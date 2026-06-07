أوبن إيه آي تخطط لأكبر تحديث في تاريخ "تشات جي بي تي"

- تخطط "أوبن إيه آي" لتحويل "تشات جي بي تي" إلى تطبيق شامل يضم أدوات برمجة ووكلاء ذكاء اصطناعي، بهدف تعزيز الإيرادات قبل طرح محتمل للأسهم في البورصة، مع إعادة هيكلة تركز على العملاء من الشركات والمؤسسات. - التحديثات المرتقبة ستعزز منتج "كودكس" وتضيف ميزات جديدة لتشجيع المستخدمين على تبني الخدمات، مع توقعات بزيادة إيرادات الشركات إلى 50% بنهاية العام. - "تشات جي بي تي" يخدم أكثر من 900 مليون مستخدم نشط أسبوعياً، مع تجاوز عدد المشتركين الأفراد 50 مليون، وتخطط الشركة للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة.

تخطط شركة أوبن إيه آي لإجراء أكبر عملية تطوير لمنصة "تشات جي بي تي" منذ إطلاقها، بهدف تحويلها إلى "تطبيق شامل" يضم أدوات للبرمجة ووكلاء ذكاء اصطناعي، في مسعى لتعزيز الإيرادات قبل طرح محتمل لأسهم الشركة في البورصة، بحسب ما أوردته صحيفة "فاينانشال تايمز".

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن أكثر من 12 موظفاً حالياً وسابقاً في الشركة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إعادة هيكلة أوسع داخل "أوبن إيه آي"، تهدف إلى توجيه مزيد من الموارد نحو العملاء من الشركات والمؤسسات، مع تصعيد المنافسة مع شركة "أنثروبيك".

وبحسب التقرير، ستمنح التحديثات المرتقبة حضوراً أكبر وموارد إضافية لمنتج البرمجة "كودكس" (Codex)، على أن يبدأ طرح التغييرات خلال الأسابيع المقبلة عبر تحديثات لموقع "تشات جي بي تي" وتطبيقاته على الهواتف الذكية.

ولتشجيع المستخدمين على تبني الخدمات الجديدة، تعيد "أوبن إيه آي" تصميم واجهة "تشات جي بي تي" من خلال إضافة خيارات وميزات جديدة توجه المستخدمين نحو أدوات البرمجة وتوليد الصور وخدمات الشركاء، مثل "كانفا" (Canva) و"بوكينغ دوت كوم" (Booking.com).

وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى أن معظم مستخدمي "كودكس" هم من المشتركين المدفوعين، في حين تمثل نحو مليوني شركة قرابة 40 % من إيرادات "أوبن إيه آي"، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 50 % بحلول نهاية العام.

وكانت "أوبن إيه آي" قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أن "تشات جي بي تي" يخدم أكثر من 900 مليون مستخدم نشط أسبوعياً، كما تجاوز عدد المشتركين من الأفراد 50 مليون مشترك.

وفي مايو/أيار، أشارت "رويترز" تُعدّ ملفاً سريّاً للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القادمة. ومع ذلك، أكد الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان أن الشركة لا تركز على توقيت الطرح، وأنها ستتجه إلى الإدراج في البورصة عندما ترى أن الظروف أصبحت مناسبة.

(رويترز، العربي الجديد)