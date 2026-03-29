أنغام في جدة... حضور ثابت في أوقات التأجيل

يوم الخميس الماضي، أحيت المغنية المصرية أنغام حفلاً في جدة، برعاية شركة بنشمارك (Benchmark) وتنفيذها، في أمسية أعادت تأكيد مكانتها الراسخة في المشهد الغنائي العربي. أقيم الحفل في ظل أجواء إقليمية مشحونة دفعت إلى تأجيل عدد من الفعاليات الفنية في المملكة، على خلفية العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، الذي امتدت تداعياته إلى مناطق في السعودية والخليج عموماً. في هذا السياق، بدا الحفل وكأنه رسالة استمرارية ثقافية في وجه التوتر، ومحاولة للحفاظ على إيقاع الحياة الفنية رغم كل التحديات.

قاد الفرقة الموسيقية المايسترو هاني فرحات، في تعاون متجدد يعكس انسجاماً فنياً واضحاً بينه وبين أنغام. ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تغني فيها أنغام في جدة، جاء الحفل ضمن فعاليات عيد الفطر التي كان مخططاً لها مسبقاً، ما أضفى عليه طابعاً خاصاً.

كانت أنغام قد حققت أخيراً نجاحاً ملحوظاً من خلال تتر مسلسل "اتنين غيرنا"، بأغنية "مش حبيبي وبس" من كلمات عزيز الشافعي وألحانه وتوزيع طارق مدكور، وتجاوزت أربعة ملايين استماع عبر منصة يوتيوب، مؤكدة استمرار حضورها القوي في الأعمال الدرامية الغنائية.

لم يقتصر نشاط أنغام على ذلك، إذ أصدرت قبل أسبوع أغنية "مش قادرة"، في أول تعاون يجمعها بالشاعر خالد تاج الدين، ومن إنتاج نادر حمدي، وهو ثنائي سبق أن حقق نجاحات لافتة مع عدد من الفنانين، من بينهم عمرو دياب. عادت أنغام للتعاون مع الملحن عزيز الشافعي، ما يعكس حرصها على الحفاظ على شراكات فنية ناجحة أثبتت قدرتها على الوصول إلى جمهور كبير، محققة أرقاماً لافتة عبر مختلف المنصات الرقمية.

تتمتع أنغام بقاعدة جماهيرية واسعة داخل المملكة العربية السعودية، تعود جذورها إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي، حين تعاونت مع شعراء سعوديين وقدمت مجموعة من الأغاني الخليجية التي لاقت رواجاً كبيراً. شكّل هذا التوجه، بدعم شركة روتانا، نقطة تحوّل في مسيرتها، خصوصاً في ظل عزوف نسبي لبعض المطربين المصريين عن الغناء باللهجة الخليجية. غير أن أنغام نجحت في كسب هذا الرهان، وأصبحت واحدة من أبرز الأصوات العربية التي أتقنت هذا اللون، محافظة في الوقت نفسه على موقعها التنافسي إلى جانب فنانات مثل أصالة نصري وأسماء المنور. مع بداية العام الحالي، بدت أنغام من بين أبرز الأسماء التي حظيت بدعم واضح في المشهد الفني السعودي، فكانت من القلائل الذين أحيوا حفلات منفردة في المملكة، في وقت لم تحظَ فيه فعاليات أخرى بالزخم نفسه.

في السنوات الأخيرة، استفادت أنغام من تراجع حضور بعض زميلاتها في الساحة، وعلى رأسهن شيرين عبد الوهاب، التي انشغلت بسلسلة من الأزمات الشخصية المرتبطة بعلاقتها مع حسام حبيب، وما رافقها من تداعيات إعلامية وقانونية وصحية. وقد انعكس ذلك على تعزيز موقع أنغام، ولا سيما في ظل النقاش الذي دار سابقاً حول لقب "صوت مصر". ورغم انتهاء التعاقد الرسمي بينها وبين شركة روتانا على صعيد إنتاج الأغاني، لا تزال العلاقة بين الطرفين متينة، بل يمكن وصفها بالشراكة غير المعلنة.