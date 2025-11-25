"أوبن إيه آي" تطلق "بحث التسوق" وتتوسع في التجارة الإلكترونية

- أطلقت أوبن إيه آي أداة "بحث التسوق" لمستخدمي تشات جي بي تي، لتقديم دليل تسوق مفصل يشمل أفضل المنتجات والفروقات بينها، مما يعزز المنافسة في التجارة الإلكترونية مع زيادة إنفاق المستهلكين قبل الأعياد. - تتيح الأداة تخصيص دليل التسوق وفق الميزانية والميزات المطلوبة، وتظهر تلقائيًا عند طلبات محددة، مع إمكانية الوصول إليها من القائمة، وتستغرق بضع دقائق لتوليد الإجابات. - توسعت أوبن إيه آي في التجارة الإلكترونية بإضافة ميزة "الدفع الفوري"، وتؤكد أن نتائج الأبحاث تستند إلى مواقع البيع بالتجزئة، مع احتمال وجود أخطاء في توفر المنتجات والأسعار.

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أوبن إيه آي عن أداة جديدة تُسمى Shopping Research (بحث التسوق). الأداة مصمّمة لمستخدمي "تشات جي بي تي" الذين يبحثون عن دليل تسوّق مفصَّل، وتتضمن أفضل المنتجات، والاختلافات الرئيسية بينها، وأحدث المعلومات من تجار التجزئة. وهذا أحدث توجهات الشركة للمنافسة في مجال التجارة الإلكترونية، وتأتي الأداة الجديدة بالتزامن مع زيادة إنفاق المستهلكين قبل موسم الأعياد.

وسوف يتمكن مستخدمو أداة "أوبن إيه آي" الجديدة من تخصيص دليل التسوق الخاص بهم بناءً على ميزانيتهم، والميزات التي يهتمون بها، والأشخاص الذين يشترون لهم. وأضافت الشركة أنه عندما يُرسل المستخدمون طلبات إلى "تشات جي بي تي" مثل "ابحث عن أهدأ مكنسة كهربائية لاسلكية لشقة صغيرة"، أو "أحتاج إلى هدية لابنة أخي البالغة من العمر أربع سنوات والتي تحب الفن"، سوف تظهر لهم أداة بحث التسوق تلقائياً. يمكن أيضاً الوصول إلى الأداة من القائمة. وأوضحت الشركة أن توليد الإجابات باستخدام "بحث التسوق" سوف يستغرق بضع دقائق، لذا يمكن للمستخدمين الذين يبحثون عن إجابات بسيطة، مثل معرفة السعر، الاعتماد على دردشة "تشات جي بي تي" العادية.

وتعمل "أوبن إيه آي" على توسيع خدماتها في مجال التجارة الإلكترونية منذ شهور. في سبتمبر/أيلول الماضي طرحت ميزة "الدفع الفوري" التي تتيح للمستخدمين إجراء عمليات شراء مباشرة من التجار المؤهلين عبر "تشات جي بي تي". وأعلنت الاثنين أن مستخدمي "بحث التسوق" سوف يتمكّنون أيضاً من إجراء عمليات شراء باستخدام "الدفع الفوري" في المستقبل.

وأكدت "أوبن إيه آي" أن نتائج أبحاث التسوق الخاصة بها منشورة بشكل طبيعي وتستند إلى مواقع البيع بالتجزئة المتاحة للجمهور، وأنها لن تشارك محادثات المستخدمين مع تجار التجزئة. وأضافت أنه من المحتمل أن يرتكب "بحث التسوق" أخطاءً تتعلق بتوفر المنتجات وأسعارها، وهو مشكل دقة بات معتاداً في روبوتات الدردشة، ويتوفر "بحث التسوق" لمستخدمي "أوبن إيه آي" في نسخة "تشات جي بي تي" المجانية و"غو" و"بلس" و"برو".