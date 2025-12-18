أوبن إيه آي تطلق متجر تطبيقات... توسع نحو كل شيء

- أطلقت "أوبن إيه آي" متجر تطبيقات يتيح للمطورين إرسال تطبيقاتهم إلى "تشات جي بي تي"، مما يتيح لهم كسب المال وعرض التطبيقات في دليل شامل، من تطبيقات البقالة إلى البحث عن شقق. - يضم المتجر تطبيقات متنوعة مثل "فوتوشوب إكسبرس"، "آبل ميوزيك"، و"بوكينغ"، مما يتيح للمستخدمين الوصول إليها مباشرة من "تشات جي بي تي" دون مغادرته. - تسعى "أوبن إيه آي" لتكون المصدر الأول للإجابات وتنفيذ الطلبات عبر الإنترنت، من خلال جمع التطبيقات في مكان واحد داخل الدردشة، مما يعزز تجربة المستخدم.

أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية أوبن إيه آي متجر تطبيقات يتيح للمطورين إرسال تطبيقاتهم إلى "تشات جي بي تي"، وعرضها في دليل للتطبيقات، وكسب المال منها. وابتداءً من أمس الأربعاء، بات بإمكان المطورين إرسال تطبيقاتهم للمراجعة والنشر في "تشات جي بي تي"، من تطبيقات طلب البقالة إلى البحث عن شقة، مروراً بأشكال الوظائف التي لطالما كانت في تطبيقات متفرقة نحمّلها مستقلةً على الأجهزة، ما يجعل المتجر محاولة أخرى من الشركة الناشئة للتوسّع نحو كل أشكال المحتوى والمهام التي يستوعبها الإنترنت عالمياً.

وسبق أن أطلقت "أوبن إيه آي" ميزة التطبيقات في روبوت الدردشة تشات جي بي تي"، وهي تطبيقات يمكن الدردشة معها مباشرةً من داخل "تشات جي بي تي". مثلاً أتاحت شركة أدوبي أداة تعديل الصور "فوتوشوب إكسبرس"، وأداة تعديل المستندات "أكروبات" بالمجان داخل الروبوت. كذلك، سيجد المستخدم في القائمة تطبيقات للاستماع مثل "آبل ميوزيك" و"سبوتيفاي"، ولصناعة المحتوى مثل "كانفا"، ولحجز الإقامات مثل "بوكينغ".

ومتجر تطبيقات "أوبن إيه آي" عبارة عن دليل يستعرض التطبيقات داخل "تشات جي بي تي"، ويمكن للمستخدمين البحث بينها واستخدامها من دون حاجة لمغادرة الروبوت. ويمكن الوصول إلى متجر التطبيقات من قائمة الأدوات أو مباشرةً من موقع chatgpt.com/apps؛ ويمكن للمطورين أيضاً استخدام الروابط المباشِرة على المنصات الأخرى لتوجيه المستخدمين مباشرةً إلى صفحة تطبيقاتهم في المتجر.

"أوبن إيه آي" تتوسّع نحو كل شيء

بمجرد اتصال المستخدمين بالتطبيق الذي يريدون استخدامه، يمكن تفعيله أثناء المحادثات عند ذكره بالاسم باستخدام رمز @، أو عند تحديده من قائمة الأدوات. وتقول الشركة إنها تجري تجارب على عرض التطبيقات أسرع من خلال استخدام مؤشرات مثل سياق المحادثة، وأنماط استخدام التطبيقات، وتفضيلات المستخدمين.

ويبدو أن متجر التطبيقات الجديد هو محاولة أخرى من شركة أوبن إيه آي لتكون هي المصدر الأول للإجابات وتنفيذ الطلبات في كل الإنترنت، إذ بينما تعمل على تعويض وظائف محركات البحث، وصنّاع المحتوى، والصحافة، والفنانين، والموظفين المكتبيين، ها هي الآن تحاول جمع كل التطبيقات في مكان واحد، داخل الدردشة، بحيث لا يحتاج المستخدم مغادرتها للحصول على كل إجابة أو تنفيذ أي مهمة.