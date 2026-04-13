أي حروب؟ أي أفلام؟

- تُبرز السينما الحربية هوليوودياً من خلال تحويل الوقائع إلى سرديات درامية، حيث تُستخدم الحروب كديكور للتأمل في أهوالها، وتُستغل لترويج أفكار وطنية بطولية أو لتلبية حاجات نفسية وروحية. - الاحتيال والتزوير في الأفلام الحربية يخدمان متطلبات الإنتاج الربحية، مما يؤدي إلى ترويج أكاذيب تُصدّقها الجماهير، بينما تُفقد مصداقية هذه الأفلام مع استمرار الحروب الإسرائيلية. - تُظهر بعض الأفلام وحشية الجندي الإسرائيلي، مما يثير تساؤلات حول تأثير السينما في تغيير مراكز القرار، رغم أن الأفلام المغايرة لا تُصنف كأفلام حروب تقليدية.

حربٌ جديدة، تُفرض على بلدٍ مُنهَك وشعب منقسم، تدفع إلى تفكير بعلاقة السينما بالحروب الواقعية، ماضياً وراهناً. فالحروب الافتراضية، الحاصلة بين كواكب ومجرّات وكائنات مختلفة الأشكال والألوان في عصور مقبلة، ثريّة بما يُغذّي خيالاً بصرياً، مفتوحاً على الاحتمالات كلّها. والمعارك الفردية، التي يخوضها "أبطال" هوليووديون، غير مُقنعةٍ لقلّةٍ، تواجهها أكثرية بشرية ترى في هذا النوع من الأبطال حاجة ملحة لإنقاذها من خراب تعيشه (وإنْ سينمائياً)، أو من اعتداءات تتعرّض لها، بينما دولتها، بمؤسساتها وجيشها وأجهزتها، غير نافعة، فالبطل/البطلة الخارق (وليد الكوميكس وما شابهه، وأيضاً ذاك المُصوَّر بشرياً) أهمّ، لأنه أقدر على الإنقاذ من الجميع.

الحروب الواقعية مفتوحة بدورها على احتمالات سينمائية كثيرة، لأنّ هوليوود، الأبرع في صُنع هذا النوع من الأفلام، تجعل الوقائع حججاً لسرد حكايات لن تكون كلّها واقعية/حقيقية؛ وتحوّل الوقائع إلى ديكور للتأمّل في أهوال الحروب (هذا حاصلٌ في أفلام تُدين الحروب لتسبّبها بانهيارات نفسية وروحية للجنود، وتمزّقات في الأمّة، إلخ.)، أو لإشاعة مسائل غير مُثبتة فعلياً، بهدف الاحتيال على حقائق، أو لتجييش أناس خدمة لأفكار وطنية بطولية، أو لتلبية حاجات نفسية وروحية ومعنوية لهؤلاء بتقديم ما يُنفِّس عن كبتٍ فيهم/فيهن إزاء خراب في البلد أو الفرد، بمستويات مختلفة.

الاحتيال والتزوير أساسيان في صناعة سينمائية حربية هوليوودية، لأنّ للجهات الإنتاجية متطلّبات، لن تكون الحقائق والوقائع أحدها إطلاقاً، فهذه الحقائق والوقائع غير صالحة لأرباح خيالية منشودة (أهذا حاصلٌ دائماً؟). الاحتيال والتزوير سمة أفلام عن حروب ماضية وراهنة، كما عن تاريخ وجغرافيا وثقافة وحضور وهوية وانتماء، يُراد لها (الأفلام) ترويج أكاذيب يُصدّقها كثيرون وكثيرات. مع أنّ هذا النوع من الافتراء والخبث، وصناعة الصُور في إسرائيل (ليس كلّها، فهناك من ينتقد ويُدِين ويكشف تزويراً واحتيالاً وجُرماً) أبرع مُنتج لها، تفقد مصداقيتها مع استمرار الجنون الإسرائيلي في شنّ حروب إبادة، تصل صُورٌ نقيضة لها إلى رأي عام غربيّ، فيرى حقائق عبر السينما (بعيداً عن كلّ رأي نقديّ فيها) مغايرة تماماً لصناعة الصورة الإسرائيلية.

في مقابل سؤال مدى إمكانية التأثير الإيجابي للسينما المغايرة للأكاذيب الإسرائيلية في مراكز القرار، هناك أفلام تُبيّن وحشية الجندي الإسرائيلي في حروب الإبادة التي ينتهجها هنا وهناك. وهذا رغم أنّ الأفلام المغايرة لن تكون، بمُنجزها المطلوب، أفلام حروب، كتلك المنتجة في هوليوود.