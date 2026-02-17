إحدى ضحايا إبستين تتهم مطوّر "غراند ثفت أوتو" بالاعتداء الجنسي

تطاول قضية جيفري إبستين قطاع ألعاب الفيديو، بعدما اتهمت إحدى ضحاياه شخصية بارزة في هذا المجال بالاعتداء الجنسي عليها، وفق وثائق أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية. وذكر موقع هوليوود ريبورتر أن سارة رانسوم، التي سبق أن روت في مذكّرات صدرت عام 2021 تعرضها لانتهاكات على يد إبستين وشريكته غيلين ماكسويل، اتهمت ليزلي بنزيس، المنتج والمصمم الرئيسي لعدد من ألعاب سلسلة "غراند ثفت أوتو" (Grand Theft Auto)، بالاعتداء عليها جنسياً. وظهر الاتهام في مجموعة رسائل إلكترونية أرسلتها رانسوم، ونُشرت ضمن الدفعة التي أفرجت عنها وزارة العدل في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي رسالة مؤرخة في 9 ديسمبر/كانون الأول 2023، كتبت سارة رانسوم أن ليزلي بنزيس اعتدى عليها جنسياً. ولم يُحدَّد توقيت الاعتداء المزعوم بدقة، لكنها أشارت أيضاً إلى أنه دفع لها ثمن تذكرة سفر إلى مدينة نيويورك في الأول من سبتمبر/أيلول 2006.

في تلك الفترة، كان بنزيس يعمل في استوديو روسكتار نورث (Rockstar North) في إدنبره، التابع لشركة روكستار غيمز (Rockstar Games) المطوّرة لسلسلة "غراند ثفت أوتو" Grand Theft Auto. ويُنسب إليه تصميم لعبة Grand Theft Auto V الصادرة عام 2013، إضافة إلى إنتاج عدد من ألعاب السلسلة، كما شغل منصب المصمم الرئيسي والمنتج التنفيذي للعبة "ريد ديد ريديمبشن" (Red Dead Redemption).

من جانبه، نفى بنزيس الاتهامات، مع إقراره بوجود علاقة مع رانسوم. وصرحت شركته الحالية "بيلد إيه روكت بوي" (Build a Rocket Boy)، في بيان صحافي، بأن "ليزلي بنزيس أكد أن هذه الادعاءات غير صحيحة. كانت لديه علاقة رضائية مع هذه المرأة، ولم يلتقِ جيفري إبستين إطلاقاً، ولم يزر جزيرته أو ممتلكاته أو يسافر على متن طائرته، وأي إيحاء بخلاف ذلك مضلل".

وأوضحت الشركة أن ليزلي بنزيس في إجازة حالياً من العمل، وأكدت أن ذلك "لا علاقة له" بذكر اسمه في وثائق إبستين. وأضاف البيان أن الإجازة "مخطط لها منذ أشهر بعد فترة عمل مكثفة سبقت إطلاق التحديث الأخير"، على أن يعود إلى عمله في الأول من شهر مارس/آذار المقبل.