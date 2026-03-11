إحالة الممثلة المصرية جيهان الشماشرجي إلى المحاكمة في قضية سرقة

- أحالت نيابة وسط القاهرة الممثلة جيهان الشماشرجي وأربعة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهم "السرقة والإكراه" و"التسبب في إصابة سيدة" في حادثة تعود لعام 2024. - الواقعة بدأت في 2017 عند افتتاح استوديو لتصميم المجوهرات، حيث وقعت مشادة بين مالكة شقة ومستأجرة، تطورت لشجار أدى لإصابة والدة المالكة، واتهم المتهمون بسرقة منقولات بالإكراه. - نفت الشماشرجي علاقتها بالحادث، وأخلي سبيلها بكفالة، ومن المقرر بدء المحاكمة في مارس/آذار.

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، الأربعاء، بإحالة الممثلة المصرية جيهان الشماشرجي وأربعة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات لهم بـ"السرقة والإكراه" و"التسبّب في إصابة سيدة" في حادثة تعود إلى عام 2024.

ووفق أوراق التحقيقات التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، تعود جذور الواقعة إلى عام 2017، حين شاركت الشماشرجي مع عدّة أشخاص في افتتاح استوديو لتصميم المجوهرات، وذلك قبل دخولها مجال التمثيل. ولهذا الغرض، استأجر المشاركون في المشروع شقة في شارع القصر العيني في منطقة جاردن سيتي في القاهرة، لاستخدامها كورشة عمل لتصميم الحلي والإكسسوارات.

لكن، بعد انتهاء العقد، وخلال إخلاء المكان، وقعت مشادة كلامية بين مالكة الشقة وإحدى المستأجرات، تطوّرت إلى شجار فعلي، أصيبت خلاله والدة المالكة. ونسبت النيابة للمتهمين الاشتراك في سرقة منقولات بالإكراه، واستدراج المجني عليها بهدف الاستيلاء على ممتلكاتها. كذلك، ذكر التحقيق أن قائد السيارة التي كان يستقلها بعض المتهمين اصطدمت بالمجني عليها عمداً، ما أدى لإصابتها إصابة بالغة، لكنّهم حاولوا لاحقاً تصوير ما جرى على أنه حادث مروري.

ونفت جيهان الشماشرجي أي علاقة لها بالوقائع المذكورة في التحقيقات، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، وأشارت إلى أن إدراج اسمها في القضية جاء بسبب وجود اسمها في قائمة المستأجرين. كما قالت إنها لم تكن موجودةً عند وقوع الشجار الذي أدى لإصابة السيدة. وبعد الاستماع إلى أقوالها أخلي سبيلها بكفالة مالية على ذمة التحقيق.

وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وسماع الشهود، قررت النيابة اليوم إحالة القضية بكاملها إلى محكمة الجنايات للنظر فيها والفصل في الاتهامات الموجهة إلى المتهمين. ومن المقرّر أن تعقد أولى جلسات المحاكمة في وقت لاحق من مارس/آذار الحالي.