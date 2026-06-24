"أوديسة" كريستوفر نولان تُعرض قريباً

- "الأوديسة" لكريستوفر نولان، المقرر عرضه في يوليو 2026، يُعتبر أضخم أعماله السينمائية، حيث يقدم نظرة واقعية على حصان طروادة وأوديسيوس في رحلته الأسطورية، مع تجنب المؤثرات الرقمية. - مات ديمون، الذي يؤدي دور أوديسيوس، يصف الفيلم بأنه الأصعب في مسيرته، ويشاركه البطولة تشارليز ثيرون وآن هاثاواي وتوم هولاند، مع تصوير في مواقع خلابة بالبحر الأبيض المتوسط. - الفيلم يُعد من أكثر أفلام صيف 2026 إثارة، حيث يبرز التحديات اللوجستية والتصوير في مواقع نائية، مع الحفاظ على إرث الأفلام الكلاسيكية مثل فيلم ماريو كاميريني (1954).

تبدأ العروض التجارية في الولايات المتحدة الأميركية لـ"الأوديسة"، جديد كريستوفر نولان، في 17 يوليو/تموز 2026 (وقبله بيومين في الصالات الفرنسية، كما تذكر ويكبيديا). بحسب تقرير للبرنامج التلفزيوني الأميركي "60 دقيقة" (21 مايو/أيار 2026)، الذي له حق بثّ لقطات منه "لا تقلّ روعة عن الإعلانات الترويجية" المبثوثة سابقاً (مارين دو غيلْهِرمييه، AlloCine، موقع فرنسي، 19 مايو/أيار 2026)، يؤكّد نولان، المعتاد إنجاز أفلام ضخمة كثلاثية باتمان، أن "الأوديسة" "أضخم فيلم أُخرجه على الإطلاق" (مقدّم البرنامج سكوت بيلي).

يذكر تقرير الموقع الفرنسي أن اللقطات الجديدة تُقدّم "نظرة أفضل على حصان طروادة الأسطوري، الذي يُمكّن الإغريق من الانتصار في الحرب، وأوديسيوس من بدء رحلته الطويلة، عائداً إلى إيثاكا، التي يواجه فيها العملاق ذا العين الواحدة، وحوريات البحر، والوحشين كاريبديس وسكيلا". يُضيف التقرير: "إن تكن هذه الصُور الجديدة مُذهلة بصرياً إلى هذا الحد، فربما يعود ذلك إلى أنها أكثر واقعية بكثير من صُور أفلام عدة تعتمد بشكل كبير على المؤثّرات الرقمية الخاصة، بينما يتجنّبها نولان قدر الإمكان. النتيجة؟ تصويرٌ مُرهِق ومُضنٍ للممثلين".

بعد اختياره لتأدية شخصية أوديسيوس، يُصرّح مات ديمون (في أكثر من مقابلة صحافية) أن جديد نولان "أصعب فيلمٍ أمثّل دور البطولة فيه"، كاشفاً أنه لم يصدّق المخرجَ في البداية، عند تحذيره إياه قبل بدء التصوير. من جانبه، اعترف نولان أنه ربما "وصل إلى أقصى طاقته مع هذا الإنتاج الشاق"، وربما "المفرط في صعوبته".

إلى ديمون، هناك تشارليز ثيرون (كاليبسو)، وآن هاثاواي (بينيلوبي)، وتوم هولاند (تيليماخوس)، وروبرت باتينسون (أنتينوس)، ولوبيتا نيونغو (هيلين وكليتمنسترا)، وجون ليغويزامو (يوميوس)، وجون بيرنثال (مينيلوس)، وبيني سافدي (أغاممنون)، وزيندايا (أثينا)، وهيميش باتيل (يوريلوخوس)، وميا غوث (ميلانثو).

"سيكون هذا الفيلم، من دون شك، أحد أكثر أفلام صيف 2026 إثارةً للدهشة"، يكتب شارل مارتان في الموقع الإلكتروني لـ"بروميير" (مجلة سينمائية شهرية فرنسية، 19 يونيو/حزيران 2026). يُضيف أن نولان يمضي مع فريقه شهوراً عدّة في تصوير جديده هذا في البحر الأبيض المتوسّط: "في هذه المواقع الخلاّبة، يلتقط صُوراً فريدة من نوعها. هذا يكشفه فيديو مذهل في كواليس التصوير، تنشره يونيفرسال على الإنترنت، ويُظهر عملية تصوير تتمّ رغم كل الصعاب في مواقع نائية، في المنطقة". يتابع مارتان: "يُتيح الفيديو (فرصة التنبّه إلى) لمحة عن حجم العملية، بدءاً من السفر المتواصل، والتضاريس الوعرة، والتحدّيات اللوجستية الكبيرة التي يواجهها فريق الفيلم".

من جهتها، تكتب آن دوسّيان (تيليراما، 16 يونيو/حزيران 2026): "بالنسبة إلى كثيرين، يجسّد كيرك دوغلاس شخصية يوليسيس. فيلم ماريو كاميريني (1954) يُرسّخ لدى جيل كامل من رواد السينما صورة البطل اليوناني". تُضيف أن الفيلم الوثائقي الخاص بـ"أوديسة" نولان "لا يتجاهل هذا الإرث، إذ يتبنى أسلوباً سينمائياً مميزاً، ويمنح ملك إيثاكا ملامح هوليوودية".