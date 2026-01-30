"إحسان" لميا جريج في مهرجان برلين الـ76

- "إحسان، من مية سنة لليوم" للفنانة اللبنانية لميا جريج يُعرض دولياً لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي 2026، موثقاً تجارب أداء لفيلم مستوحى من مذكرات جندي مقدسي في الجيش العثماني عام 1915. - العمل يُبرز نقاشات حول الشخصيات ومدينة القدس، مستحضراً أوجه التشابه بين الماضي والحاضر، مع رسم يظهر للقدس في الخلفية، ويستكشف مواضيع الشوق والهوية والذاكرة. - يضم الفيديو ممثلين فلسطينيين ولبنانيين، بإنتاج نيكول كاماتو ولميا جريج، وبدعم من المركز الوطني للفنون التشكيلية، مع تصوير باسم فياض ومونتاج ساندرا فتي.

جديد اللبنانية لميا جريج، "إحسان، من مية سنة لليوم" (2026)، سيُعرض للمرة الأولى دولياً في قسم Forum Expanded، في الدورة الـ76 (12 ـ 22 فبراير/شباط 2026) لمهرجان برلين السينمائي (برليناله): "سعيدة جداً لمشاركة هذا العمل مع الجمهور أخيراً"، كما في منشور لجريج في صفحتها الفيسبوكية (26 يناير/كانون الثاني 2026).

يوثّق "الفيديو" تجارب أداء "القدس، يوميات إحسان الترجمان"، الروائي الطويل المقبل لجريج، المستوحى من مذكرات جندي مقدسي شاب في الجيش العثماني، عام 1915. هذا مُصوّر في استديو سينمائي، حيث يؤدّي ممثلون وممثلات فلسطينيون ولبنانيون مشاهد من السيناريو، تتخلّلها نقاشات مع المخرجة حول الشخصيات ومدينة القدس، "التي لا يمكنهم الوصول إليها". كما يستحضرون أوجه التشابه بين حقبتين زمنيتين، بينما يظهر رسمٌ لمدينة القدس أثناء تكشّفه في الخلفية.

كاتالوغ المهرجان يُلخِّص العمل بالتالي: "في بيروت، يخضع ممثلون لاختبارات أداء لفيلمٍ مبني على مذكرات جندي، كتبها في القدس عام 1915. يفسّرون المَشاهد، ويتأمّلون في الحرب العالمية الأولى والحاضر، ويستكشفون الشوق والهوية والذاكرة".

يُذكر أنّ الفيديو (إنتاج نيكول كاماتو ولميا جريج، بدعم من المركز الوطني للفنون التشكيلية، غاليري مرفأ ـ بيروت)، يضمّ في لائحة التمثيل رنا زيدان ومحمد أحمد وعلي حرقوص ودانة الشريف ورزان شليش وأحمد مصري وياسر حنفي وعماد علاونة وعمر أحمد. تصوير باسم فياض، مونتاج ساندرا فتي، تسجيل الصوت ألكس متري، تصميم وميكساج الصوت فادي طبال.

لميا جريج فنانة تشكيلية ومخرجة أفلام، حاصلة على بكالوريوس في الفنون الجميلة (رسم وصناعة أفلام) من كلية رود آيلاند للتصميم. منذ أواخر تسعينيات القرن الـ20، تعرض أعمالها على نطاق واسع. كما أنّها مؤسِّسة مُشاركة ومديرة مشاركة، مع ساندرا داغر، لمركز بيروت للفنون، ومعاً (جريج وداغر) تُنظّمان، عام 2011، معرض "المتحف كمركز: مركز بيروت للفنون"، في متحف نيويورك الجديد.