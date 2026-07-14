- عُيّن أوليفييه روستان مديراً فنياً لدار "باكو رابان" الإسبانية، وسيعرض مجموعته الأولى في مارس 2027، معبراً عن فخره بالانضمام لدار تتحدى المألوف وتحتفي بالحرية والتفرد. - أشاد روستان بالإرث الإبداعي لسلفه جوليان دوسينا، مؤكداً أن الموضة تعبير عن المشاعر والهوية، وهو ما يتناغم مع رؤية "باكو رابان". - يتمتع روستان بشهرة واسعة لتصاميمه العصرية، حيث صمم مجموعات مميزة لـ"بالمان" و"إتش آند إم"، وبلغ عدد متابعيه على "إنستغرام" 10 ملايين شخص.

عُيّن المصمم الفرنسي أوليفييه روستان مديراً فنياً لدار "باكو رابان" (Rabanne) الإسبانية للأزياء الفاخرة. وجاء في منشور للدار عبر "إنستغرام" اليوم الثلاثاء: "يسرّ رابان أن ترحب بأوليفييه روستان مديراً فنياً جديداً للدار. ستُعرض مجموعته الأولى في مارس/آذار 2027".

وأعلن روستان بدوره الخبر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر لقطة شاشة لرسائل متبادلة مع والدته، أكد فيها تعيينه، وأرفقها بتعليق باللغة الإنكليزية: "لتبدأ الرحلة". وأضاف في بيان لاحق: "الانضمام إلى رابان شرف عظيم. إنها دار لطالما تحدّت المألوف، وحوّلت الأفكار الجريئة إلى إبداعات أسهمت في رسم تاريخ الموضة".

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كما أشاد روستان بـ"الإرث الإبداعي الاستثنائي" الذي يتركه سلفه جوليان دوسينا. وتابع: "بالنسبة إليّ، الموضة تعبير عن المشاعر والهوية والثقة بالنفس، وعن الجرأة في التعبير عمن نكون حقاً. وهذا الإيمان يتناغم بعمق مع باكو رابان ورؤيته الخالدة للحرية والتفرد".

وكان اسم أوليفييه روستان (40 عاماً) مطروحاً بقوة منذ مغادرة الفرنسي جوليان دوسينا منصب المدير الفني لـ"رابان" في نهاية يونيو/حزيران، بعد 13 عاماً من الإشراف على مجموعات الدار.

وغادر روستان، الذي تولى الإدارة الفنية لمجموعات "بالمان" (Balmain) لنحو 15 عاماً، الدار الفرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. ونشر في الأسابيع الأخيرة عدداً من الرسائل أشار فيها إلى أنه كان يعتني بصحته الجسدية والنفسية خلال الأشهر الفائتة، وأنه مستعد لتعاونات جديدة.

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ويشتهر أوليفييه روستان بتصاميمه البراقة والعصرية، ويحظى بمتابعة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يبلغ عدد متابعيه على "إنستغرام" نحو 10 ملايين شخص. وتولى في عام 2015 تصميم مجموعة مميزة بالتعاون بين "بالمان" و"إتش آند إم" (H&M). كما أسند إليه جان بول غوتييه عام 2022 مهمة تصميم إحدى مجموعاته. وفي مايو/أيار الماضي، صمّم فستان النجمة بيونسيه لحفل "ميت غالا" في نيويورك.

(فرانس برس)