أيام قرطاج السينمائية: لجنة التحكيم مستاءة من الإقصاء

- غابت لجان التحكيم عن حفل ختام أيام قرطاج السينمائية احتجاجاً على إقصائها من تقديم الجوائز وتلاوة التقارير الختامية، وهو ما اعتبرته ممارسة غير مألوفة في المهرجانات الدولية. - رئيسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، نجوى نجار، أوضحت أن اللجنة اقترحت حلاً بديلاً يسمح بتقديم بيانات الأسباب، لكن تم رفضه، مما دفعهم لاتخاذ قرار الغياب. - أكدت اللجنة أن غيابها يعكس رفضها لإسكات صوتها، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في مشاهدة وتقييم الأفلام بدقة ونزاهة.

لوحظ غياب لجان التحكيم في الحفل الختامي لتوزيع الجوائز من أيام قرطاج السينمائية مساء السبت الماضي. اللجان خرجت عن صمتها وأعلنت أن غيابها كان احتجاجاً وتعبيراً عن الاستياء من إقصائها من تقديم الجوائز أو تلاوة التقارير الختامية التي تُبنى عليها قرارات التتويج، بالرغم من أنها ممارسة دأب المهرجان التونسي على اعتمادها طوال الدورات السابقة.

وجاء استياء اللجان في بيان نشرته الأحد رئيسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، عبر "فيسبوك". وجاء فيه: "صباح يوم السبت، تلقينا اتصالاً من المهرجان يبلغنا بأن الأفلام الفائزة ستُعلَن ويقدّمها أشخاص آخرون غير أعضاء في لجنة التحكيم. استغربنا هذا الأمر، لكونه ممارسة غير مألوفة في المهرجانات الدولية، فرفضنا هذا المقترح".

وأشارت إلى أن لجنة أيام قرطاج السينمائية اقترحت حلاً بديلاً يتمثّل في "أن تُتاح للأطراف المعنية إمكانية الاطلاع مسبقاً على بياننا المكتوب للأسباب، وأنه إن كان الهدف استضافة مشاهير على المسرح، فإن لجنة التحكيم ستقدم بيانات الأسباب بينما يقدّم الضيوف الجوائز"، و"أُبلغنا صراحةً بأن لنا حرية تقديم بيانات الأسباب والجوائز بالطريقة التي نراها مناسبة"، لكن "في الساعة السابعة والنصف مساءً، تلقينا اتصالاً آخر يُبلغنا بأننا عدنا إلى النقطة الصفر: سيُقدم الجوائز مجدداً أشخاصٌ آخرون غير أعضاء لجنة التحكيم، ولن تُقرأ بيانات أسبابنا بصوت عالٍ".

ختام أيام قرطاج السينمائية بلا لجان

نبّهت نجار في البيان إلى أنه "حينها أوضحنا أن مثل هذا القرار قد يؤدي إلى غيابنا، وطلبنا إبلاغ الأطراف المعنية بموقفنا أملاً في التوصل إلى حل وسط. أكد اتصالٌ لاحق بعد دقائق قليلة أنه لن يُجرى أي تغيير"، ثم اتخذت لجنة التحكيم قراراً بعدم حضور الحفل، مؤكدةً أن "إسكات صوتها يقوّض أُسُس الحرية السينمائية والثقة التي لطالما جسدتها مهرجانات مثل قرطاج".

وذكّر البيان بأن لجنة التحكيم في أيام قرطاج السينمائية شاهدت كل الأعمال "على مدار خمسة أيام بأقصى درجات العناية والشعور العميق بالمسؤولية. ناقشنا وتأملنا وقارنّا وجهات نظرنا باستفاضة، واستغرقت مداولاتنا النهائية أكثر من ست ساعات. كرّس كل منا وقته الشخصي والمهني والعائلي، وقد تم القيام بهذه المهمة على أساس تطوعي، وهو توضيح ضروري نظراً لبعض الشائعات، لتكريم السينما وتقييم الأفلام بدقة ونزاهة. صغنا بشكل جماعي بيانات واضحة تشرح اختياراتنا للأفلام الفائزة"، وهي البيانات التي لم يُتح للجنة تقديمها في حفل توزيع الجوائز، ما أدى إلى قرار الغياب.