"أوليا" بنظرة ما في مهرجان كان الـ79: حكايةُ رياضيّةٍ

- فيلم "أوليا" يعرض في مهرجان "كانّ" السينمائي 2026، ويروي قصة أوليانا سيميونوفا، لاعبة كرة السلة السوفييتية، التي تتصارع مع طولها وهويتها في مجتمع معزول، وتواجه تحديات في تحقيق حلمها بحياة طبيعية. - الفيلم يستعرض رحلة أوليا من مزرعة نائية في لاتفيا إلى النجومية الرياضية خلال الحرب الباردة، مسلطاً الضوء على العزلة التي فرضها عليها طولها الاستثنائي. - يتطلب تصوير الستينيات والسبعينيات السوفييتية جهداً إبداعياً، بميزانية إنتاج تبلغ 1.7 مليون يورو، بدعم من عدة مؤسسات سينمائية أوروبية.

في فئة الاختيار الرسمي لبرنامج نظرة ما، في الدورة الـ79 (12 ـ 23 مايو/أيار 2026) لمهرجان كان السينمائي، يُعرض "أوليا" (2026، 102 دقيقة) لفيستورس كايريش (ليتوانيا، 1971): الاتحاد السوفييتي، لاتفيا، 1964. أوليا مُراهقة يبلغ طولها مترين تقريباً. تنشأ في مزرعة نائية. طولها غير المألوف يُثير قلق أفراد عائلتها، الذين يتساءلون عما إذا لها مكان في هذا العالم. عندما تصل صورة لها إلى مدرِّبي كرة سلة، تُنقل سريعاً إلى ريغا، للانضمام إلى فريق كرة سلة مشهور.

تصارع أوليا مع طولها وهويتها. تتدرّب بجدّية، لكنها تدرك أنّ كرة السلة لا يمكنها تحقيق حلمها بحياة طبيعية. بعد هروبها من المنزل، تكتشف أن حياة القرية وكرة السلة تنظران إليها من خلال طولها فقط. تتقبّل نفسها، وتواجه خياراً صعباً: الاختباء، أو السعي إلى أن تكون أفضل لاعبة كرة سلة في العالم.

الفيلم درامي، ينتمي إلى أفلام السِّيَر الحياتية. يروي حكاية ألْيانا سيميونوفا (9 مارس/آذار 1952 ـ 8 يناير/كانون الثاني 2026)، لاعبة كرة السلة السوفييتية الليتوانية المشهورة، مُتتبّعاً رحلتها من مجتمع معزول (الحدود الجنوبية الشرقية للاتفيا) إلى نجومية رياضية في الحرب الباردة (ستينيات القرن الـ20 وسبعينياته): "قصة أوليانا بطولها الاستثنائي، والعزلة المفروضة عليها في المزرعة النائية لعائلتها، وفي عالم الرياضة المحترفة".

"لأن الستينيات والسبعينيات الماضية يندر تصويرها على الشاشة، يتطلّب التقاط جوهر تلك الفترة السوفييتية جهداً وإبداعاً استثنائيين من فريقي الإنتاج وتصميم الأزياء"، يقول المنتج غونتِس تريكْتِريس (شركة إيغو ميديا)، لـFilmNewEurope.com (17 يونيو/حزيران 2025)، مُضيفاً أن ميزانية إنتاج الفيلم تبلغ مليوناً و700 ألف يورو (المركز الوطني للأفلام بلاتفيا، معهد الأفلام الإستوني، الصندوق الثقافي لإستونيا، معهد الأفلام البولندي، مركز الأفلام الليتواني، مجلس مدينة ريغا).