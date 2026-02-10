"أوبن إيه آي" تبدأ اختبار الإعلانات في تشات جي بي تي

أعلنت شركة "أوبن إيه آي"، أمس الاثنين، أنها بدأت اختبار الإعلانات في الولايات المتحدة الأميركية لمستخدمي تشات جي بي تي ضمن باقتَي "فري" و"غو". وباقة "غو" الأحدث هي اشتراك منخفض الكلفة يبلغ 8 دولارات شهرياً في الولايات المتحدة الأميركية، وقد أُطلقت عالمياً منتصف يناير/ كانون الثاني. وأكدت الشركة أن مشتركي باقاتها المدفوعة، بما يشمل "بلس" و"برو" و"بيزنس" و"إنتربرايز" و"إديوكيشن"، لن تظهر لهم إعلانات.

وسعت "أوبن إيه آي" إلى معالجة المخاوف بشأن تأثير الإعلانات على تجربة المستخدم، مُشيرةً في منشورٍ على مدوّنتها إلى ما يلي: "الإعلانات لا تؤثر في الإجابات التي يقدّمها تشات جي بي تي ونحافظ على خصوصية محادثاتكم معه بعيداً عن المعلنين. هدفنا أن تدعم الإعلانات توسيع الوصول إلى ميزات تشات جي بي تي الأقوى، مع الحفاظ على الثقة التي يضعها الناس في تشات جي بي تي للمهام المهمة والشخصية".

وتأتي هذه الخطوة، التي كانت الشركة قد أعلنتها الشهر الماضي، وسط سخريةٍ من منافستها البارزة "أنثروبيك" ضمن سلسلة إعلانات خلال "سوبر بول" عُرضت، أول أمس الأحد. وفي إعلاناتها التلفزيونية، تهكّمت "أنثروبيك" من فكرة أن شركات ذكاء اصطناعي مثل "أوبن إيه آي" قد تُدخل الإعلانات قريباً، عبر تصوير كيف يمكن لإعلاناتٍ سيئة الدمج أن تُربك تجربة المستهلك. وجرى تجسيد ذلك على الشاشة بممثلين يؤدّون دور روبوتات دردشة بملامح زجاجية، يقدّمون نصائحهم إلى جانب إعلانٍ ضعيف الاستهداف.

أثارت هذه الانتقادات غضب الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان، واصفاً الإعلانات بأنها "غير نزيهة" و"أنثروبيك" بأنها "شركة استبدادية". وحتى الآن، لا يزال المستهلكون يُبدون مقاومةً لفكرة وجود إعلانات داخل ردود الذكاء الاصطناعي. وقد واجهت "أوبن إيه آي" موجة انتقادات في أواخر العام الماضي عندما اختبرت اقتراحات تطبيقات بدت كأنها إعلانات غير مرغوب فيها. ومع ذلك، تحتاج الشركة إلى الحصول على إيرادات من روبوت الدردشة واسع الشعبية لتغطية تكاليف تطوير تقنيتها وتوسيع أعمالها.

وبينما تبدو الدوافع مفهومةً، يخشى منتقدون من أن تؤثر الإعلانات في إجابات "تشات جي بي تي". وتنفي "أوبن إيه آي" ذلك في إعلانها، مؤكدةً أنّ الإعلانات ستُحسَّن بناءً على "ما هو الأكثر فائدةً لك". كما تقول إنّ الإعلانات ستكون دائماً مُعنونة بوضوح على أنها "مموّلة" ومنفصلة عن المحتوى غير المدفوع.

وفي الاختبارات، جرّبت "أوبن إيه آي" مواءمة الإعلانات مع المستخدمين بالاستناد إلى موضوع محادثاتهم ودردشاتهم وتفاعلاتهم السابقة مع الإعلانات. فعلى سبيل المثال، قد يرى المستخدمون الذين يبحثون عن وصفات، إعلاناتٍ لخدمات توصيل البقالة أو صناديق الوجبات الجاهزة، وفق ما تقول الشركة. وأكدت الشركة أن المعلنين لن يتمكنوا من الوصول إلى بيانات المستخدمين، بل إلى معلوماتٍ مُجمّعة عن أداء الإعلانات، مثل عدد المشاهدات والنقرات.

وسيتمكن المستخدمون أيضاً من الاطلاع على سجلّ تفاعلاتهم مع الإعلانات ومسحه في أي وقت. وأضافت الشركة أن بإمكان المستخدمين إخفاء الإعلانات، ومشاركة الملاحظات، ومعرفة سبب ظهور إعلانٍ لهم، وإدارة إعدادات تخصيص الإعلانات. كذلك لن تُعرض الإعلانات للمستخدمين دون 18 عاماً، ولن توضع قرب موضوعات حساسة أو منظَّمة مثل الصحة، والسياسة، والصحة النفسية.