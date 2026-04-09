أوليفيا مون: زميل سابق رفض أن أنقذه في أثناء التصوير

- أوليفيا مون كشفت عن موقف محرج في برنامج The Drew Barrymore Show، حيث رفض زميلها الممثل أن تنقذه في مشهد، مما أدى إلى توقف التصوير لمدة 45 دقيقة. - في بودكاست Armchair Expert، تحدثت مون عن مخرج في مسلسل "ذا نيوزروم" حاول تخريب فرصها في الحصول على دور سينمائي، مدعياً أنها كانت "صعبة المراس". - رغم التحديات، أكدت مون أنها حصلت على الدور السينمائي بعد توضيح موقفها، لكنها لن تنسى محاولة المخرج لتشويه سمعتها.

قالت الممثلة الأميركية

أوليفيا مون (Olivia Munn) خلال ظهور حديث لها في برنامج The Drew Barrymore Show إن أحد زملائها السابقين من الممثلين الرجال، رفض أن تنقذه في أحد المشاهد، بل أوقف التصوير لمدة 45 دقيقة اعتراضاً على مجرى الأحداث في القصة.

أضافت مون: "حدث ذلك عدة مرات في أثناء تصويري لأعمال، إذ كانت شخصيتي تعمل في وكالة الاستخبارات أو شرطية، وتحضر فيها مشاهد، شخصيتي هي من تنقذ الشخصية الأخرى".

وأوضحت أن المشهد المعني جمعها مع زميلها داخل ملجأ وهما يقاتلان جنباً إلى جنب. تابعت: "بحسب السيناريو، كان كل منّا يحرس نفسه وجانبه، ثم نتبادل المواقع، ويأتي رجل من جهته ليطلق النار عليه من الخلف، فأردّ أنا بإطلاق النار" قالت: "كنا على وشك التصوير، ويبدو أنه لم يقرأ النص جيداً، لأنه في تلك اللحظة قال: انتظروا، لا يمكنها أن تنقذني، لا، لا، لا يمكنها أن تنقذني".

أشارت مون إلى أن زميلها أوقف التصوير ودخل في جدال مع المخرج بشأن هذا المشهد، مضيفة أنه "لم يكن لديه أي تردد في التصرف بإزعاج أمام الجميع وهو يقول: لا يمكنها أن تنقذني! لن نصوّر بهذا المشهد".

تابعت: "في النهاية، وبعد نحو 45 دقيقة من توقف العمل، قلت: حسناً، ما رأيك بدلاً من أن تنقذك شخصيتي، أن يكون مجرد تبديل مواقع، ويصبح هذا الهدف من نصيبي أنا؟". أشارت إلى أنه وافق على ذلك في النهاية.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها أوليفيا مون عن تجربة سيئة في موقع التصوير مع زميل رجل. ففي إحدى حلقات بودكاست آرمتشير إكسبرت (Armchair Expert) الذي يقدمه الممثل داكس شيبارد، ذكرت أن أحد المخرجين الذين عملت معهم في مسلسل "ذا نيوزروم" (The Newsroom) حاول تخريب فرصها في الحصول على دور سينمائي، من خلال إخبار الاستوديو بأنها كانت "صعبة المراس" في أثناء التصوير.

قالت: "كنت على وشك الحصول على الدور، واتصل بي مديري وقال: ستحصلين عليه، لكن هناك مخرجاً آخر يعرفونه قال إنكِ كنتِ تتأخرين دائماً وصعبة التعامل في ذا نيوزروم".

أضافت: "كنت أعيش على بُعد سبع دقائق فقط من موقع التصوير، ولم أتأخر أبداً. وعرفت فوراً من هو، كان يحاول تشويه سمعتي. فطلبت من فريقي أن يوضحوا ذلك للمخرجين". تابعت أوليفيا مون: "وفي النهاية حصلت على الدور، لكنني لن أنسى ذلك أبداً، لأنه بسبب خلافاتنا حول طريقة أداء الدور، حاول أن يفسد فرصي في الحصول على أعمال أخرى".