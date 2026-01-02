أنجلينا جولي تزور معبر رفح والعريش في جولة إنسانية لدعم جرحى غزة

- زارت أنجلينا جولي العريش ومعبر رفح برفقة وفد أميركي للاطلاع على أوضاع المصابين الفلسطينيين وجهود إدخال المساعدات إلى غزة، حيث استمعت لشرح حول الضغوط الصحية وآليات الرعاية الطبية العاجلة. - تابعت جولي مسار دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، مشيدة بالجهود المصرية لتيسير مرور القوافل وتنظيم الإجلاء الطبي، في ظل القيود المفروضة على المعابر. - تأتي الزيارة في إطار دور جولي الإنساني المعروف، لتسليط الضوء على الأوضاع المتدهورة في غزة وتعزيز الدعوات لزيادة تدفق المساعدات.

زارت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي برفقة وفد من وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، ومعبر رفح البري من الجانب المصري، في إطار جولة إنسانية تهدف إلى الاطلاع على أوضاع المصابين الفلسطينيين وجهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشملت الزيارة تفقد عدد من الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى العريش العام، حيث استمعت جولي إلى شرح من الطواقم الطبية حول طبيعة الإصابات، والضغوط التي تواجه المنظومة الصحية في التعامل مع تدفقات المصابين القادمين من القطاع. كما اطّلعت على آليات تقديم الرعاية الطبية العاجلة، والتنسيق القائم لنقل الحالات الحرجة.

وتوجّهت أنجلينا جولي بعد ذلك إلى معبر رفح البري، حيث تابعت مسار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، في ظل القيود المفروضة على المعابر واستمرار الحاجة الماسة للغذاء والدواء والوقود. واطلعت خلال الجولة على الجهود المصرية المبذولة لتيسير مرور القوافل الإغاثية، وتنظيم عمليات الإجلاء الطبي للمصابين والمرضى.

وتأتي الزيارة في سياق الدور الإنساني المعروف لجولي التي ارتبط اسمها لسنوات بملف اللاجئين والعمل الإغاثي الدولي، وسبق أن قامت بجولات ميدانية في مناطق نزاع مختلفة للاطلاع على أوضاع المدنيين والتأكيد على ضرورة حماية الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما الأطفال والنساء.

وتُعد كل من العريش ومعبر رفح محورين أساسيين في الجهود الإنسانية المرتبطة بالحرب على غزة، إذ تمثل المدينة مركزاً لوجستياً لاستقبال المساعدات ونقل المصابين، بينما يُعد المعبر المنفذ البري الوحيد بين القطاع ومصر، والبوابة الرئيسية لعبور الإغاثة في ظل إغلاق باقي المنافذ.

ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في تسليط الضوء دولياً على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وتعزيز الدعوات لزيادة تدفق المساعدات وضمان وصولها بشكل آمن ومستدام إلى المدنيين.