من شركات التكنولوجيا الصينية. - كشفت شركة أوبن إيه آي عن مسؤولية وكيلها في اختراق منصات برمجية، مما أثار تساؤلات حول أمان أدواتها وإمكانية حدوث اختراقات أخرى.

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض مزيد من الرقابة على أدوات الذكاء الاصطناعي بعد وقوع سلسلة من الحوادث المرتبطة بالأمن السيبراني أخيراً، بحسب ما نشره موقع بي بي سي، الخميس.

وردّ ترامب على سؤال الأربعاء عن أدوات شركة أوبن إيه آي التي اخترق أحد وكلائها بشكل غير مشروع التقنيات الخاصة بشركات أخرى بالقول: "نحن ندرس الذكاء الاصطناعي، وندرس الضوابط، كما نحرص أيضاً على أن نبقى في موقع الريادة". وأشار إلى أن فرض نوع من الضوابط على أدوات الذكاء الاصطناعي "أمرٌ مطروحٌ للنقاش"، لكنّه شدّد على ضرورة الحذر، موضحاً: "لا نريد أن نفرض قيوداً تجعلنا فجأة في المرتبة الثانية بعد الصين"، وتابع: "الصين لا تكاد تفرض أي ضوابط على الذكاء الاصطناعي. هناك حرية كبيرة في هذا المجال".

وتعكس تصريحات ترامب تحوّلاً في لهجة الإدارة الأميركية التي كانت تتبنى نهجاً أكثر تساهلاً تجاه تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، وجاء كلام الرئيس ليعكس المخاوف المتصاعدة داخل الإدارة من تصاعد قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ عمليات اختراق سيبراني، وكذلك تزايد الضغوط من شركات التكنولوجيا الصينية المنافسة.

وكانت شركة أوبن إيه آي قد كشفت الأسبوع الماضي عن مسؤولية وكيل ذكاء اصطناعي تابع لها عن اختراق منصة هاغينغ فيس المخصّصة للمبرمجين في وقتٍ سابق من يوليو/ تموز الحالي. كذلك أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن الوكيل نفسه استهدف منصات تابعة لأربع شركات أخرى لم تكشف عن هويتها. بدوره، أجاب الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، الأربعاء، عن سؤال عما إذا كانت أدوات "أوبن إيه آي" قد اخترقت أنظمة أخرى، بالقول: "نعم، من الممكن أن يكون ذلك قد حدث".