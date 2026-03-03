"أوبن إيه آي" تعلن عن تعديل اتفاقها مع البنتاغون بعد الانتقادات

- أعلنت شركة "أوبن إيه آي" عن تعديل اتفاقها مع وزارة الدفاع الأميركية بعد انتقادات لاستخدام تقنياتها في العمليات العسكرية السرية، مع إضافة بنود تمنع التجسس على الأميركيين. - واجهت الشركة ردود فعل غاضبة من المستخدمين، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حذف تطبيق "تشات جي بي تي"، بينما تصدر تطبيق "كلود" متجر آبل. - يزداد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري لتبسيط الخدمات اللوجستية وتحليل البيانات، كما يظهر في الصراع الحالي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

تجري شركة الذكاء الاصطناعي أوبن إيه آي تعديلات على الاتفاق الذي أبرمته مع الحكومة الأميركية لاستخدام تقنياتها في العمليات العسكرية السرية، بحسب ما أعلنه رئيسها التنفيذي سام ألتمان، الاثنين، وذلك بعد تلقيها انتقاداتٍ واسعة.

وأُعلن عن الاتفاق بين "أوبن إيه آي" مالكة "تشات جي بي تي" ووزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، بعد فضّ الأخيرة شراكتها مع "أنثروبيك" مالكة برنامج كلود، بسبب مخاوف الشركة من استعماله في المراقبة الجماعية والأسلحة ذاتية التشغيل. وهو ما أثار انتقادات وتساؤلات عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب والسلطة التي تملكها الحكومات والشركات الخاصة في هذا المجال.

وأصدرت "أون إيه آي" بياناً السبت قالت فيه إن اتفاقها مع البنتاغون يتضمن "ضوابط أكثر من أي اتفاق سابق لنشر أنظمة ذكاء اصطناعي سرية، بما في ذلك اتفاق أنثروبيك". مع ذلك عاد ألتمان ليشير عبر "إكس"، الاثنين، إلى أن الشركة تخطّط لإضافة بنود جديدة للاتفاق، تتضمّن إعلاناً صريحاً بمنع استخدام أنظمتها في التجسّس على الأميركيين. وبموجب هذه التعديلات لن تتمكن وكالة الاستخبارات من استخدام نظام "أوبن إيه آي" من دون تعديل لاحق في العقد، بحسب موقع بي بي سي.

ورأى ألتمان أن شركته أخطأت في المسارعة للإعلان عن الاتفاق يوم الجمعة، موضحاً: "القضايا معقدة للغاية وتتطلب تواصلاً واضحاً"، وتابع: "كنا نحاول بصدق تهدئة الأمور وتجنب نتيجة أسوأ بكثير، لكن الأمر بدا وكأنه تصرف انتهازي ومرتبك".

وواجهت "أوبن إيه آي" ردّة فعل غاضبة من المستخدمين بعد توقيع الاتفاق مع البنتاغون، انعكست في ارتفاع عمليات حذف تطبيق تشات جي بي تي من الهواتف المحمولة إلى 295%، السبت الماضي، بالمقارنة مع المعدل المعتاد الذي لا يتجاوز 9%. فيما صعد تطبيق كلود إلى صدارة متجر تطبيقات آبل.

وكانت إدارة ترامب قد أدرجت "أنثروبيك" مالكة "كلود" على القائمة السوداء، الجمعة، وذلك بعد رفضها الاستجابة لمطالبها بالسماح للجيش الأميركي باستخدام تقنياتها بلا حدود. مع ذلك، فإن تقنيات الشركة استعملت بعدها بساعات مع بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، صباح السبت الماضي.

ويتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، فهو يساهم في تبسيط الخدمات اللوجستية ومعالجة كميات ضخمة من البيانات في وقت قصير، وإجراء تقييمات استخباراتية وتحديد الأهداف ومحاكاة سيناريوهات المعارك. وهو ما يظهر في الدور المهم الذي يلعبه في الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في الوقت الحالي.