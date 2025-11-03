وقّعت "أوبن إيه آي" عقداً بقيمة 38 مليار دولار مع "إيه دبليو إس"، شركة الحوسبة السحابية التابعة لـ"أمازون"، للاستحواذ على قدرات تطوير إضافية لأنشطتها في الذكاء الاصطناعي، وفق بيان صدر الاثنين. وتُواصل الشركة الناشئة المطورة لبرنامج تشات جي بي تي مشاريعها الضخمة للاستحواذ على قدرات للحوسبة والتخزين، سواءً من موفري الخدمات السحابية مثل "إيه دبليو إس"، أو من مصنعي الرقائق، لضمان استمرار قدرتها على المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاقية التي تمتد لسبع سنوات، ستحصل "أوبن إيه آي"، المملوكة جزئياً من "مايكروسوفت"، المنافس الرئيسي لـ"إيه دبليو إس"، على إمكانية الوصول إلى قدرات للحوسبة تشمل مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسوم (GPU) المتطورة من "إنفيديا"، وهي المكون الأساسي لثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي. وستتيح هذه الصفقة التي ستتوسع على مدار سنواتها، الوصول أيضاً إلى عشرات الملايين من وحدات معالجة الرسوم التقليدية التي ستُستخدم للنشر اليومي لما يُسمى بالذكاء الاصطناعي التفاعلي.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، سام ألتمان، في بيان مشترك، إن "تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم يتطلب موارد حوسبة ضخمة وموثوقة"، مضيفاً أن "شراكتنا مع إيه دبليو إس تعزز منظومة الحوسبة الواسعة التي ستدعم هذه الحقبة الجديدة وتوفر الذكاء الاصطناعي المتقدم للجميع".

وستبدأ "أوبن إيه آي" على الفور باستخدام قدرات الحوسبة من "إيه دبليو إس"، مع هدف استخدام كامل السعة المتاحة قبل نهاية 2026، وإمكانية التوسع بشكل أكبر في السنوات المقبلة. وبحسب بعض التقديرات، أبرمت "أوبن إيه آي" صفقات بنى تحتية بقيمة تريليون دولار تقريباً في 2025، بما في ذلك صفقة بقيمة 300 مليار دولار مع "أوراكل"، ومشروع "ستارغيت" بقيمة 500 مليار دولار مع "أوراكل" و"سوفت بنك".

ويأتي هذا الإنفاق الضخم على البنية التحتية فيما يُتوقع أن تصل الإيرادات في 2025 إلى عشرات مليارات الدولارات، وهو رقم مرتفع جداً بالنسبة لشركة ناشئة، ولكنه لا يزال بعيداً عن المبلغ المطلوب لتغطية تكاليف الحوسبة اللازمة لتشغيل روبوتات الدردشة القوية التابعة لـ"أوبن إيه آي".

وهذه الصفقة الأولى منذ أن أضفت "أوبن إيه آي" الطابع الرسمي على هيكلها الجديد، والذي يمنح الشركة حرية أكبر في الابتعاد عن أصولها غير الربحية وتحقيق الأرباح لمستثمريها. وتأتي هذه الشراكة مع "إيه دبليو إس" استكمالاً للتعاون القائم بين الشركتين، حيث تتوفر نماذج "أوبن إيه آي" مفتوحة المصدر على خوادم "أمازون".

(فرانس برس)