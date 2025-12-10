أيام طرابلس الإعلامية تجمع المؤسسات الليبية والدولية

- انطلقت الدورة الثالثة من أيام طرابلس الإعلامية بمشاركة أكثر من خمسين وسيلة إعلامية، بهدف تعزيز صورة ليبيا إعلامياً وتطوير قدرات الصحافيين عبر ورش عمل متخصصة. - أكد المسؤولون على أهمية ترسيخ الحرية الإعلامية والتنوع المهني، مع التركيز على خلق مشهد إعلامي مسؤول يعزز الشفافية والمهنية، ويتيح تبادل الخبرات بين المؤسسات. - تضمنت الفعاليات ورش عمل حول صناعة المحتوى الرقمي والبودكاست، ومعرض للإعلام الرقمي، بالإضافة إلى فقرة "الرئيس يجيب" لتعزيز التواصل الحكومي المباشر مع المواطنين.

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من أيام طرابلس الإعلامية صباح أمس الثلاثاء في العاصمة الليبية، بحضور أكثر من خمسين وسيلة إعلامية محلية ودولية. وتهدف الفعالية إلى تثبيت صورة جديدة لليبيا على بوابة الإعلام وتطوير قدرات الصحافيين من خلال ورش عمل وحوارات متخصصة، ضمن مسعى "لإبراز سردية وطنية أكثر إشراقاً" أمام التحولات السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

وأكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، أن أيام طرابلس الإعلامية تهدف إلى ترسيخ مبدأ الحرية الإعلامية وفتح الفرص لجميع الصحافيين، وشدّد على أهمية التنوع المهني في بناء بيئة إعلامية متوازنة. من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، عبد الرزاق الداهش، أن الهدف خلق مشهد إعلامي مسؤول يواكب تطلعات الليبيين، ويعزز قيم الشفافية والمهنية، ويتيح تبادل الخبرات بين المؤسسات المحلية والدولية.

شهد اليوم الأول للفعاليات ورش عمل حول صناعة المحتوى البصري والرقمي، وإعداد البرامج التلفزيونية، والإلقاء الصوتي، وإنتاج القصص الرقمية والفيديو الإخباري المناسب لمنصات التواصل الاجتماعي. اليوم الثاني مخصص لتقنيات صناعة البودكاست، وبناء الدراما التلفزيونية، والتحقق من الأخبار، والتغطيات الأمنية. بينما يركز اليوم الثالث والأخير على المهارات المتقدمة مثل تحقيقات المصادر المفتوحة وإنتاج المحتوى المرئي للبث الرقمي.

افتتح على هامش الفعاليات معرض ليبيا للإعلام بمشاركة منصات إعلامية محلية وعربية ودولية وشركات تقنية متخصصة، حيث عرضت أحدث أدوات الإنتاج الرقمي والتقنيات المستخدمة في صناعة المحتوى والبث المرئي، ما منح المشاركين فرصة للاطلاع على أحدث الأساليب في الإعلام الرقمي.

تشمل الفعاليات أيضاً فقرة عنوانها "الرئيس يجيب"، يشارك فيها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة للإجابة عن استفسارات الجمهور، ضمن خطوة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وترسيخ الشفافية في العمل الحكومي. كما يتضمن البرنامج إعادة افتتاح المتحف الوطني الليبي وأنشطة تفاعلية أخرى تهدف إلى تعزيز الدور الثقافي والإعلامي في البلاد.

تؤكد اللجنة المنظمة أن الفعالية ليست مجرد تدريب تقني، بل مساحة لتبادل الرؤى بين خبراء المهنة والعاملين فيها، بما يسهم في تحديث الإعلام الليبي وتعزيز التعاون المحلي والدولي. ويعد هذا التجمع امتدادًا لجهود حكومة الوحدة الوطنية منذ 2021 لتعزيز صورة ليبيا داخلياً وخارجياً، وتسليط الضوء على سعي البلاد نحو الاستقرار والانفتاح الإعلامي.