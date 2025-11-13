"أوبن إيه آي" تطلق GPT-5.1 وسط تراجع الثقة بنموذجها الأحدث

- أطلقت أوبن إيه آي تحديث GPT-5.1 لتحسين تجربة تشات جي بي تي، مع إصدارين: GPT-5.1 Instant للاستجابة السريعة ودفء الأسلوب، وGPT-5.1 Thinking للثبات في المهام المعقدة. - التحديث يضيف خيارات شخصيات متعددة في المحادثة، ويتيح تخصيص نبرة وأسلوب المساعد، مع بقاء الإصدارات القديمة متاحة لثلاثة أشهر فقط. - يأتي التحديث وسط انتقادات للإصدار السابق وتوترات مع شركاء مثل مايكروسوفت، التي تتعاون مع منافستها أنثروبيك في مشاريع الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة أوبن إيه آي عن إطلاق GPT-5.1 مساء الأربعاء، وهو تحديث للإصدار الرئيسي GPT-5 الذي طرحته في أغسطس/آب الماضي. وتعد الشركة بأن التحديث الجديد يجعل برنامج تشات جي بي تي "أكثر ذكاءً ومتعةً في التواصل"، في محاولة لاستعادة ثقة المستخدمين بعد موجة انتقادات طاولت أداء الإصدار السابق.

يشمل التحديث إصدارين جديدين: GPT-5.1 Instant وGPT-5.1 Thinking. ووفق بيان الشركة، يتميّز الأول بسرعة الاستجابة ودفء الأسلوب ودقة تنفيذ التعليمات، فيما يتميّز الثاني بثباتٍ أعلى في المهام المعقدة وسرعةٍ أكبر في المهام البسيطة. وسيبدأ طرح الإصدارين لمستخدمي "تشات جي بي تي" خلال الأيام المقبلة، بينما ستبقى إصدارات GPT-5 القديمة متاحة لثلاثة أشهر فقط قبل إزالتها نهائياً من المنصة.

يتضمن التحديث أيضاً توسيعاً لخيارات الشخصيات المسبقة في المحادثة، بحيث يمكن للمستخدم اختيار أنماط تواصل متعددة تشمل: التلقائية، والاحترافية، والودودة، والصريحة، والمميزة، والفعّالة، والمهووسة، والساخرة. كما تختبر "أوبن إيه آي" أدوات جديدة تتيح للمستخدمين تخصيص نبرة وأسلوب المساعد مباشرة من إعداداتهم الشخصية.

لكن التحديث يأتي في سياقٍ مضطرب بالنسبة للشركة. فبعد الترويج الكبير الذي رافق إطلاق GPT-5 الصيف الماضي، واجهت "أوبن إيه آي" انتقادات واسعة من المستخدمين الذين اعتبروا النموذج أقل دقة واستجابة من الإصدارات السابقة، ما اضطرها إلى إعادة تفعيل GPT-4o كخيار بديل بعد يومٍ واحد فقط من إطلاق الإصدار الجديد.

وتتزامن هذه التطورات مع توتر في علاقات "أوبن إيه آي" مع شركائها، إذ تتجه شركة مايكروسوفت، شريكتها الكبرى في مشاريع الذكاء الاصطناعي، إلى توسيع تعاونها مع منافِستها "أنثروبيك" التي تُشغّل حالياً نماذج الذكاء الاصطناعي في أدوات "كوبايلوت ريسيرشر" و"غيتهاب كوبايلوت" و"كوبايلوت استديو"، إضافة إلى "أوفيس كوبايلوت".