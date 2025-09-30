- أطلقت شركة أوبرا متصفح "نيون" المدعّم بالذكاء الاصطناعي، متاحاً لعدد محدود من المستخدمين مقابل 19.90 دولاراً شهرياً، ويتميز بقدرته على أداء مهام كاملة بدلاً من الإجابة فقط على الأسئلة. - يتضمن "نيون" وكلاء ذكاء اصطناعي مثل "تاسكس" و"دو"، لتسهيل العمل وتصفح الويب، مع إمكانية حفظ التعليمات الفورية في "كاردز". - ينضم "نيون" إلى موجة متصفحات الذكاء الاصطناعي الحديثة، مثل "كوميت" و"تشات جي بي تي"، مع تطورات جديدة من شركات مثل غوغل وأتلاسيان.

ستُتاح لعدد محدود من المستخدمين تجربة متصفح الإنترنت أوبرا المُدعّم بالذكاء الاصطناعي. وسوف يكون المتصفح الجديد، الذي يحمل اسم "نيون"، متاحاً ابتداءً من اليوم الثلاثاء مقابل 19.90 دولاراً في الشهر. وأعلنت شركة البرمجيات النرويجية لأول مرة عمّا تصفه بـ"المتصفح الوكيل" في مايو/أيار، لكن التفاصيل كانت شحيحة قبل الآن.

و"الوكيل" هو نسخة أكثر تقدّماً من الذكاء الاصطناعي مقارنة مع روبوت الدردشة. إذ يمكنه أداء مهام كاملة مكان المستخدم لتسهيل حياته، بدلاً من الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة وتوليد المحتوى. ويتضمّن "نيون" من "أوبرا" وكلاء ذكاء اصطناعي عدة، مصمّمين لمهام مُحدّدة. أحدها يُسمى "تاسكس"، وهو يعمل بمثابة مساحة عمل مخصّصة لنشاط مُحدّد. وآخر يُسمى "دو"، ويتيح تصفح الويب الفعلي داخل مهمة. ويمكن للمستخدمين حفظ التعليمات الفورية لوكلاء الذكاء الاصطناعي في ما يُسمى "كاردز".

"أوبرا" بين الجيل الجديد

يقتصر إطلاق متصفح "أوبرا" الجديد على عدد غير مُحدّد من المستخدمين في الوقت الحالي، وسيتعين على البقية الانضمام إلى قائمة الانتظار. و"نيون" ينضم إلى جوقة من "متصفحات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي"، التي ظهرت في الفترة الأخيرة. ففي يوليو/تموز أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي بيربلكسيتي متصفحها "كوميت"، وتبعه سريعاً وكيل "تشات جي بي تي" من "أوبن إيه آي". وهذا الشهر، اشترت شركة أتلاسيان شركة ذا براوزر كومباني، التي تصنع متصفح "ديا"، وأصدرت "غوغل" ميزات جديدة تدعم "جيميناي" لمتصفح "كروم".