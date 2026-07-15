أول جهاز من "أوبن إيه آي": مكبر صوت بعناصر "تتحرك من تلقاء نفسها"

- تعمل "أوبن إيه آي" على تطوير مكبر صوت ذكي محمول بقدرات ذكاء اصطناعي متكاملة، مصمم ليكون رفيقاً منزلياً بدون شاشة، وقادر على التزامن مع "تشات جي بي تي" وتقديم خدمات مخصصة للمستخدم. - يتميز الجهاز بشخصية مميزة وقدرة على التعلم الاستباقي عن المستخدم، مع إمكانية الوصول إلى بياناته الرقمية مثل رسائل البريد الإلكتروني، مما يعزز من تخصيص الخدمة. - تم تطوير الجهاز بمساعدة مهندسين سابقين من "آبل"، لكن تواجه "أوبن إيه آي" دعوى قانونية من "آبل" تتهمها بسرقة أسرار تجارية، وهو ما تنفيه "أوبن إيه آي".

يبدو أن أول تجربة لشركة أوبن إيه آي في مجال الأجهزة ستكون عبارة عن مكبر صوت ذكي محمول مزود بقدرات ذكاء اصطناعي متكاملة، قادر على التزامن مع "تشات جي بي تي" وتقديم خدمات ذكاء اصطناعي منزلية أخرى. هذا ما ذكرته وكالة بلومبيرغ أمس الثلاثاء، والتي أوضحت أن الجهاز لا يزال قيد التطوير، وهو مصمم ليكون من دون شاشة، ويُسوّق داخلياً على أنه "رفيق ذكاء اصطناعي شبيه بالإنسان يعيش في المنزل".

ويبدو أن جهاز "أوبن إيه آي" الجديد يختلف نوعاً ما عن مكبرات الصوت الذكية التقليدية، إذ وصفته مصادر الوكالة بأنه يتمتع بـ"شخصية" مميزة، وقادر على التعلّم بشكل استباقي عن مالكه بمرور الوقت، مما يوفر خدمة أكثر تخصيصاً. وأضافت أن الجهاز سوف يتمكن من الوصول إلى حياة المستخدم الرقمية، مستفيداً من بيانات مثل رسائل البريد الإلكتروني.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة "العناصر الميكانيكية المتحركة" في مكبر الصوت الذكي من "أوبن إيه آي"؟ كيف يمكن للجهاز الوصول إلى حياة المستخدم الرقمية مع الحفاظ على خصوصيته؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ومن اللافت أيضاً أن الجهاز وُصف بأنه يتضمن "عناصر ميكانيكية تتحرك من تلقاء نفسها"، من دون توضيح ما هي هذه العناصر أو شكل حركتها، لكن التقرير يقول إنه جهاز مصمّم "ليُشعر المستخدم بأنه رفيق، وليصبح تجسيداً مادياً لتقنية تشات جي بي تي من أوبن إيه آي".

وطُوّر الجهاز بمساعدة العديد من مهندسي "آبل" السابقين، وهي الشركة المعروفة بتصاميمها التي لاقت إعجاباً واسعاً من مليارات المستخدمين، ونجحت في صنع علامة فارقة في سوق الأجهزة الإلكترونية. وقد يكون تصميم جهاز "أوبن إيه آي" واعداً بالنظر إلى كون المهندسين الذين حصلت عليهم الشركة كان لهم دورٌ محوري في ابتكار منتجات مثل "آيفون" و"ماك". لكن تواجه "أوبن إيه آي" دعوى قانونية رفعتها "آبل" خلال الأيام الماضية تتهمها فيها بسرقة أسرارها التجارية. وتقول "آبل" أيضاً إن الاتهامات الواردة في الدعوى ليست سوى "غيض من فيض"، وأن المزيد من المخالفات سيُكشف عنها خلال إجراءات الكشف عن الأدلة. هذا بينما تنفي "أوبن إيه آي" ارتكاب أي مخالفات.