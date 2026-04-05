إبستين واليمين المتطرف... من الفضيحة إلى الترفيه

- تحولت قضية جيفري إبستين من فضيحة جنسية وسياسية إلى مادة دعائية وإعلامية تُستخدم لخدمة سرديات أيديولوجية ومحتوى ترفيهي رقمي، مع تصريحات مثيرة للجدل من شخصيات يمينية متطرفة مثل نِك فوينتس. - لطالما كانت القضية محوراً لنظريات المؤامرة في اليمين الأميركي، لكن تغير المواقف السياسية، خاصة مع تولي ترامب الرئاسة، أدى إلى تناقضات بين الولاء له والتمسك بالنظريات السابقة. - بدأت قضية إبستين تفقد ثقلها السياسي والقضائي، لتتحول إلى مادة ترفيهية، حيث يُقدم كشخصية "ناجحة"، مما يعكس تحول النقاش إلى إنتاج محتوى يهدف للإثارة وجذب الانتباه.

في تحوّل لافت داخل خطاب اليمين المتطرف في الولايات المتحدة، لم تعد قضية رجل الأعمال المدان جيفري إبستين (1953ــ 2019) تُستحضر بوصفها فضيحة جنسية وسياسية فحسب، بل تحوّلت إلى مادة دعائية وإعلامية تُعاد صياغتها لخدمة سرديات أيديولوجية، بل حتى إلى محتوى ترفيهي رقمي. هذا ما رصده تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، سلط الضوء على صعود شخصيات متطرفة ودورها في إعادة تشكيل النقاش العام حول القضية.

أُدين جيفري إبستين في الولايات المتحدة عام 2008 بتهم تتعلق باستدراج قاصرات لممارسة الدعارة، وقضى عقوبة مخففة أثارت جدلاً واسعاً. وعام 2019، أُوقف مجدداً ووجّهت إليه اتهامات فيدرالية بالاتجار الجنسي بقاصرات واستغلالهن، قبل أن يُعثر عليه متوفّىً داخل زنزانته في سجن في نيويورك في ظروف وُصفت رسمياً بأنها انتحار، لكنّها ظلت محلّ تشكيك واسع.

في هذا السياق، أثار الناشط اليميني المتطرف نِك فوينتس جدلاً واسعاً أخيراً، بعد تصريحات أدلى بها خلال برنامجه "أميركا أولاً"، قلّل فيها من خطورة جرائم إبستين، معتبراً أن الأخير لا يندرج ضمن التعريف التقليدي للاعتداء على الأطفال، إذ قال إن إبستين كان يستهدف فتيات "في سنّ الزواج وفق القانون الكنسي الكاثوليكي"، واصفاً إياه بأنه "أحد أروع الأشخاص"، بل شبّهه بشخصية "بروس واين"، الاسم السري للبطل الخيالي "باتمان"، رجل الأعمال الثري الذي يعيش حياة مزدوجة بين الواجهة الاجتماعية والعمل في الخفاء.

هذه التصريحات بدت حتى ضمن أوساط اليمين المتطرف نفسها متطرفة ومربكة، خصوصاً أن فوينتس معروف بمواقفه السابقة التي تشمل إنكار محرقة الهولوكوست وتمجيد الزعيم النازي أدولف هتلر، فضلاً عن طرحه أفكاراً عن مجتمع تُسجن فيه الأقليات وتُحصر فيه أدوار النساء. ولم يكتفِ بذلك، بل ظهر لاحقاً مرتدياً سترة تشبه تلك التي كان يرتديها إبستين، واستبدل الأحرف الأولى لاسمه بـUSA، وطرحها للبيع عبر موقعه بسعر 69.99 دولاراً، وأكد أنها أصبحت من أكثر المنتجات مبيعاً لديه.

ولفتت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن خطاب فوينتس، الذي كان يُنظر إليه سابقاً بوصفه هامشياً، بات يكتسب زخماً في ظل الانقسامات داخل معسكر "ماغا" (التيار السياسي الداعم لدونالد ترامب، والمستمد اسمه من شعار اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً). ويقدّم فوينتس نفسه بوصفه التعبير الأكثر صراحة عمّا يعتبره "الجوهر الحقيقي" لخطاب اليمين، معتبراً أن رفض الهجرة غير الشرعية يخفي في جوهره رغبة في "الحفاظ على بلد أبيض".

