وصفت نجمة هوليوود أنجلينا جولي التهديد اليومي بهجمات الطائرات المسيرة في أوكرانيا بأنه واقع دائم يعيشه السكان قرب مناطق الخطوط الأمامية هناك، وذلك عقب زيارتها المفاجئة لأوكرانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكتبت جولي في منشور عبر "إنستغرام" اليوم الأحد: "تسمع صوت طنين منخفض في السماء. يعرف محليا باسم 'سفاري البشر'، حيث تُستَخدَم الطائرات المسيرة لتعقب الناس ومطاردتهم وترويعهم بشكل مستمر".

وأضافت أنجلينا جولي في منشورها، الذي أرفقته بصور لعيادة تحت الأرض وأعمال إزالة أنقاض، إلى جانب مقطع فيديو لجدار تذكاري لضحايا الحرب: "كانت هناك لحظة اضطررنا فيها للتوقف والانتظار بينما كانت طائرة مسيرة تحلّق فوقنا". وأشارت إلى أنها كانت ترتدي معدات حماية ولم تمكث سوى بضعة أيام، لكنها شددت على أن هذا الواقع هو جزء من الحياة اليومية لمن يعيشون هناك.

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أبرزت بالفعل زيارة أنجلينا جولي لأوكرانيا رغم استمرار الحرب، حيث ظهرت وهي تلتقي أطفالاً داخل ملجأ من القنابل. والآن، تحدثت بنفسها عن تجربتها. وبحسب منشورها، فقد زارت الممثلة الأميركية منطقتي خيرسون وميكولايف، حيث التقت بعائلات تعيش قرب الخطوط الأمامية.

وكان تقرير لجنة التحقيق الأممية الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا قد خلص إلى أن روسيا تلاحق المدنيين الذين يعيشون قرب خط المواجهة في أوكرانيا بطائرات مسيرة، ما أجبر الآلاف على الفرار من مناطق بأكملها في ما يصل إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية. وتحدث تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا عن مدنيين تعرضوا للمطاردة لمسافات طويلة بطائرات مسيرة مزودة بكاميرات، وفي بعض الأحيان للهجوم بقنابل حارقة أو متفجرات في أثناء بحثهم عن مأوى.

واعتبر التقرير أن "هذه الهجمات ارتكبت في إطار سياسة منسقة لطرد المدنيين من تلك الأراضي وتشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في النقل القسري للسكان". واستندت نتائج التحقيق إلى مقابلات مع 226 شخصاً، بمن فيهم ضحايا وشهود وعمال إغاثة والسلطات المحلية، بالإضافة إلى مئات من المقاطع المصورة التي تسنى التحقق منها عبر الإنترنت.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)