- أعلنت شركة أوبن إيه آي عن إطلاق نموذج "جي بي تي 5.6" غداً، والذي يتضمن ثلاثة نماذج جديدة: "سول"، "تيرا"، و"لونا"، بعد موافقة الحكومة الأميركية. - أثار النموذج مخاوف بشأن قدرته على تحديد ثغرات البرمجيات، مما دفع الحكومة لإجراء اختبارات قبل منحه الضوء الأخضر للإطلاق الواسع. - شركة أنثروبيك المنافسة أعلنت عن إتاحة نماذجها "فايبل 5" و"ميثوس 5" عالمياً بعد رفع القيود، وسط جهود حكومية لوضع معايير أمان جديدة لنماذج الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي أوبن ايه آي أنها سوف تطرح نموذجها الجديد "جي بي تي 5.6" للمستخدمين غداً الخميس، بعد أخبار عن حصوله على موافقة الحكومة الأميركية. وتتضمّن هذه النسخة ثلاثة نماذج جديدة، وهي النموذج الرئيسي للشركة "سول"، ونموذج "تيرا" المخصص للاستخدامات اليومية، ونموذج "لونا" السريع ومنخفض التكلفة.

وكانت الشركة قد أعلنت في أواخر حزيران/يونيو أنها أتاحت الوصول التجريبي إلى "جي بي تي 5.6" لمجموعة محدودة من الشركاء في الولايات المتحدة فقط، نزولاً عند طلب واشنطن. وقد أثار النموذج، وغيره من نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، مخاوف من قدرة غير مسبوقة على تحديد ثغرات البرمجيات، وإمكانية استغلال القراصنة لها. ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدر قوله إن إدارة ترامب منحت "أوبن إيه آي" الضوء الأخضر لإطلاق "جي بي تي 5.6" على نطاق واسع، وذلك بعد إجراء اختبارات وعقد اجتماعات بين الشركة ومسؤولين في الحكومة.

وكانت شركة أنثروبيك، المنافسة الأبرز لـ"أوبن إيه آي"، قد أعلنت في الأيام الأخيرة أنها سوف تتيح مجدداً الوصول العالمي لأقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي "فايبل 5" و"ميثوس 5"، بعد أن رفعت الحكومة الأميركية القيود المفروضة على أماكن طرحها. وقبل إطلاق "ميثوس"، كانت إدارة ترامب تسعى إلى خفض القيود المفروضة على الشركات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، لا رفعها، على أمل أن يساعد ذلك الولايات المتحدة في التفوق على الصين في سباق الذكاء الاصطناعي. وتعمل الحكومة حالياً على وضع معايير لتحديد نماذج الذكاء الاصطناعي التي ستخضع لقيود أمنية جديدة، تنفيذاً لأمر صادر عن البيت الأبيض.

وقالت "أوبن إيه آي" في حزيران/يونيو الفائت "لا نعتقد أن هذا النوع من الإجراءات الحكومية لتنظيم إتاحة النماذج ينبغي أن يصبح قاعدة على المدى البعيد"، لأنه "يحجب أفضل الأدوات" عن المستخدمين والشركات وغيرهم ممن يحتاجون إليها. وأضافت الشركة أنها تعمل مع واشنطن "لإرساء إطار عمل للأمر التنفيذي المتعلق بالأمن السيبراني، ووضع آلية قابلة للتكرار لعمليات إطلاق النماذج المستقبلية".

(فرانس برس، العربي الجديد)