أوغندا تقطع الإنترنت قبل الانتخابات الرئاسية

- السلطات الأوغندية تقطع خدمة الإنترنت قبل الانتخابات الرئاسية، مبررة ذلك بمواجهة "المعلومات المضللة" و"التحريض على العنف"، رغم تعهدها السابق بعدم اللجوء لهذه الخطوة. - الرئيس يويري موسيفيني يسعى لتمديد حكمه المستمر منذ أربعة عقود، ويواجه منافسه بوبي واين بإجراءات مشددة، وسط اعتقالات لأنصار المعارضة وانتقادات من منظمات حقوقية. - تجمع انتخابي لموسيفيني في كمبالا يُعقد وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع وسائل الإعلام الدولية من التغطية، مع تهديدات للصحافيين الأجانب بالاعتقال.

أمرت السلطات الأوغندية، اليوم الثلاثاء، بقطع خدمة الإنترنت عن البلاد، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الحاسمة، في خطوة تعيد إلى الأذهان ما حصل قبل انتخابات عام 2021 التي شابتها اتهامات واسعة بالتزوير والعنف. ويأتي القرار بينما يسعى الرئيس يويري موسيفيني (81 عاماً) لتمديد حكمه المستمر منذ أربعة عقود.

وكشفت رسالة رسمية موجّهة إلى مزوّدي خدمة الإنترنت، وأكد صحتها لوكالة فرانس برس مسؤولان حكوميان، أن قطع الإنترنت سيدخل حيّز التنفيذ عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش الثلاثاء، بذريعة مواجهة "المعلومات المضللة" و"التحريض على العنف". وامتنعت الحكومة عن إصدار بيان رسمي، فيما قال المسؤولان إن "لا أحد يريد تبنّي القرار" علناً. وتأتي هذه الخطوة رغم تعهد السلطات قبل أيام بعدم اللجوء إلى قطع الإنترنت، واعتبارها الادعاءات المتداولة بهذا الشأن "غير صحيحة ومضللة".

وعلى الرغم من أنّ فوز موسيفيني بولاية سابعة متوقع بفضل سيطرته الكاملة على أجهزة الدولة والمؤسسة الأمنية، فإنه يواجه منافسه البارز بوبي واين (43 عاماً) بإجراءات مشددة، من دون ترك أي مساحة للمخاطرة السياسية. وتؤكد منظمات حقوقية ومراقبون دوليون أن مئات من أنصار المعارضة اعتقلوا خلال الأسابيع الأخيرة، فيما لا يزال المعارض كيزا بيسيغيي قيد المحاكمة أمام محكمة عسكرية بعد اختطافه من كينيا عام 2024.

وفي العاصمة كمبالا، عقد موسيفيني اليوم الثلاثاء آخر تجمعاته الانتخابية في حدائق كولولو الوطنية وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع شبه تام لوسائل الإعلام الدولية من التغطية، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس. وقال صحافيون أجانب إنهم مُنعوا من الدخول رغم حصولهم على اعتماد رسمي، وتعرض بعضهم لتهديدات بالاعتقال من عناصر "قيادة القوات الخاصة". وأوضح مشاركون في التجمع، لوكالة فرانس برس، أنهم نُقلوا بالحافلات إلى المكان وتلقوا وجبات مجانية.