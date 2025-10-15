تعتزم شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأميركية أوبن إيه آي تقديم محتوى موجّه للبالغين على منصّة محادثة الذكاء الاصطناعي التابعة لها "تشات جي بي تي"، مع احتمال إطلاق الخدمة في أوائل ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق ما أفاد به الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان، مساء أمس الثلاثاء.

وكتب سام ألتمان على منصّة إكس أنّه "في ديسمبر، ومع تطبيقنا لسياسة تحديد العمر بشكلٍ أكثر شمولاً، وكجزءٌ من مبدأ معاملة المستخدمين البالغين بوصفهم بالغين، سنسمح بالمزيد، مثل المواد الإباحية للبالغين الذين تمّ التحقق من أعمارهم". وستُدخل هذه الخطوة "تشات جي بي تي" إلى دائرة المنافسة مع منصّاتٍ أخرى مثل "غروك" التابعة للملياردير إيلون ماسك، والتي تسمح بالفعل بنشر المحتوى الجنسي والرسوم المتحركة العارية.

يُذكر أنّ "أوبن إيه آي" أطلقت منصّة المحادثة الذكية "تشات جي بي تي" قبل نحو ثلاث سنوات، لتُشعل شرارة الطفرة الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويبلغ عدد مستخدمي المنصّة نحو 800 مليون مستخدم أسبوعياً. وعلى الرغم من شعبيّتها الواسعة، ما تزال هناك تساؤلاتٌ حول ربحية الذكاء الاصطناعي.

وتستثمر "أوبن إيه آي" وشركات تقنية عملاقة أخرى، من بينها شركة ميتا المالكة لمنصّة التواصل الاجتماعي فيسبوك، مئات المليارات من الدولارات في مراكز البيانات، غير أنّه من غير الواضح بعد ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستؤتي ثمارها. حيث تبحث الشركات عن سُبلٍ لتحقيق الأرباح من قدرات الذكاء الاصطناعي.

وأشار ألتمان إلى أنّ المستخدمين سيتمكنون قريباً من تشكيل شخصيّة "تشات جي بي تي" بشكلٍ أوسع، بما يتيح لها، على سبيل المثال، التصرّف بصفة "صديق"، وذلك استجابةً لمطالب المستخدمين الذين يفتقدون الإصدارات السابقة من الروبوت التي كانت توفّر مزيداً من الألفة والثقة.

وأكّدت "أوبن إيه آي" في المقابل أنّ إجراءات السلامة ما زالت مطبّقة لمنع البرنامج من ترويج سلوكاتٍ قد تكون ضارّة أو محفوفة بالمخاطر.

(أسوشييتد برس)