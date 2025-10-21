"أوبن إيه آي" تطلق "أطلس" منافس "غوغل كروم"

- أعلنت "أوبن إيه آي" عن إطلاق متصفح "أطلس" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمبني على "تشات جي بي تي"، ليكون منافسًا مباشرًا لـ"غوغل كروم"، وسيكون متاحًا مجانًا على أنظمة macOS، مع دعم قريب لأنظمة "ويندوز" وiOS و"أندرويد". - يتيح "أطلس" للمستخدمين الدردشة مع نتائج البحث مباشرة، مما يسهل التفاعل مع المحتوى دون الحاجة لنسخ النصوص أو سحب الملفات، مشابهاً لمتصفحات أخرى مثل "كوميت" و"ديا". - يحتوي "أطلس" على وكيل لتصفح الويب، يمكنه إتمام مهام بسيطة نيابة عن المستخدمين، وهو متاح لمستخدمي "تشات جي بي تي" في فئات "بلس" و"برو" و"بزنس"، لكنه يواجه تحديات في المهام المعقدة.

أعلنت "أوبن إيه آي"، الشركة المطورة لروبوت الدردشة تشات جي بي تي، اليوم الثلاثاء، عن متصفح بحث يحمل اسم "أطلس"، مستفيدةً من براعتها في الذكاء الاصطناعي، في تحدٍّ مباشر لمتصفح "غوغل كروم". وصرّح الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، سام ألتمان، في عرض تقديمي مباشر بأن "هذا متصفح ويب مُدعّم بالذكاء الاصطناعي، مبني على تشات جي بي تي". وأشارت الشركة إلى أن "أطلس" سوف يُطرح أولاً على أنظمة macOS، مع دعمٍ لأنظمة "ويندوز" وiOS و"أندرويد" قريباً، وأن المنتج سوف يكون متاحاً لجميع المستخدمين مجاناً عند الإطلاق.

وبينما هيمن "غوغل كروم" على عالم المتصفحات لفترة طويلة تحاول شركات ناشئة الاستفادة من هذا التوجه من خلال إطلاق متصفحات مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي خاصة بها. فإلى جانب "أطلس" هناك "كوميت" من "بيربليكسيتي" و"ديا" من "ذا براوزر كومباني". كما حاولت "غوغل" و"مايكروسوفت" تحديث "كروم" و"إيدج" بميزاتٍ مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي لإبراز منتجاتهما التقليدية.

الدردشة مع النتائج

صرّح رئيس قسم هندسة "أطلس" في "أوبن إيه آي"، بن غودجر، في بثٍّ مباشرٍ اليوم، بأن "تشات جي بي تي" هو جوهر أول متصفحٍ للشركة. يمكن لمستخدمي "تشات جي بي تي أطلس" الدردشة مع نتائج بحثهم، تماماً كما هو الحال في "بيربليكسيتي" أو في وضع الذكاء الاصطناعي من "غوغل". كذلك في المتصفحات الأخرى المدعومة بالذكاء الاصطناعي هناك روبوتات دردشة مدمجة، تظهر في لوحة جانبية، وتضيف تلقائياً سياقاً لما يظهر على الشاشة. هذا يقلّل عناء نسخ النصوص ولصقها في المحادثة مع الروبوت، أو سحب الملفات والروابط إلى "تشات جي بي تي".

نسخ من "أطلس" ستأتي مع وكيل

كذلك يحتوي متصفح "أوبن إيه آي" على وكيل لتصفح الويب. فباستخدام "وضع الوكيل"، يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من "تشات جي بي تي" إكمال مهام صغيرة في المتصفح نيابةً عنهم. وتقول الشركة إن وضع الوكيل متاح فقط لمستخدمي "تشات جي بي تي" في فئات "بلس" و"برو" و"بزنس". وتتميز المتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بوكيل ذكاء اصطناعي يهدف إلى أتمتة المهام المستندة إلى الويب نيابةً عن المستخدمين. لكن بالرغم من أن الوكيل يعمل بكفاءة في المهام البسيطة، إلا أنه يواجه صعوبة في أتمتة المهام الأكثر تعقيداً، حتى الآن.