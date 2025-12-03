"أوبن إيه آي" تخسر 6% من مستخدميها... السبب "جيميناي 3"؟

- أوبن إيه آي تواجه تحديات كبيرة بعد إطلاق "جيميناي 3" من غوغل، حيث انخفضت زيارات "تشات جي بي تي" بنسبة 6%، مما يعكس منافسة شرسة في سوق الذكاء الاصطناعي. - وفقًا لمنصة سيميلارويب، انخفضت الزيارات اليومية لـ"تشات جي بي تي" من 203 ملايين إلى 191 مليون، مما يعني فقدان 12 مليون زيارة يوميًا، مما دفع المدير التنفيذي سام ألتمان لاتخاذ إجراءات عاجلة. - الانتقادات التي واجهها نموذج GPT-5 دفعت أوبن إيه آي للعودة إلى GPT-4o، بينما يستمر "جيميناي 3" في جذب الإشادة، مما يزيد من الضغط على أوبن إيه آي لتقديم منتجات أكثر تطورًا.

تغريدة من الموظف السابق في "غوغل"، ديدي داس، فقد فقدت شركة الذكاء الاصطناعي أوبن إيه آي ما يقرب من 6% من الزيارات منذ إطلاق "جيميناي 3". وبينما تستثمر "أوبن إيه آي" المليارات تواجه منافسةً شرسة من "غوغل"، التي أطلقت مؤخراً روبوت الدردشة "جيميناي 3"، المنافس المباشر لـ"تشات جي بي تي".

وقدّم داس الدليل من منصة بيانات الإنترنت سيميلارويب، التي أفادت بأن عدد الزيارات اليومية لـ"تشات جي بي تي" انخفض من 203 ملايين إلى 191 مليون زيارة. هذا يعني فقدان نحو 12 مليون شخص يومياً خلال الأيام الأخيرة. وبحسب مذكرة مسرّبة نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيلها، تواجه "أوبن إيه آي" منافسة شرسة من "جيميناي 3" و"كلود" من "أنثروبيك"، وحثّ المدير التنفيذي للشركة، سام ألتمان، شركته في المذكرة على اتخاذ إجراء حيال ذلك.

This is why OpenAI is in a Code Red.



In the 2 weeks since the Gemini launch, ChatGPT unique daily active users (7-day average) are down -6%. pic.twitter.com/9QNuh4H4hh — Deedy (@deedydas) December 2, 2025

وبدأت المشاكل قبل أشهر عندما صدر نموذج GPT-5 من "أوبن إيه آي" في وقت سابق من هذا العام، إذ تعرّض فوراً للانتقادات بسبب أسلوبه الأقل ودية مقارنةً بالنماذج السابقة. وكانت الانتقادات شديدة لدرجة أن "أوبن إيه آي" قرّرت في النهاية إعادة النموذج السابق GPT-4o. ويبدو أن "جيميناي 3" يعمّق هذه الجراح منذ صدوره أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني ونيله إشادة واسعة عكس منافِسه. هذا لا يوقف شركة أوبن إيه آي عن تقديم المزيد من المنتجات والوعود بذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً، بما في ذلك إبرام صفقات بنية تحتية مع شركات بحجم "إنفيديا" و"أوراكل" وغيرهما.