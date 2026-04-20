"أيريس 10".. مغربي يطوّر راداراً مفتوح المصدر

طوّر مغربي راداراً أطلق عليه اسم "أيريس 10"، وهو عبارة عن نظام رادار مفتوح المصدر ومنخفض التكلفة بتردد 10.5 جيغاهرتز. ووفّره المهندس نوفل مطيع بنسختين للباحثين ومطوري الطائرات المسيرة وهواة تقنية الراديو، وقد أثار النقاش حول تكلفته والعوائق القانونية المحتملة أمامه.

وتقول صفحة المشروع في موقع مخازن الأكواد غيتهاب إن مشروع "أيريس 10" "يهدف إلى إتاحة تقنية الرادار للجميع من خلال توفير نظام رادار مفتوح المصدر بالكامل، معياري، وقابل للتعديل. سواء كنت باحثاً جامعياً، أو شركة ناشئة في مجال الطائرات من دون طيار، أو مصنّعاً متقدماً، يوفر لك أيريس 10 منصةً لتجربة تشكيل الحزمة، وضغط النبضات، والمعالجة فوق الصوتية، وتتبع الأهداف".

وقدّم مطيع عبر الموقع تفاصيل أجهزة وبرامج مفتوحة المصدر، مع مخططات كاملة، وتصميمات لوحات الدوائر المطبوعة، والبرامج الثابتة". و"أيريس 10" متوفّر في إصدارين: "أيريس 10 نكسوس"، مداه ثلاثة كيلومترات، مع مصفوفة هوائيات مسطحة بقياس 8x16؛ ثم إصدار "أيريس 10 إكستندد"، مداه 20 كيلومتراً، مع مصفوفة موجهات موجية مملوءة بمادة عازلة، بقياس 32x16.

وأثار المشروع نقاشاً حوله في "غيتهاب"، حيث تساءل خبراء ومهتمون حول الكلفة والموانع القانونية. وبخصوص الكلفة جاء في تعليق: "سيكون من المفيد حقاً فهم معنى 'منخفض التكلفة'، نظراً لأن مصطلح "رخيص" في نظام الرادار عادةً ما يعني ما لا يقل عن خمسة أرقام. سيكون من الرائع الحصول على تقدير لتكلفة بناء الوحدة الواحدة لكل من المتغيرات المذكورة في الجدول"، وجاء في أحد الردود أنه "يبدو أن التكلفة حوالي 5600 دولار أميركي للنسخة الأساسية"، بينما قال مطيع في أحد ردوده إن "مُكوّنات ADAR1000 تُعدّ أغلى المُكوّنات في قائمة المواد الحالية". واقترح بدائل تجعل بناء الرادار أرخص.

وبخصوص الجوانب القانونية جاء في أحد النقاشات: "سيكون من الرائع إضافة قسم موجز حول الاعتبارات القانونية المتعلقة بتشغيل أو بناء نظام كهذا"، وردّ مطيع بأن "القوانين تختلف اختلافاً كبيراً من بلد إلى آخر، ويجب عليك استشارة محامٍ مؤهل بشأن وضعك الخاص". وضرب مثلاً بأميركا حيث يتطلب تشغيل هذا الرادار ترخيصاً من لجنة الاتصالات الفيدرالية.