وتعزّز حضوره عبر ظهوره في منصات إعلامية مؤثرة، من بينها برنامج الإعلامي تاكر كارلسون الذي استضافه في مقابلة مطوّلة عرض خلالها تحوّله من محافظ تقليدي إلى قومي متطرف، معتبراً أن بعض ما يقوله يحمل "قدراً من الحقيقة"، من دون تحديد أي جوانب تحديداً.

لطالما شكّلت قضية إبستين محوراً لنظريات المؤامرة في أوساط اليمين الأميركي، حيث جرى ترويج وجود شبكات سرية للاتجار بالأطفال تضم سياسيين وشخصيات نافذة. وامتد هذا الخطاب إلى شخصيات إعلامية ومؤثرين مثل جو روغان وأندرو تيت، الذين تداولوا مزاعم غير مثبتة عن تستر الحكومة الأميركية على شخصيات نافذة. كما ذهب بعض المعلقين المحافظين، مثل كانديس أوينز وتاكر كارلسون، إلى أبعد من ذلك، وروجوا فكرة أنّ إبستين كان "وطنياً يهودياً" يعمل لصالح إسرائيل، وأنّه استغل نفوذه لخدمة أجندة صهيونية. في هذه السرديات، بدت الجرائم الجنسية تفصيلاً ثانوياً مقارنة بحجم "المؤامرة" المزعومة.

غير أن هذا الخطاب الذي بدا متماسكاً لسنوات، اصطدم لاحقاً بتقلّبات الموقف السياسي داخل المعسكر نفسه. خلال الحملة الانتخابية لعام 2024، أبدى دونالد ترامب انفتاحاً على رفع السرية عن وثائق إبستين، كما اعتبر نائبه جيه دي فانس أنّ نشر هذه الوثائق خطوة مهمة. إلا أن موقف ترامب تغيّر بعد توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2025، إذ وصف القضية لاحقاً بأنها "خدعة ديمقراطية" لا تهمّ أحداً.

هذا التحول وضع التيار اليميني أمام تناقض واضح، حيث واصل بعض السياسيين، مثل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الدعوة لنشر الوثائق، في حين وجد آخرون أنفسهم بين الولاء لترامب والتمسك بنظرياتهم السابقة. كما عبّر مؤثرون، مثل أليكس جونز وتشارلي كيرك، عن ارتباكهم، بينما لوّح جو روغان بالابتعاد عن ترامب بسبب القضية.

مع هذا التذبذب في المواقف، بدأت القضية تفقد ثقلها بوصفها ملفاً سياسياً وقضائياً، لتدخل تدريجياً في مسار مختلف. رصدت "نيويورك تايمز" تحوّلاً أكثر خطورة، يتمثل في انتقال القضية من كونها فضيحة إلى مادة للترفيه الرقمي. فقد بدأ مؤثرون، من بينهم أندرو تايت، في تقديم إبستين بوصفه شخصية "نجحت" في تحقيق الثراء والنفوذ، بل اعتبروه "منتصراً" بمعايير معينة. كما انتشرت صور مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر مؤثرين وهم يجلسون إلى جانب إبستين على طائرته الخاصة. هذا التحول يعكس انتقال النقاش من البحث عن الحقيقة إلى إنتاج محتوى يهدف إلى الإثارة وجذب الانتباه.

ولا يأتي ذلك بمعزل عن طبيعة التفكير السائد في هذه الأوساط، حيث تُستخدم الوقائع نفسها موادَّ قابلةً لإعادة التأويل، لا حقائق نهائية. يشير تقرير الصحيفة إلى مفهوم متداول ضمن هذه الأوساط، وهو "خزّن الآن، وفكّك لاحقاً"، يقوم على جمع المعلومات اليوم لإعادة تفسيرها لاحقاً، في ظل قناعة بأن الحقيقة ليست ثابتة، بل قابلة لإعادة التشكيل. ومع انتقال قضية إبستين من الغموض إلى توفر وثائق وتحقيقات، فقدت نظريات المؤامرة جزءاً من جاذبيتها، ما دفع مروّجيها إلى إعادة إنتاجها في شكل جديد.