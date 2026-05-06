أنمي "ون بيس" جديد من سبع حلقات فقط على "نتفليكس" العام المقبل

- أعلنت نتفليكس عن عرض مسلسل أنمي "ون بيس" الجديد في فبراير 2027، مقتبس من الكتب المصورة الأصلية، ويشمل سبع حلقات تغطي الخمسين فصلاً الأولى من المانغا، مع عرض جميع الحلقات دفعة واحدة. - يتضمن الإعلان ملصقاً يظهر طفولة بطل القصة، مونكي دي لوفي، في قرية الطواحين، مع قراصنة الشعر الأحمر، مما يعكس لطفهم غير المتوقع رغم سمعتهم المخيفة. - يعود مسلسل "ون بيس" بنسخته الحية في موسم ثالث، مع ترقية بعض الشخصيات إلى أدوار رئيسية، ويستمر في كونه ظاهرة عالمية مؤثرة في جيل زد.

أعلنت منصة البث نتفليكس عرض مسلسل جديد من عالم أنمي "ون بيس" لا يتجاوز السبع حلقات، ومن المرتقب عرضه في فبراير/شباط 2027. وغرّدت المنصة: "من وين ما بدأت الحكاية.. من الإيست بلو. أنمي THE ONE PIECE قادم في فبراير 2027. كل الحلقات السبع دفعة واحدة على نتفليكس". والمسلسل الجديد مقتبس من الكتب المصورة الأصلية، بدءاً من الفصل الأول من ملحمة "الأزرق الشرقي".

وأرفقت "نتفليكس" إعلانها، الثلاثاء، بملصق يُظهر طفولة بطل القصة، مونكي دي لوفي، في قرية الطواحين، وهو يستمتع بوقته في حانة القرية، بار بارتي، برفقة قائد قراصنة الشعر الأحمر شانكس ومساعده الأول بين بيكمان، ومالكة الحانة ماكينو. يظهر شانكس مبتسماً لطاقة لوفي الهائلة، بينما تُشير تعابير ماكينو وأجواء الحانة الدافئة إلى لطف قراصنة الشعر الأحمر غير المتوقع، رغم سمعتهم المخيفة.

وبحسب موقع ديدلاين الفني، سوف يغطي الموسم الأول ما يقارب الخمسين فصلاً الأولى من المانغا الأصلية، موزعةً على سبع حلقاتٍ فقط، تُعرَض دفعةً واحدة كعادة المنصة مع أغلب مسلسلاتها، بإجمالي مدة عرضٍ تبلغ حوالي 300 دقيقة، وصولاً إلى لقاء لوفي مع سانجي، مساعد رئيس الطهاة في مطعم باراتي العائم.

وبالإضافة إلى الأنمي، تعود النسخة الحية من مسلسل "ون بيس"، الذي تعرضه أيضاً "نتفليكس"، في موسم ثالث. وقال بيان سابق للمنصة إنه "في الموسم الثالث، سينضم إلى قراصنة قبعة القش أعضاء فريق التمثيل العائدون من الموسم الثاني: تشاريثرا تشاندرا بدور "الآنسة وينزداي"، وميكايلا هوفر بدور "توني توني تشوبر"، وجو مانغانيلو بدور "مستر زيرو"، وليرا أبوفا بدور "الآنسة أول صنداي"، وسيندهيل رامامورثي بدور "نيفارتاري كوبرا". وسترون العديد من هذه الشخصيات بدور أكبر. فقد تمت ترقية هوفر، ومانغانيلو، وأبوفا، ورامامورثي إلى أدوار رئيسية في الموسم الثالث".

و"ون بيس" ليس مجرّد عمل فني بل هو ظاهرة عالمية، والتي ظهرت ملامحها بقوة خلال 2025، خلال مظاهرات جيل زد، الذين رفعوا علم القراصنة ذا الجمجمة المبتسمة، والعظمتين المتقاطعتين، وقبعة القش، الشهيرة في الأنمي والمسلسل والمانغا. وقد ظهر العلم في مظاهرات جيل زد من أوروبا إلى آسيا، مروراً بأفريقيا وأميركا، بما في ذلك في نيبال وإندونيسيا والفيليبين ومدغشقر وبلغاريا وبيرو، وحتى في المغرب.