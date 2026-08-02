"أوبن إيه آي" تعرض نتائج معضلات رياضية عمرها سنوات

- تمكنت "أوبن إيه آي" من حل مسائل رياضية معقدة باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي "أسترا"، تشمل الهندسة عالية الأبعاد ونظرية الترميز، مما يبرز إمكانيات الذكاء الاصطناعي في البحث الرياضي. - أثار استخدام الذكاء الاصطناعي في الرياضيات مخاوف بين المتخصصين، حيث حذر "إعلان لايدن" من إنتاج حجج غير موثوقة واستغلال حقوق النشر لأعمال الباحثين دون إذن. - أكدت "أوبن إيه آي" احترامها للآراء المتنوعة حول دور الذكاء الاصطناعي في الرياضيات، داعية المجتمع الرياضي للتفاعل مع النتائج ووضعها في سياقها المناسب.

يبدو أن الذكاء الاصطناعي من "أوبن إيه آي" يحل معضلات رياضية عمرها سنوات. نشرت الشركة أمس السبت عشر نتائج لمسائل ظلت من دون حلّ أو تقدّم لعقد من الزمان على الأقل، وفي معظم الحالات لفترة أطول بكثير. تشمل هذه المسائل الهندسة عالية الأبعاد، ونظرية الترميز، وتعقيد الدوائر الحسابية، ونظرية الزمر، وجبر المؤثرات، والتعقيد الكمي، وتشفير الشبكات، والتوافقية المتطرفة. جميع هذه المسائل ذات أهمية بالغة في علم الرياضيات، ويحظى بعضها باهتمام واسع.

وتقول الشركة إن هذه النتائج قد تحقّقت باستخدام نسخة داخلية من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "أسترا". وذكرت منصة إنفورميشن أن "أسترا" يتميّز بقدرته على إنجاز مهام طويلة الأمد، وأن الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، سام ألتمان، كان في العاصمة الأميركية واشنطن خلال الأيام الأخيرة، حيث عرض النموذج على مسؤولين فيدراليين.

ويثير ظهور أنظمة قادرة على المساهمة في البحث الرياضي مخاوف وتساؤلات من المتخصصين لا يمكن لشركة تقنية بمفردها الإجابة عنها. نشر علماء رياضيات من أرقى الجامعات "إعلان لايدن"، الذي حذّر من أن التقنيات الآلية الحالية يمكنها أن "تنتج حججاً تبدو معقولة ولكنها غير موثوقة (أو حتى خاطئة) يصعب تمييزها عن البراهين الرياضية الصحيحة". كما حذّر من أن روبوتات الذكاء الاصطناعي تستخدم أعمال باحثي الرياضيات من دون أخذ رخصة استخدام منهم، في "استغلال منهجي" و"انتهاك لحقوق النشر".

من ناحيتها، قالت "أوبن إيه آي" إن "الآراء حول دور الذكاء الاصطناعي في الرياضيات تتعدد، ونحن نكنّ احتراماً عميقاً وفهماً كبيراً للمهتمين بتأثيره، بمن فيهم الموقعون على إعلان لايدن بشأن الذكاء الاصطناعي والرياضيات". وأضافت أنه "نأمل أن يتفاعل المجتمع الرياضي بعمق مع هذه النتائج، ويضعها في سياقها، ويجسّد الأفكار الكامنة وراءها من خلال أبحاث واكتشافات جديدة".