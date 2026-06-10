أوروبا تأمر "ميتا" بإتاحة "واتساب" لمنافسي الذكاء الاصطناعي

- أمر الاتحاد الأوروبي شركة ميتا بمنح روبوتات الذكاء الاصطناعي المنافسة حق الوصول المجاني إلى واتساب خلال خمسة أيام، مهدداً بفرض غرامات تصل إلى 10% من إيرادات الشركة إذا لم تلتزم بالقرار. - يهدف القرار إلى حماية المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي المتنامي، ومنع الشركات الكبرى من استغلال هيمنتها لفرض شروطها، مما يتيح للشركات الأصغر فرصة المنافسة والابتكار. - تعتزم ميتا الطعن في القرار، معتبرةً أنه تجاوز تنظيمي، بينما تواصل المفوضية الأوروبية تحقيقاتها في ممارسات الشركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

أمر الاتحاد الأوروبي شركة ميتا الأميركية، الثلاثاء، بمنح روبوتات الذكاء الاصطناعي المنافِسة الحق بالوصول إلى منصة واتساب مجاناً في غضون خمسة أيام عمل، مع تهديدها بفرض غرامات مالية باهظة، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت مسؤولة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، في بيان صادر الثلاثاء: "نطالب اليوم شركة ميتا بإعادة إتاحة الوصول إلى واتساب لمساعدي الذكاء الاصطناعي المنافسين، بينما نحقق فيما إذا كانت هذه القيود تنتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي". ورأت أن هذا الإجراء "سيحول دون وقوع أضرار جسيمة لا يمكن تداركها للمنافسة في هذا السوق المتنامي جراء ممارسات ميتا، التي يبدو أنها تنتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي".

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن آخر مرة لجأ فيها الاتحاد الأوروبي إلى مثل هذه التدابير المؤقتة كانت في عام 2019. كما نبّهت إلى أنها تملك صلاحية فرض غرامة تصل إلى 10% من إجمالي إيرادات الشركة في السنة المالية السابقة للمخالفة، وذلك في حال خالفت "ميتا" قرار التدابير المؤقتة "سواء عن عمد أو إهمال".

من جهتها، أعلنت "ميتا" أنّها ستطعن في القرار الذي جاء في أعقاب تحقيق أوروبي بدأ في ديسمبر/كانون الأول الماضي حول سياسة الشركة الأميركية التي تحظر وصول مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجيين إلى تطبيق المراسلة. وقال متحدّث باسم "ميتا" إنّ هذا الإجراء سيتيح لـ"أوبن إيه آي" وبعض أكبر الشركات في العالم من الوصول بشكل مجاني، معتبراً ذلك "تجاوزاً تنظيمياً تتحمل تكلفته الشركات الأوروبية العديدة التي تدفع مقابل الخدمات".

وسبق أن حذّر الاتحاد الأوروبي شركة ميتا في فبراير/ شباط الماضي من اتخاذ تدابير بحقها إن لم تتح الوصول إلى واتساب أمام مساعدي الذكاء الاصطناعي المنافسة. وردّت الشركة عبر فرض رسوم للوصول لكن المفوضية الأوروبية رفضت هذا الحل واعتبرته غير كافٍ.

وبحسب "فرانس برس"، ترى المفوضية الأوروبية أن هناك "حاجة ملحة" لحماية "سوق متنامية لمساعدي الذكاء الاصطناعي متعددي الأغراض"، مع إتاحة المجال أمام الشركات الأصغر والوافدين الجدد لمنافسة الشركات الكبرى المهيمنة حالياً. وقالت ريبيبرا خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، الثلاثاء: "لا يمكننا السماح للشركات الرقمية الكبرى المهيمنة باستغلال هيمنتها السابقة لفرض شروطها حول من يحق له المنافسة أو الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي داخل أوروبا". ولفتت إلى أنّ القرار سيضمن لسكان الاتحاد الأوروبي حرية اختيار روبوتات الذكاء الاصطناعي التي يفضلون استخدامها على "واتساب".

واصطدمت المفوضية الأوروبية مراراً بشركة ميتا ضمن حملاتها المتكررة ضدّ ما تعتبره ممارسات تعسفية من كبرى شركات التكنولوجيا، وسبق أن واجهت الشركة الأميركية عدّة تحقيقات، وهي تخضع في الوقت الحالي لتحقيق حول مدى حمايتها للصحة الجسدية والنفسية لمستخدميها. وطعنت "ميتا" بغرام تبلغ قيمتها 200 مليون يورو فرضها الاتحاد الأوروبي العام الماضي بموجب قانون الأسواق الرقمية الذي يواجه معارضة شديدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.