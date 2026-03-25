"أوبن إيه آي" تُوقف "سورا" وتُنهي شراكتها مع "ديزني"

- أعلنت شركة أوبن إيه آي عن إيقاف تطبيق "سورا" للذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى إنهاء شراكتها مع ديزني التي كانت تخطط لاستثمار مليار دولار في المشروع. - يأتي قرار الإيقاف ضمن استراتيجية جديدة للشركة تركز على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل الروبوتات والتطبيقات العملية، مع توفير تفاصيل لاحقة حول إغلاق التطبيق. - رغم إغلاق "سورا"، ستواصل أوبن إيه آي استخدام تقنيات الفيديو داخلياً، بينما تبحث ديزني عن شراكات جديدة لتطوير الذكاء الاصطناعي مع احترام حقوق الملكية الفكرية.

أعلنت شركة أوبن إيه آي الأميركية أنها ستوقف تطبيقها لصناعة الفيديو بالذكاء الاصطناعي المعروف باسم "سورا"، في خطوة أدت أيضاً إلى إنهاء شراكتها مع شركة ديزني. أثارت أداة "سورا" اهتماماً كبيراً عند إطلاقها، إذ أتاحت للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو واقعية للغاية باستخدام أوامر نصية بسيطة، لكن الشركة قرّرت الآن التراجع عن المشروع والتركيز على مجالات أخرى.

وكتبت "أوبن إيه آي"، أمس الثلاثاء، في منشور على منصة إكس: "وداعاً سورا"، وقالت إن قرار إيقاف التطبيق يأتي ضمن إعادة توجيه استراتيجيتها نحو أولويات مختلفة، مثل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك الروبوتات والتطبيقات العملية في العالم الحقيقي. وأكدت الشركة أنها ستوفر مزيداً من التفاصيل لاحقاً بشأن الجدول الزمني لإغلاق التطبيق، إضافة إلى كيفية تمكين المستخدمين من الاحتفاظ بالمحتوى الذي أنشأوه.

We’re saying goodbye to the Sora app. To everyone who created with Sora, shared it, and built community around it: thank you. What you made with Sora mattered, and we know this news is disappointing.



We’ll share more soon, including timelines for the app and API and details on… — Sora (@soraofficialapp) March 24, 2026

كان لقرار إغلاق "سورا" تأثير مباشر في اتفاق ضخم بين "أوبن إيه آي" و"ديزني"، إذ خططت الأخيرة لاستثمار نحو مليار دولار في الشركة، إلى جانب إتاحة أكثر من 200 شخصية من أعمالها (مثل شخصيات مارفل وبيكسار وستار وورز) للاستخدام داخل التطبيق.

لكن مع إغلاق المنصة، أعلنت "ديزني" أنها ستنهي هذه الشراكة، وأعربت عن احترامها لقرار "أوبن إيه آي"، وأكدت أنها ستبحث عن طرق أخرى لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة تحترم حقوق الملكية الفكرية.

عند إطلاقها، جذبت "سورا" اهتماماً عالمياً بفضل قدرتها على إنتاج فيديوهات عالية الجودة، لكنها في الوقت نفسه، أثارت نقاشاً كبيراً، خاصة في ما يتعلق باستخدام محتوى محمي بحقوق النشر أو تقليد شخصيات ومشاهير من دون إذن. وأثارت مخاوف داخل صناعة الإعلام والترفيه حول تأثير هذه التقنية على الوظائف والإبداع البشري.

تشير هذه الخطوة إلى تحول واضح في أولويات "أوبن إيه آي"، إذ تسعى الشركة إلى التركيز على مجالات أكثر ربحية وتأثيراً، مثل أدوات الشركات، والبرمجيات، والروبوتات، وتطوير الذكاء الاصطناعي العام. ويرى محللون أن التكاليف العالية لتشغيل تقنيات توليد الفيديو، إلى جانب المنافسة المتزايدة، كانت من بين الأسباب التي دفعت الشركة لاتخاذ هذا القرار.

رغم إغلاق "سورا"، أكدت "أوبن إيه آي" أن تقنيات توليد الفيديو لن تختفي تماماً، بل قد تُستخدم داخلياً في مجالات مثل تدريب الأنظمة الذكية والروبوتات. أما بالنسبة إلى شركة ديزني، فمن المتوقع أن تواصل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ولكن عبر شراكات أو منصات أخرى.