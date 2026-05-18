- تعلن غوغل عن ميزة "نقطة الإيقاف" في تحديث أندرويد 17، تهدف لمكافحة إدمان التصفح اللانهائي عبر ضبط مؤقتات 10 ثوانٍ قبل فتح التطبيقات، مما يمنح المستخدمين فرصة للتفكير قبل الدخول. - تتطلب الميزة إعادة تشغيل الهاتف لإيقافها، مما يعزز من التفكير قبل تعطيلها، وتقدم خيارات مثل تمارين التنفس أو اقتراحات لتطبيقات بديلة. - تشير الدراسات إلى أن التصفح اللانهائي يسبب إدماناً، ويؤثر سلباً على التركيز والنوم، مما يجعل هذه الميزة مفيدة للشباب الراغبين في تقليل وقت الشاشة.

تعقد شركة غوغل مؤتمرها السنوي للمطورين غداً الثلاثاء، لكنها استبقت الحدث بالإعلان عن بعض الميزات التي ستُطرح قريباً للمستخدمين مع تحديث نظام تشغيل الهواتف "أندرويد 17". ومن هذه الميزات، واحدة تدعى "نقطة الإيقاف" (Pause Point) تأمل أن تساعد المستخدمين ضد إدمان التصفح اللانهائي لمحتوى مواقع التواصل مثل "تيك توك" و"ريلز".

وتتلخص فكرة "نقطة الإيقاف" في القدرة على ضبط مؤقتات مدّتها 10 ثوانٍ تظهر قبل فتح تطبيقات معينة. الفلسفة وراء هذه الميزة هي أنه خلال هذه الثواني العشر، يمكن للمستخدم إعادة النظر في ما إذا كان بحاجة حقاً إلى قضاء وقت في تصفح التطبيق، وبالتالي زيادة احتمال التراجع عن دخول التطبيق والذهاب إلى القيام بشيء آخر. ولن يستطيع المستخدم حذف الميزة فوراً، بل سوف يكون عليه إعادة تشغيل الهاتف لإيقافها.

وكتبت "غوغل" في منشور مدونة: "عندما تفتح تطبيقاً يشتت انتباهك، تمنحك 'نقطة التوقف' استراحة مدة 10 ثوانٍ لتسأل نفسك: 'لماذا أنا هنا؟'. خلال هذه الاستراحة، يمكنك القيام بتمرين تنفس قصير أو ضبط مؤقت حتى لا تضيع وقتاً طويلاً في التصفح. يمكنك أيضاً مشاهدة بعض صورك المفضلة أو الانتقال إلى اقتراحات تطبيقات بديلة، مثل كتاب صوتي". ويحتاج المستخدم إلى إعادة تشغيل الهاتف لإيقاف الميزة، وتقول الشركة إن ذلك يضمن "التوقف والتفكير قبل تعطيل الميزة".

ويلغي التصفح اللانهائي نقطة التوقف الطبيعية، إذ تعرض خوارزميات مواقع التواصل المنشورات بشكل لانهائي. وتعلم الخوارزمية ما يعجب المستخدم بالضبط، ما يجعله منجذباً متسمّراً أمام الشاشة بشكل مستمر، مع وعد بجرعة صغيرة من الدوبامين عندما نرى محتوىً نحبه. هذه الآلية تخلق إدماناً يحذّر الخبراء والنشطاء منه.

ويدرك المزيد من المستخدمين كل يوم الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي، مثل انخفاض التركيز، والمشاكل المرتبطة بالنوم، والقلق. وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوغوف" أنّ أكثر من ثلثي الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً يرغبون في تقليل وقت استخدامهم الشاشات، لذا ربما تكون الميزة القادمة إلى "أندرويد 17" عنصراً مساعداً لهم.