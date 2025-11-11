"إتش بي أو" تعمل على مسلسل مقتبس من فيلم "في فور فنديتا"

- تعمل شبكة "إتش بي أو" على إنتاج مسلسل جديد مقتبس من قصة "في فور فنديتا"، بمشاركة كتّاب ومنتجين بارزين مثل بيت جاكسون وجيمس غان وبيتر سافران، بالتعاون مع وارنر براذرز تيليفيجن. - تدور قصة "في فور فنديتا" في بريطانيا مستقبلية ديكتاتورية، حيث يقود مقاتل من أجل الحرية يُدعى "في" نضالاً ضد المجتمع القمعي، وقد اشتهرت القصة بعد فيلم 2006 الذي حقق نجاحاً كبيراً. - إذا تم إنتاج المسلسل، سيكون أحدث أعمال "دي سي" على "إتش بي أو"، بعد نجاحات مثل "ذا بينغوين" و"واتشمين"، مع خطط لإعادة عرض الفيلم الأصلي في 2026.

تعمل شبكة "إتش بي أو" الأميركية على مسلسل تلفزيوني جديد مقتبس من قصة "في فور فنديتا"، بحسب ما كشفته مجلة فارايتي الفنية، أمس الاثنين. ونقلت المجلة الأميركية، عن مصادر لم تسمها، أنّ السيناريو سوف يكون من كتابة بيت جاكسون، وسيتولى كل من جيمس غان وبيتر سافران من استوديوهات "دي سي" الإنتاج التنفيذي، بالإضافة إلى بن ستيفنسون وليان كلاين، بينما ستتولى شركة وارنر براذرز تيليفيجن الإنتاج.

و"في فور فنديتا" قصة، بدأت سلسلة قصص مصورة كتبها آلان مور، ورسمها ديفيد لويد، وظهرت لأول مرة عام 1982. وتدور في بريطانيا مستقبلية ديكتاتورية، حيث يستخدم مقاتل من أجل الحرية، يُعرف ببساطة باسم "في"، أساليب إرهابية لمحاربة المجتمع القمعي. وقد اشتهرت القصة على نحو جماهيري بعد صدور فيلم بالعنوان نفسه عام 2006 للمخرج الأسترالي جيمس ماكتيغ، وسيناريو ماكتيغ، ولانا واتشوسكي، وليلي واتشوسكي، ومن بطولة ناتالي بورتمان، هوغو ويفينغ، ستيفن ريا، وجون هيرت.

وإذا مضى الإنتاج قدماً نحو النور فسوف يكون "في فور فنديتا" أحدث مسلسل من إنتاج استوديوهات "دي سي" يُعرض على "إتش بي أو". ومن أشهر أعمال الشبكة لهذه الاستوديوهات مسلسل "ذا بينغوين"، الذي لعب دور البطولة فيه كل من كولين فاريل وكريستين ميليوتي، وفاز بتسع جوائز إيمي، بما في ذلك جائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير لميليوتي. وسبق أن عرضت "إتش بي أو" لـ"دي سي" مسلسل "واتشمين"، والذي نال بدوره استحسان النقاد.

وقد تلقى "في فور فنديتا" عند صدوره مراجعات إيجابية، وحقّق إيرادات تجاوزت 130 مليون دولار في جميع أنحاء العالم. ولا يزال يحظى بشعبية كبيرة منذ ذلك الحين، حتى إن "وارنر براذرز" تعتزم إعادة عرضه في دور السينما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، احتفالاً بمرور 20 عاماً على إصداره.