أوروبا تبحث عن استقلالها الرقمي بعيداً عن الهيمنة الأميركية

انعقدت القمّة الأولى للاتحاد الأوروبي حول السيادة الرقمية الأوروبية قبل أيام في برلين، بتنظيم مشترك بين الحكومتين الألمانية والفرنسية، وبمشاركة دول أعضاء أخرى في بروكسل، إضافة إلى صناع قرار سياسيين وممثلين عن قطاع الأعمال والمجتمع المدني. وشكّل المؤتمر محطة لبحث كيفية تحقيق السيادة الرقمية داخل أوروبا، بما يعني زيادة استقلاليتها عن الولايات المتحدة والصين عبر تطوير الابتكارات وتبنّي أحدث التقنيات. وطرح المؤتمرون سلسلة أسئلة جوهرية حول التحديات والمعوقات التي تواجه القارة في انسلاخها الرقمي، وكيفية توفير بنية تحتية آمنة وتشجيع الأعمال المبتكرة التي تدعم هذا المسار.

خلصت أعمال القمة إلى أن على أوروبا أن تشق طريقها الرقمي الخاص، بعدما شددت النقاشات على أهمية سيادة البيانات، وحلول الحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والابتكار من خلال الشركات الأوروبية الناشئة. وبرز توافق ألماني ـ فرنسي حول تعزيز الاستثمار والتعاون المشترك في هذا المجال، إلى جانب دعوة المفوضية الأوروبية للعمل على ضمان بقاء البيانات المهمة داخل الاتحاد الأوروبي وتسهيل تدفقها للشركات.

في المقابل، أظهرت تحليلات كثيرة مخاوف متزايدة من اعتماد أوروبا شبه الكامل على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، خصوصاً مع إمكانية قيام هذه الشركات بوقف خدماتها أو الامتناع عن تحديثها، وكذلك بسبب قانون الحوسبة السحابية الأميركي الذي يُلزم الشركات الأميركية بتسليم البيانات—even إذا كانت مخزّنة داخل أوروبا. وكشفت شبكة "ARD" الألمانية أن ممثلاً رفيعاً من "مايكروسوفت" سُئل في مجلس الشيوخ الفرنسي عمّا إذا كان بإمكانه ضمان عدم وصول بيانات الأوروبيين إلى السلطات الأميركية، فكان جوابه الصريح: "لا يمكنني ضمان ذلك".

ورغم متابعة قضية السيادة الرقمية داخل البرلمان الأوروبي، خصوصاً في مجالات البرمجيات مفتوحة المصدر، لم تُطرح حتى الآن بدائل وظيفية متكاملة لمنصّات مثل Microsoft 365، رغم تصاعد الدعوات لحماية البيانات الشخصية وتحصين البنية الرقمية الأوروبية.

تطالب الشركات الأوروبية بأن تتعلم القارة كيف تُوسّع أفكارها عبر الحدود، وأن تخلق بيئة استثمارية أكثر ملاءمة للتقنيات الأوروبية، إلى جانب توفير منافسة عادلة للشركات الناشئة، والتوجّه نحو سوق أوروبية موحدة تسهم في تسريع الابتكار. وتعتمد أوروبا تقنياً على الولايات المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والأمن السيبراني، فضلاً عن اعتمادها على الصين في تكنولوجيا أساسية.

وفق مجموعة "دويتشلاندفونك"، يدعو اتحاد الصناعات الألمانية إلى إصلاحات سياسية واسعة تتيح للشركات الأوروبية اللحاق بالمنافسة العالمية، لافتاً إلى أن القارة تمتلك الإمكانات العلمية والبحثية والموارد البشرية الكافية لصياغة ملامح تقنيات المستقبل. أما جمعية "بيتكوم" الصناعية، فأشارت إلى أن 93% من الشركات الألمانية تعتمد على دول أجنبية في التقنيات الرقمية، مع كون الولايات المتحدة والصين الموردين الأكبر.

وفي موازاة ذلك، تعمل جمعية الشركات الناشئة الألمانية، بالتعاون مع منظمات شريكة في فرنسا وإيطاليا وبولندا والتشيك ورومانيا، على وضع لوائح موحدة داخل الاتحاد الأوروبي لتقليل التشتت التنظيمي بين الدول.

ورغم المطالبات المتزايدة بالتحول نحو سيادة رقمية أكبر، تؤكّد تحقيقات استقصائية أن الانتقال يحتاج إلى وقت وإرادة سياسية حقيقية، إضافة إلى القدرة على التكيّف مع عقبات تقنية وتشريعية. ويشير تحالف المصدر المفتوح (OSBA) إلى أن وجود توافق سياسي سيتيح نشر حلول المصدر المفتوح على نطاق واسع خلال بضع سنوات.

وفي تعليق للنائبة الأوروبية عن حزب الخضر ألكسندرا غيزي، شدّدت على أهمية المشتريات العامة، مشيرةً إلى أن القفزة الهائلة للشركات الأميركية حدثت بفضل العقود الحكومية الضخمة، "وهو ما لا يحدث في أوروبا".

ومع تصاعد الدعوات للتخفّف من الاعتماد على التكنولوجيا الأميركية، كشفت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية أن مؤسسات حكومية ومحاكم بدأت تبحث بالفعل عن بدائل لـ"مايكروسوفت أوفيس"، بينها حلول مطوّرة من شركات ألمانية مثل Zendis، بمساعدة برامج مفتوحة المصدر. كما تخطط ولاية شليسفيغ هولشتاين للتحوّل التدريجي إلى LibreOffice، بينما تدرس هولندا ومدينة ليون الفرنسية خطوات مشابهة.

تعتمد أوروبا حتى الآن على الشركات الأميركية فيما يتعلق بخدمات الإنترنت والسحابة، فيما تُزوّد الصين ألمانيا بتكنولوجيا بالغة الأهمية.

وفي هذا السياق، شدّد المستشار فريدريش ميرز، خلال فعالية اقتصادية أخيراً، على ضرورة الاعتماد المتزايد على المنتجات الأوروبية لتقليل التبعية الرقمية، مؤكداً أن الطريق صعب لكنه ممكن عبر تعاون أوروبي واسع، واستثمارات كبرى في مراكز البيانات والحوسبة السحابية داخل القارة.

واجتمع ميرز مؤخراً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وممثلين من المفوضية الأوروبية وشركات أوروبية كبيرة، من بينها SAP و"سيمنز"، لمناقشة خريطة طريق نحو سيادة رقمية مشتركة.

ويرى خبراء أن الاستراتيجيات المستقبلية داخل الاتحاد الأوروبي تمثل تحدياً وفرصة في آن واحد، مشيرين إلى أن الإطار التنظيمي يحتاج إلى تحديث دائم، وإلى قدرة استباقية على تقييم المخاطر والتكيّف معها. كما يشدّدون على ضرورة توفير تمويل مبكر للمشاريع التكنولوجية، وتوجيه الضوء على الشركات الناشئة والصناعات العريقة بوصفها ركائز رئيسية للمرونة الاقتصادية والتكنولوجية في أوروبا.

ويؤكد هؤلاء أن التعاون المشترك قادر على تحويل الابتكارات إلى منتجات قابلة للتسويق بسرعة أكبر، وتعزيز الرقمنة والاستقلالية، ما يمهّد لتشكيل حجر زاوية لاقتصاد أوروبي مبتكر ومستدام في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبأعلى معايير الأمان، وبما يدعم رفع القدرة التنافسية للقارة في مواجهة القوى التكنولوجية الكبرى.