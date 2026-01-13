"أوبن إيه آي" تستحوذ على شركة تورتش التي تجمع بيانات صحية

- استحوذت "أوبن إيه آي" على شركة "تورتش" الناشئة مقابل 60 مليون دولار، بهدف دمج تقنيتها في "تشات جي بي تي هيلث"، مما يعزز قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة البيانات الصحية المتنوعة. - تعمل "تورتش" على تطوير تطبيق يجمع المعلومات الطبية من مصادر متعددة، واصفة تقنيتها بأنها "ذاكرة طبية للذكاء الاصطناعي"، مما يسهم في توحيد السجلات الصحية. - رغم الفوائد المحتملة، يحذر الخبراء من تقديم البيانات الصحية لروبوتات الدردشة، مشيرين إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع شركات تقنية لا تقدم خدمات رعاية صحية مباشرة.

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي"، أمس الاثنين، استحواذها على شركة تورتش الناشئة، التي تعمل على تطوير تكنولوجيا ذكاء اصطناعي تجمع بيانات المريض الصحية. وقالت "أوبن إيه آي" عبر حسابها في منصة إكس: "يسرّنا انضمام فريق تورتش إلى أوبن إيه آي" في جزء من عملية الاستحواذ التي بلغت قيمتها 60 مليون دولار بحسب شبكة سي إن بي سي، بينما ذكر موقع إنفورميشن أنّ "أوبن إيه آي" دفعت مائة مليون دولار هي حصة في الشركة الناشئة.

وكانت "تورتش" تعمل على تطبيق يجمع المعلومات الطبية للفرد لاستخدامها في الذكاء الاصطناعي، وذلك من مصادر متنوعة كزيارات الأطباء، والتحاليل المخبرية، والأجهزة القابلة للارتداء، وغيرها من المنصات، بما في ذلك اختبارات الصحة العامة. ووصف فريق "تورتش" تقنيتهم ​​بأنها "ذاكرة طبية للذكاء الاصطناعي، تُوحّد السجلات المتناثرة في محرك سياقي".

ويأتي استحواذ "أوبن إيه آي" على "تورتش" بعد أيام قليلة من كشفها عن "تشات جي بي تي هيلث"، وهي مساحة خاصة داخل "تشات جي بي تي" تتيح للمستخدم ربط معلوماته الصحية، مثل السجلات الطبية وبيانات تطبيقات الصحة مثل، للحصول على ردود مناسبة. وقد رجّح موقع تك كرانتش أنّ الاستحواذ الجديد يعني مستقبلاً تكون فيه تقنية "تورتش" جزءاً من "تشات جي بي تي هيلث".

والصحة من أكثر الأسباب التي تدفع المستخدمين إلى"تشات جي بي تي"، إذ وفق الشركة يطرح أكثر من 230 مليون شخص حول العالم على روبوت الدردشة أسئلة تتعلق بالصحة والعافية كل أسبوع. ومع ذلك، يحث الخبراء على توخي الحذر من تقديم بيانات صحية لروبوت دردشة. وتنقل مجلة تايم عن أستاذ المعلوماتية الطبية الحيوية، برادلي مالين، أنه "إذا كنت تقدم بياناتك مباشرةً إلى شركة تقنية لا تقدم أي خدمات رعاية صحية، فعليك توخي الحذر".

واستحوذت "أوبن إيه آي" على شركات عدة خلال 2025، من بينها شركة "آي أو" الناشئة لأجهزة الذكاء الاصطناعي، مقابل أكثر من 6 مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي. كما عيّنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ألبرت لي، من "غوغل"، لقيادة قسم تطوير الشركات، وهو ما رجّحت "سي إن بي سي" أنه إشارة إلى أن الشركة ستواصل البحث عن فرص الاستحواذ والاندماج التي تُمكّنها من التفوق على منافسيها مثل "غوغل" و"أنثروبيك".