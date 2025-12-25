"أوتورتراتو" في الدوحة احتفاء بذاكرة الهوية وحوار الثقافات

- كشفت متاحف قطر عن العمل الفني "أوتورتراتو" للفنان الأرجنتيني غابرييل تشايلي في "متحف: المتحف العربي للفن الحديث"، احتفالاً بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسه، ضمن العام الثقافي قطر- الأرجنتين وتشيلي 2025. - العمل التركيبي النحتي يعكس التزام "متحف" بالتبادل الثقافي ودعم الممارسات الفنية المعاصرة، ويعزز الحوار بين الثقافات والروابط الفنية بين الدول، مستلهماً من تمثال فينوس ولندورف. - صُنع "أوتورتراتو" من الطوب اللَّبِن والطين، مستوحياً من الهندسة المعمارية للسكان الأصليين، ويعبر عن الهوية بعناصر رمزية ومادية، مما يثري برنامج الذكرى السنوية للمتحف.

أزاحت متاحف قطر الستار عن العمل الفني "أوتورتراتو" للفنان الأرجنتيني غابرييل تشايلي، وذلك في موقع "متحف: المتحف العربي للفن الحديث"، احتفاءً بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسه.

"أوتورتراتو" عبارة عن عمل تركيبي نحتي ضخم، ثُبّت في فضاء العرض بالمتحف، ليؤكد التزام "متحف" بالتبادل الثقافي ودعمه للممارسات الفنية المعاصرة المؤثرة ذات الصدى الإقليمي والعالمي.

يأتي تقديم العمل ضمن العام الثقافي قطر- الأرجنتين وتشيلي 2025، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى بناء شراكات مستدامة والاحتفاء بالإبداع والتاريخ والابتكار المشترك.

يسلط التعاون مع الأرجنتين هذا العام الضوء على عمق التقاليد الفنية والممارسات المعاصرة والمشروعات التعاونية، ليشكّل هذا العمل التركيبي الجديد محطة بارزة في تعميق الحوار بين الثقافات، وتوطيد الروابط الفنية بين الدول.

في هذا السياق، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للرواق والفن العام ورباعية قطر، ريم آل ثاني، إنه مع احتفال "متحف" بمرور 15 عاماً على تأسيسه، يبرز الكشف عن هذا العمل، في إطار الدور التحويلي للفن العام في وصل الجمهور بالممارسات الإبداعية المعاصرة. أضافت أن العمل لا يثري برنامج الذكرى السنوية فحسب، بل يعمل بمثابة محفّز للحوار يدعو إلى التأمل في الأصول والتراث، وفي تشابك الهويات الفردية والجماعية، لافتة إلى أنه من خلال وضع المنحوتة في فضاء عام، فإنّ الفرصة تصبح متاحة، للقاءات هادفة تتردّد أصداؤها عبر الثقافات والتواريخ والأجيال.

ويختلف "أوتورتراتو" عن البورتريه التقليدي، إذ يعبر عن الهوية بعناصر رمزية ومادية، فيما يتميّز سطح المنحوتة بتكتلات بارزة مستلهمة جزئياً من تمثال فينوس ولندورف، الذي يعود إلى ما قبل التاريخ، ملمّحاً بذلك إلى شَعر ذي ملمس مميز، في إشارة إلى جذور الفنان الأفروعربية واللاتينية المتمازجة. تظهر على جانبَي العمل الفني انطباعات دقيقة على هيئة عيون، تستحضر صفات الأشكال ثنائية الرأس في الخزف ما قبل الهسباني، وتُدخل إحساساً بالازدواج والتأمل الداخلي.

وصُنِع العمل من الطوب اللَّبِن والطين، وهي مادة استُخدمت تاريخياً في الهندسة المعمارية للسكان الأصليين وصناعة الفخار عبر القارة، الأمر الذي يجعل المنحوتة ترتكز أساساً على الأرض، ويستدعي شكلها المخروطي الأنابيب التقليدية التي كانت تُستعمل في الحياة اليومية في شمال غرب الأرجنتين.

وأوضحت مديرة "متحف: المتحف العربي للفن الحديث"، زينة عريضة، أنّ العمل يجمع بين الذاكرة المادية والتجربة الحياتية بطريقة تبدو شخصية للغاية وذات صدى عالمي، إذ يدعو الفنان من خلال عمله إلى دعم التفكير في كيفية نقل الأشكال.

يُشار إلى أن الفنان غابرييل تشايلي وُلد عام 1985 في سان ميغيل دي توكومان في الأرجنتين، وعُرف بمنحوتاته المتجذرة في الثقافات المادية والتواريخ الأثرية والتقاليد المحلية لأميركا اللاتينية. واستناداً إلى إرثه الأفروعربي وروافده من السكان الأصليين، تتناول أعماله كيفية تشكل الهوية عبر الذاكرة الموروثة وسرديات المجتمع وقرون من التداخلات الثقافية.