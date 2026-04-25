- أقرّ سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، بخطأ عدم إبلاغ السلطات الكندية عن نشاط إلكتروني لشخص نفّذ هجوماً مسلحاً أودى بحياة ثمانية أشخاص في تامبلر ريدج، معبّراً عن تعازيه للمجتمع المحلي. - في يونيو/حزيران، رصدت "أوبن إيه آي" حساباً يشجع على العنف، لكنها لم تحله للشرطة، مما أثار انتقادات حول فرصتها لمنع الهجوم. - ألتمان أكد التزامه بمنع مآسٍ مماثلة، مشدداً على التعاون مع الحكومات، بينما وصف رئيس وزراء كولومبيا البريطانية الاعتذار بأنه ضروري لكنه غير كافٍ.

أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان بخطأ عدم إبلاغ السلطات الكندية في وقتٍ سابقٍ بشأن نشاطٍ إلكتروني لشخصٍ نفّذ لاحقاً هجوماً مسلحاً أودى بحياة ثمانية أشخاص في بلدة تامبلر ريدج، في مقاطعة كولومبيا البريطانية.

وفي الرسالة التي نُشرت يوم الجمعة، عبّر ألتمان عن خالص تعازيه لجميع أفراد المجتمع المحلي. وأوضح ألتمان: "أشعر بأسفٍ بالغ لعدم إبلاغنا السلطات الأمنية عن الحساب الذي جرى حظره في يونيو/حزيران. ورغم أنني أعلم أن الكلمات لا تكفي أبداً، إلا أنني أؤمن بضرورة الاعتذار تقديراً للضرر والخسارة الفادحة التي تكبّدها مجتمعكم".

ونُشرت الرسالة، المؤرخة يوم الخميس، على حسابات التواصل الاجتماعي لرئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ديفيد إيبي، وكذلك على موقع الأخبار المحلي "تومبلر ريدج لاينز" يوم الجمعة.

ففي العاشر من فبراير/شباط، أفادت الشرطة بأن فتاةً تبلغ من العمر 18 عاماً، تُدعى جيسي فان روتسيلار، قتلت والدتها جينيفر جاكوبس، البالغة من العمر 39 عاماً، وأخاها غير الشقيق إيميت جاكوبس، البالغ من العمر 11 عاماً، في منزلهما شمال مقاطعة كولومبيا البريطانية، قبل أن تتوجّه إلى مدرسة تومبلر ريدج الثانوية القريبة وتطلق النار، ما أسفر عن مقتل خمسة أطفال ومعلّمة، قبل أن تُنهي حياتها، كما أُصيب 25 شخصاً في الهجوم.

وعقب إطلاق النار، أفادت شركة "أوبن إيه آي" بأنها رصدت في يونيو/حزيران الماضي حساب فان روتسيلار باستخدام أنظمة كشف إساءة الاستخدام، وذلك "لتشجيعها على أنشطة عنيفة". وأوضحت الشركة التقنية، ومقرها سان فرانسيسكو، أنها درست إمكانية إحالة الحساب إلى الشرطة الملكية الكندية، لكنها قرّرت حينها أن نشاط الحساب لا يستدعي الإحالة إلى جهات إنفاذ القانون، قبل أن تقوم بحظره في يونيو/حزيران لمخالفته سياسة الاستخدام الخاصة بها. وفي ذلك الوقت، رأى إيبي أنه "يبدو أن أوبن إيه آي كانت تملك فرصةً لمنع إطلاق النار الجماعي".

وفي رسالته، أشار ألتمان إلى أنه تواصل مع عمدة تومبلر ريدج، داريل كراكوفكا، وإيبي، وأنهما نقلا إليه مشاعر الغضب والحزن والقلق التي تسود المجتمع، واتفقوا على ضرورة تقديم اعتذارٍ علنيّ، مع تأكيد أهمية منح المجتمع الوقت الكافي للحداد، وأضاف: "أتقدم بأحرّ التعازي إلى جميع أفراد المجتمع. لا ينبغي لأحدٍ أن يتحمّل مأساة كهذه. لا أستطيع تخيّل ما هو أسوأ في هذا العالم من فقدان طفل. قلبي مع الضحايا".

وشدّد ألتمان مجدداً على التزامه بإيجاد سبلٍ لمنع وقوع مآسٍ مماثلة، مؤكداً: "سنواصل التركيز على العمل مع جميع مستويات الحكومة لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر أبداً". من جانبه، وصف إيبي، في منشورٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، الاعتذار بأنه "ضروريّ، لكنه غير كافٍ على الإطلاق لتعويض الفاجعة التي حلّت بعائلات تومبلر ريدج".