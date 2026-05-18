- أطلقت غوغل تصاميم جديدة لأيقونات تطبيقاتها مثل "جيميل"، "غوغل درايف"، و"تشات"، حيث تخلت عن الألوان الأربعة التقليدية لصالح ألوان مميزة لكل تطبيق، مما يسهل التمييز بينها. - التحديثات تشمل مشغل تطبيقات الويب ومتصفح كروم، لكنها لم تُعمم بعد على تطبيقات "أندرويد" وiOS، مع بقاء أيقونات المواقع كما هي. - جاءت هذه التغييرات استجابة لانتقادات المستخدمين الذين طالبوا بتصاميم أكثر وضوحًا وسهولة في التمييز بين التطبيقات.

بدأت شركة غوغل في طرح تصاميم جديدة تكسو أيقونات تطبيقاتها المختلفة. يشمل ذلك أيقونات تطبيقات "جيميل"، و"غوغل درايف"، و"دوكس"، و"شيتس"، و"سلايدز"، و"كالندر"، و"تشات"، و"ميت"، و"فيدز"، و"فورمز"، و"كيب"، و"فويس"، و"تاسكس". وسيظهر هذا التحديث البصري الكبير في مشغل تطبيقات الويب، المتوفر في معظم مواقع "غوغل" الإلكترونية في الزاوية العلوية اليمنى، وفي بوابة جديدة في متصفح غوغل كروم.

ولاحظ موقع 9to5google ظهور التحديثات في أيقونات "غوغل كيب" والصفحات الرئيسية لتطبيقات "دوكس"، و"شيتس"، و"سلايدز"، و"فيدز"، و"فورمز"، و"سايتس"، مع بقاء أيقونات المواقع كما هي، كما لم تظهر التحديثات على أيقونات تطبيقات تحرير الملفات. كذلك لم يُعمم هذا التحديث بعد على تطبيقات "أندرويد" أو iOS.

وسوف يلاحظ المستخدمون أنّ أيقونة تطبيق "غوغل درايف" قد تخلّصت من اللون الأحمر واحتفظت فقط بالأخضر والأصفر والأزرق، مع زوايا مستديرة. وتحتفظ تطبيقات التحرير من "غوغل" بلون واحد سائد. ويشهد تطبيق مكالمات الفيديو تغييراً جذرياً عن التصميم الحالي، فيحتفظ برسم كاميرا الفيديو، لكن الأصفر يصبح هو اللون السائد. ويظهر تطبيق "تشات" على شكل حبة دواء خضراء مبتسمة. أما شعار "جيميل" فيحتفظ بالحرف M، لكن اللون الأحمر يصبح هو السائد.

وتأتي هذه التحديثات بعد انتقادات حادة وُجهت باستمرار إلى أيقونات "غوغل"، التي كانت تستخدم خطوطاً تحمل الألوان الأربعة التي تميّز الشركة، ما جعلها تتشابه بشكل يتطلّب مجهوداً غير ضروري في التركيز أثناء البحث بين التطبيقات. هذا أثار حفيظة المستخدمين، الذين لطالما دعوا إلى تغيير الأيقونات لتصبح أسهل في التمييز بينها.