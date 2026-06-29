"أوبن إيه آي" تأخذ رئيس قسم "فيجن برو" من "آبل"

- انضمام بول ميد، رئيس قسم "فيجن برو" في "آبل"، إلى "أوبن إيه آي" يعكس حركة انتقال المواهب بين شركات التكنولوجيا، حيث يسعى للعمل على تطوير أجهزة الذكاء الاصطناعي. - ميد، الذي قاد تطوير أجهزة "فيجن برو" في "آبل"، ينضم إلى زملائه السابقين في "أوبن إيه آي"، مما يشير إلى إعادة توطين فريق مواهب "آبل" في الشركة الجديدة. - تشهد سوق التكنولوجيا تنافساً متزايداً لاستقطاب المواهب منذ إطلاق "تشات جي بي تي"، حيث تسعى الشركات الكبرى للبقاء في سباق تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي.

حصلت شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي" على رئيس قسم جهاز الواقع الافتراضي والمعزّز "فيجن برو" في "آبل" بول ميد. هذا انتقال آخر لمسؤول كبير سبق أن عمل على أجهزة "آبل" إلى شركة الذكاء الاصطناعي، في وقت تشهد فيه سوق الانتقالات بين شركات التكنولوجيا زخماً في حركة المواهب نحو تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي وشركاته.

ويغادر بول ميد، نائب رئيس "آبل" المسؤول عن "فيجن برو" وبرنامج النظارات الذكية للشركة، لينضم إلى "أوبن إيه آي"، بحسب ما أكدته "بلومبيرغ" و"إنفورمايشن" و"تك كرانتش". ومن المتوقع أن يترك ميد "آبل" خلال الأيام القليلة المقبلة لينضم إلى وحدة الأجهزة في "أوبن إيه آي".

وانضم ميد إلى "آبل" عام 2010، وأدار المراحل الأولى لتطوير جهاز آيباد، ثم تولى إدارة برنامج "آيفون"، ثم انتقل إلى مجموعة منتجات الرؤية عام 2017، حيث قاد هندسة أجهزة "فيجن برو" لسبع سنوات. الآن من المتوقع أن يشتغل على عائلة الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي تخطط "أوبن إيه آي" لإطلاقها.

وبانضمامه إلى الشركة، ينضم ميد إلى زملائه السابقين في "آبل"، جوني آيف، وتانغ تان، وبيدور شودري، وإيفانز هانكي، وآلان داي، الذين سبق لهم العمل في أقسام التصميم والأجهزة في "آبل". هذا يبدو كإعادة توطين لفريق مواهب "آبل" في "أوبن إيه آي"، كجزء من خطة إطلاق الشركة لأجهزتها الإلكترونية، بعدما تصدّرت الشركة سوق روبوتات الدردشة منذ انطلاق "تشات جي بي تي" الذي هزّ العالم.

يأتي هذا في سياق عام يتّسم تصاعد وتيرة انتقال المواهب بين شركات التكنولوجيا منذ إطلاق "تشات جي بي تي" في أواخر عام 2022. وتسعى شركات مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل" و"ميتا" جاهدةً للتقدم أو البقاء في سباق ابتكار أفضل منتجات الذكاء الاصطناعي، من خلال استقطاب أفضل الموظفين الذين يمكن لعملهم أن يُسهم في نجاح الشركات أو فشلها.